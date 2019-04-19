Сейчас в Украине происходит цивилизованный Майдан - Олег Канивец

Почему украинцы голосуют против действующей власти и готовы видеть президентом Владимира Зеленского, у которого нет опыта в политике, каковы главные запросы украинского общества сегодня и почему Анатолию Гриценко не удалось выйти во второй тур - на эти и другие вопросы в интервью "Апострофу" ответил украинский политик и общественный деятель, заместитель руководителя избирательного штаба Анатолия Гриценко ОЛЕГ КАНИВЕЦ.

- Мы говорим с вами накануне второго тура, поэтому, прежде всего, интересна ваша оценка этой избирательной кампании. Что удивило больше всего?

- Поскольку я работал в штабе [Анатолия] Гриценко, то, прежде всего, меня удивил его результат. Я ожидал лучшего. Мы, как минимум, рассчитывали на 10, а то и 12 процентов. Надеялись, что это поможет побороться за выход во второй тур. Но причин много, почему не получилось. Много голосов отошло к генералу [Игорю] Смешко, и это подсадило нас. Потеряли голоса в последнюю неделю на востоке. Смешко и Зеленский забрали наши голоса. Это в первую очередь то, что удивило.

В принципе же результат Зеленского, Порошенко, Тимошенко меня не удивил. Я где-то и ожидал, что они будут в таком ракурсе. Да, была интрига, кто будет вторым - Тимошенко или Порошенко, но результат не удивил. Тимошенко проиграла. Если даже приплюсовать голоса ее спойлера, она проиграла менее 2%. Поднялся Бойко, что тоже странно. Я ожидал, что он будет иметь на процента два меньше. Но, наверное, мобилизация его электората на востоке и визит в Москву добавили ему несколько процентов.

- Вы в штабе анализировали, в чем феномен Игоря Смешко? Многие из экспертов отмечают, что именно его результат является наиболее неожиданным в этой кампании.

- Избиратель до конца не увидел те ожидания, которые должны быть от Гриценко. И когда ему была представлена альтернатива в виде Смешко, избиратель качнулся и все-таки пошел немножко по Смешко, даже, немного, а достаточно весомо. Смешко, скажем так, вел такую кампанию, если бы правильное слово сказать, технологически правильно для себя, но с хитринкой. Их штаб ездил за нами, то есть мы посетили какой-то регион, они через день-два были в том же регионе. Они мобилизовали, и это не секрет, широкую агентурную сеть, которая превратилась в шептунов, которые не ходят и не бегают с рекламными материалами. Они просто ходят и между людьми говорят.

- Сарафанное радио?

- Да. Вот так вот, между людьми ходить и шептать, в компаниях шептать. Гриценко классный, но вы посмотрите, есть еще генерал Смешко. Он имеет не меньше опыта, а может, и больше. И все, больше ничего не говорили. В большой степени это играло, поскольку Смешко себя вел не столь агрессивно во время эфиров. Анатолий Степанович был агрессивен в последние недели, так как сильную руки люди хотели, и надо было демонстрировать, что ты идешь на пост президента, посадишь того и того. А этот немного толерантнее сыграл, хитрее, тоньше, и часть людей, которые говорили, что Гриценко молодец, но, с другой стороны, говорили, что начнет сажать или еще что. Смешко более толерантный, спокойный. То есть он подгреб. Они, грамотно сыграв на ошибках, которые мы допустили, забрали голоса Анатолия Степановича Гриценко. То есть Смешко открыл запрос на третью силу, предложив себя в качестве альтернативы.

- Что помешало еще Анатолию Гриценко предстать третьей силой, так как на всех предыдущих избирательных кампаниях он именно такой третьей силой и был. Почему не удалось?

- Вы знаете, главная проблема каждой команды - поймать волну ожиданий людей и Гриценко тоже попадал в парадигму старых политиков. Поэтому и такой впечатляющий результат у Зеленского, потому что есть запрос на смену поколений в политике и элите. Гриценко, и в меньшей степени Смешко, тоже относятся к той когорте политиков, которые уже более 15 лет в политике, как Тимошенко, Порошенко. Тимошенко практически достигла своего пика. Я не думаю, что она сможет значительно больше нарастить во время парламентской кампании. Порошенко - это отдельная тема для разговора, но Гриценко тоже относится к плеяде политиков, которые уже были у власти. Да, он не имеет негатива в отличие от Порошенко и Тимошенко, у него нет такого большого антирейтинга, но он из старой обоймы. Люди хотят поменять истеблишмент. Это тоже помешало.

- Это, можно сказать, месть всей старой системе?

- Можно и так сказать. Знаете, я вчера услышал одну хорошую фразу от одного дипломата, что сейчас происходит цивилизованный Майдан - не протестный, не на улицах...

- А на избирательных участках.

- Да, Майдан голосованием, то есть демократическим способом люди говорят: достаточно, отойдите, вон, надо уже перезагрузить всех. Поэтому мы тоже оказались в том числе.

- Как насчет парламентских выборов? Какие у вас сейчас ожидания в штабе, в партии?

