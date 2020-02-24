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5 антинарядов для этой весны - даже не доставайте из шкафа

Что не нужно носить в новом сезоне

понедельник, 24 февраля 2020, 19:06
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Совсем скоро наступит самое романтичное время года - весна. Но уверены ли вы, что готовы к новому теплому сезону? В этом материале мы расскажем вам, какие вещи окончательно ушли из модных трендов. И что стилисты и модные эксперты не рекомендуют носить весной 2020 года.

Начнем с кожаных курточек "а-ля косуха". Эти популярные куртки есть почти у всех модниц, но в этом году они окончательно утратили свою актуальность. Особенно в сочетании с низкими джинсами. Лучше заменить подобную верхнюю одежду длинным пальто, стильным утепленным пиджаком или подобной курткой, но не черного цвета.

Фото: alimpopo.ru

Также с треском вылетели из трендов кружевные легкие сапожки. Многие смеялись над этой модой, но она все равно продержалась достаточно долго. И вот сейчас противники такого фасона обуви могут ликовать - сапоги с кружевом больше не актуальны. И вряд ли они снова вернуться в моду в ближайшие 5 лет.

Фото: autogear.ru

Не стоит носить этой весной и популярные среди многих девушек "кожаные" черные лосины. Возможно, они еще вернуться в тренды однажды, но это точно произойдет не раньше 2021 года. А пока что лучше отдать предпочтение тканям без блеска.

Фото: images.shafastatic.net

На четвертом месте нашего списка антинарядов находятся костюмы, похожие на пижамы. В прошлом году они были настоящим хитом, но с наступлением весны 2020 это кардинально изменилось. Сейчас в моде классика и минимализм, поэтому "пижамки" с различными пестрыми принтами лучше оставить для дома.

Фото: i.pinimg.com

Ну а последнее место списка достается комбинезонам. Несмотря на то, что они шумно ворвались обратно в тренды несколько лет назад, и продержались достаточно долго, сейчас подобные наряды будут не в моде. Разумеется, комбинезон - вещь очень удобная и универсальная. Но, если вы хотите, чтобы ваш образ был современным, пока что лучше отказаться от подобной одежды.

Фото: picture-cdn.wheretoget.it

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