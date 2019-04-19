Сто дней президента: что необходимо сделать новому главе государства

Первые сто дней для любого президента - это период, в течение которого он решает несколько ключевых задач: формирует собственное окружение, демонстрируя реализацию своих подходов к кадровой политике; обеспечивает управляемость страной - нужно продемонстрировать умение работать в системе взаимоотношений, которая досталась в наследство, а также способность ее менять; принять ряд решений по ключевым направлениям, задекларированным в период избирательной кампании. Это актуально как для Петра Порошенко, так и для Владимира Зеленского в случае их избрания.

Решать эти задачи необходимо на фоне войны в Донбассе и грядущих экономических проблем - на май и сентябрь 2019 года приходятся пики выплат по внешним задолженностям.

Вызовы и задачи, стоящие перед новым президентом одни и те же, но методы реализации, подходы к организации работы, мерила успеха для Зеленского и Порошенко различаются, - доказывает исследование "Зе выборы ПО-новому: содержание за кулисами шоу", проведенное Международным центром перспективных исследований совместно с Украинским институтом будущего.

100 дней президента Зеленского

Проблемы, с которыми Зеленскому придется столкнуться в случае победы, имеют свою специфику:

● неуправляемость ряда регионов. В отличие от Порошенко, Зеленский вообще не имеет своих людей в ОГА. Партнерами на первом этапе могут стать чиновники, связанные с Игорем Коломойским. Но явная ставка на таких будет служить раздражителем и уменьшать шансы Зеленского в парламентской кампании;

● вопрос баланса интересов олигархов стоит гораздо острее, поскольку Зеленского связывают с Коломойским, который имеет конфликты с целым рядом украинских финансово-промышленных групп (ФПГ);

● запрос общества на новых людей во власти – у Зеленского высокие рейтинги именно благодаря указанному фактору. С другой стороны, не имея команды как таковой, он может с меньшими рисками формировать новый костяк управленцев;

● негативное восприятие частью общества, в первую очередь избирателями Петра Порошенко;

● необходимость поддержания хотя бы видимости экономической стабильности на фоне выплат по внешним долгам. Уменьшение (ликвидация) выплат, так же как и курсовые колебания, могут ударить по Зеленскому лично, или будут переведены на правительство. В связи с этим новый президент может быть заинтересован в сохранении Кабмина Гройсмана как громоотвода;

● нахождения взаимопонимания с парламентом: у Зеленского нет своих депутатов, и он может рассчитывать или на лоббистов Коломойского, или на перебежчиков из других фракций, но на обе эти категории уповать сложно;

● разбалансированное правительство, которое было сформировано под влиянием Порошенко и в котором часть министров претендуют на более значимую роль;

● борьба с коррупцией - это запрос общества. По этому вопросу позиции Зеленского более выгодные, поскольку он не имеет шлейфа "долгой борьбы с коррупцией" и может начинать "с чистого листа". С другой стороны, новый президент не имеет и влияния на силовой блок.

● война на Востоке. Зеленский вынужден будет демонстрировать готовность защищать интересы страны, в частности, с помощью армии.

Таким образом, первые 100 дней Зеленского пройдут под знаком создания команды, попытки продемонстрировать эффективную политику и войти в парламентские выборы. Учитывая это, можно спрогнозировать, что ключевыми сценариями его поведения будет, во-первых, формирование системы власти с нуля и создание собственного скелета команды; а во-вторых, использование ресурса Игоря Коломойского.

К активности, которую будет демонстрировать Зеленский, независимо от выбранного варианта решения кадрового вопроса, можно отнести поддержку внесенного Порошенко законопроекта об импичменте и внесения закона об отмене неприкосновенности народных депутатов.

Фото: EPA

Проблема Кабинета министров

Владимир Зеленский заинтересован в том, чтобы правительство Гройсмана работало до момента формирования новой Верховной Рады. Поэтому новый президент будет настаивать на ротации достаточно ограниченного количества министров. Учитывая баланс сил в парламенте, назначения новых будет происходить по той же схеме - исполняющие обязанности. Скорее всего, будут назначены и.о. министра экономического развития (Кубив идет), министра регионального развития (отставка Зубко) и большая вероятность замены министра социальной политики.

Также велика вероятность, что свои посты покинут глава МИД Климкин и соратник Петра Порошенко - руководитель Министерства информационной политики Юрий Стець. Оба очень близки с Петром Порошенко и могут принять решение самостоятельно.

При этом, учитывая отсутствие поддержки в Раде и полной лояльности Кабмина, Владимир Зеленский сконцентрируется на замещении должностей, кадровые решения по которым он может принимать сам. В частности, резко возрастает роль Совета национальной безопасности и обороны, который будет переформатирован (с сохранением своих мест примерно половиной членов). Такой подход необходим, поскольку СНБО может принимать решения, обязательные к исполнению, в том числе Кабинетом министров. В результате именно это ведомство станет одним из центров власти на первые 100 дней после выборов. Правовая основа - статья 4, которая дает право принимать решения по реализации "неотложных мер по решению кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины". Ключевой вопрос относительно СНБО - останется ли Турчинов. Он как опытный аппаратчик, который не имеет публичного негативного шлейфа, может рассчитывать на возможность занимать должность, по крайней мере, до парламентских выборов.

Силовики

Перестановки в силовых ведомствах, конечно, неизбежны. Это наиболее слабая позиция в команде Зеленского, поэтому возможно привлечение Смешко или Гриценко. Сомнительно, что оба эти политики будут назначены (например, в СБУ и Министерство обороны соответственно). Но вероятность привлечения одного из них весьма велика. Скорее всего, это будет Смешко, поскольку по Министерству обороны делать поспешные шаги для Зеленского рискованно - более правильно демонстрировать поддержку процессам реформирования и усиления Вооруженных сил.