- Результат, который мы получили (6,91%), дает нам основания с оптимизмом смотреть на парламентскую кампанию. Конфигурация сохранена на сегодня, то есть партии, которые нас поддержали, приняли решение идти вместе с нами, с "Гражданской позицией", с лидером Гриценко на парламентскую кампанию. Для всех нас это ожидание второго тура и воля новоизбранного о правилах парламентской кампании, потому что я убежден, что президент будет изменен. Надо понимать, будет ли он делать шаги по принятию Избирательного кодекса по открытым спискам, или же останется старая модель. Надо понимать, решится ли он на шаг, который сейчас все обсуждают - досрочные выборе в парламент.

- А каково ваше мнение, решится или нет?

- Я колеблюсь, 60 на 40, что скорее решится. Но не уверен, что это смогут сделать процедурно, так как даже опираясь на решение суда, которого еще нет, но, возможно. И надо понимать, что это будет решение первой инстанции. Возможно будет апелляция. Поэтому очень сложно сказать с уверенностью. И, зная нашу судебную систему и судебную ветвь власти ... Да, Порошенко уходит, он уже сбитая утка. Как по мне, хоть Порошенко говорит, что нет конституционных оснований для роспуска парламента, но ему это может быть выгодно. Потому что чем скорее перезагрузится парламент, чем скорее он войдет в парламент уже в статусе народного депутата, тем скорее он себя обезопасит.

- Думаете, такой вариант возможен?

- Я думаю, что да. Если бы он был высокого уровня полета, а в моем понимании он не такого полета... Он грамотной, умный, подкованной, талантливым человек. Но чтобы он ставил общее выше личного? К сожалению, этого Петру Алексеевичу не удалось. Поэтому он будет искать защиты за депутатской неприкосновенностью, потому что куда ни копни, везде торчат уши его партнеров. Главное, чтобы была политическая воля у новоизбранного президента сказать обществу, что там и там было нарушение. Ответы надо давать.

Если досрочных выборов в парламент не будет, то различные конфигурации возможны. Сейчас непонятно, будет ли баллотироваться партия "Слуга народа". Скорее всего, будет какой-то новый проект Святослава Вакарчука. По крайней мере, все это обсуждают. Посмотрим, сможет ли он это сделать. Но, тем не менее, есть много каких-то интересных движений. Были выходы депутатов из партии "Самопомощь". Егор Соболев также создавать новую партию.

- Действительно есть запрос на новые силы, смогут ли они войти в парламент?

- Смотрите, как я это вижу. Есть права ниша. Есть левая ниша. Есть либеральная ниша, центристы. Мы находимся ближе к центру, правее, так сказать, праволиберальная сила "Гражданская позиция". Мы близки, родственные духом с "Самопомиччю".

Если говорить о нас, то мое мнение таково: сейчас нужно придерживаться формата, в котором мы шли на президентскую кампанию. То есть и конфигурация политических сил правых, поддержали нас - Чумак, Томенко, Катеринчук и другие - готовы идти на парламентскую кампанию вместе с "Гражданской позицией".

Многое зависит от законодательства, будет ли принята возможность формировать блоки. Мой прогноз, что такое решение будет принято парламентом. Это выгодно для всех и, скорее всего, это может остаться на уровне 5% для блоков, а для партий снизят. Там уже идет дискуссия: 3 или 4%, то уже как договорятся в парламенте. Поэтому нам, "Гражданской позиции", надо идти в нише с "Самопомиччю" и, условно говоря, творить украинскую руку и приглашать к ней Вакарчука. Я бы Вакарчука приглашал на первую позицию в этой ситуации.

- Согласится Анатолий Степанович на такую роль?

- Это уже команда говорить с ним должна. Но это было бы мудро с его стороны, потому что общество требует новых, свежих политиков. Вакарчука надо отдавать первую позицию. Если бы Вакарчук пошел на эту президентскую кампанию, мы не знаем, что было бы с нами.

Полностью не исключено, что во второй тур вышел бы Вакарчук вместе с Зеленским. И такая конфигурация могла бы быть во втором туре. Поэтому Вакарчука надо приглашать, отдавать ему первенство, и тогда этот блок может претендовать на не менее 15 процентов в парламенте. Я в этом твердо убежден.

Может формироваться и другая конфигурация. Я бы ее назвал, условно говоря, сильная рука, то есть Гриценко вместе со Смешко делают сильную команду. По результатам президентской кампании это почти 13%. А если еще кого-то туда привлечь, условно говоря, например, мэра Киева Кличко, например. Это бы ассоциировалось с таким блоком. Это тоже может претендовать на электоральный порог где-то в процентов 15, а то и больше. То есть это конфигурации, которые были бы приемлемыми для нас.

- С Юлией Тимошенко такие конфигурации возможны?

- Не думаю. Юлия Владимировна уже самостоятельно доиграет свою песню. Она хотела доиграть ее на президентской кампании. Хотя мы делали ей посылы - не активно, но делали. Мол, Юлия Владимировна, президентский пост, главнокомандующий - это не ваше. Ваше премьерство, вы хотели это. Надо было снять (кандидатуру) в пользу Гриценко и тогда Гриценко был бы во втором туре.

Но она посчитала, что ей надо самостоятельно доиграть эту роль. Я думаю, что она и в парламентскую кампанию пойдет самостоятельно, будет стараться получить больше голосов, чтобы претендовать на премьерский пост.

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