Юрий Луценко и Генеральная прокуратура. Освободить Луценко будет достаточно трудно ввиду того, что голосов для нового прокурора в Зеленского не будет. С другой стороны, именно Луценко может стать серьезным орудием противодействия новому президенту в парламентской кампании. Он может запугивать уголовным делам старых и новых чиновников, с целью обеспечения прохождения большего количества сторонников Петра Порошенко в Раду. Скорее всего, с Луценко будут вестись ожесточенные информационные войны.

Проблема Авакова

Остается вопрос Авакова, который, как минимум, сохраняет за собой пост министра внутренних дел. Но в случае отставки всего правительства "проблема Авакова" становится вызовом для президента Зеленского. Владимир Гройсман и большая часть его правительства могут подать заявления об отставке, мотивируя это тем, что необходимо дать возможность новому президенту сформировать правительство. В таком случае риски майских и сентябрьских выплат по внешним долгам полностью ложатся на Зеленского, а Гройсман может начать собственный политический проект как один из "успешных" украинских премьеров. Но в таком случае новоизбранный президент может начать широкомасштабную кампанию по дискредитации бывшего премьера, обвиняя того в создании условий для проседания экономики. Дополнительно к политическим обвинениям может быть дан зеленый свет расследованием по фактам коррупции и злоупотреблений властью.

При этом Зеленскому придется вести диалог с Арсеном Аваковым, который на фоне отсутствия Кабмина будет претендовать на большее, чем министр внутренних дел, до и.о. премьер-министра. Это худший вариант для Зеленского, поскольку отказать - значит увеличить количество политических противников в Раде, согласиться - назначить токсичного для многих политика на одну из ключевых постов в государстве.

Администрация президента как центр принятия решений и центр диалога

Администрация президента станет ключевым ведомством в 2019 году и может сыграть роль кузницы кадров для команды Зеленского. В условиях неподконтрольности Кабмина, нелояльного состава Верховной Рады, именно АП становится ключевой площадкой для поиска компромиссов с ключевыми игроками в политике и экономике. Это ведомство обеспечивает управляемость страной путем компромиссов с различными группами национальных и региональных элит. Поэтому, учитывая личность руководителя Администрации президента, можно будет судить о степени независимости Зеленского как гаранта Конституции. Появление на посту ставленника Коломойского уменьшает шансы на успех партии "Слуга народа", настраивает ключевых игроков против президента и, учитывая проголосованный закон (а он будет проголосован) об импичменте, приводит к досрочным президентским выборам уже в перспективе 2-3 лет.

Вопрос неприкосновенности народных избранников имеет низкие шансы пройти через Верховную Раду, но внесение такого законопроекта на рассмотрение парламента позволяет Порошенко использовать этот тезис в агитационной кампании на парламентских выборах, дискредитируя тем самым часть оппонентов Фото: EPA

С другой стороны, появление сильной личности, которая не относится к украинским политическим элитам, будет говорить о намерении Зеленского выстраивать собственную систему власти и политического диалога в стране. Сам руководитель АП после парламентских выборов (в случае успешной работы), может претендовать на роль премьер-министра.

Региональные элиты

В первые 100 дней Зеленский вряд ли рисковать, проводя масштабные кадровые перестановки на уровне областей, - у него пока нет должного человеческого ресурса. Поэтому руководителям большинства ОГА не стоит опасаться за свое место - с ними будут работать из АП, выстраивая приемлемую систему взаимодействия. С другой стороны, ради демонстрации эффективности и стремления бороться с коррупцией, Администрация президента не будет дальше искусственно тормозить расследование дел относительно региональных элит. Более того, Зеленскому крайне выгоден арест 1-2 руководителей ОГА уже в первые 3 месяца его работы. Но это будет, скорее, исключением, чем правилом.

Внешняя политика и экономика

Зеленскому в первые месяцы своего правления крайне важно продемонстрировать эффективность работы. Поэтому наиболее вероятными направлениями деятельности будет решение резонансных проблем, имеющих локальную, а не системную основу. Например, урегулирование споров с Венгрией и выход на концепцию совместной работы по историческим вопросам с Польшей. Последнее возможно при условии отставки Вьятровича. На такой шаг Зеленский легко пойдет, и уже сам факт отставки будет основанием для соответствующих шагов со стороны Варшавы.

Второе направление - переговоры с МВФ, ЕС, США, на которых новый президент должен будет продемонстрировать преемственность курса, готовность к взаимодействию. Результатов в первые 100 дней вряд ли стоит ожидать - контакты в этот период будут иметь формат "смотрин". Но сам факт визитов и встреч позволит Владимиру Зеленскому заявить о способности проводить менее эффективную внешнюю политику, чем его предшественник.

Все вышесказанное - основная канва поведения новоизбранного президента Зеленского в первые 100 дней работы. Ключевым в понимании перспектив для страны при новом президенте станет список лиц, которые придут во власть перед парламентскими выборами. Если костяк новой команды Зеленского (АП, ряд областей, государственные компании, министерства) займут люди, близкие к Игорю Коломойскому, перспективы Зеленского как политика будут туманными. Более того, его партия может не набрать существенного количества голосов, остановившись на отметке 15-18%. Это понимают и в окружении олигарха, поэтому, даже имея возможности входа в команду, вероятно, не будут проявлять излишней активности.

С другой стороны, формирование независимой команды вокруг нового президента увеличивает шансы Зеленского сформировать приемлемый состав, подобрать кандидатуры на посты в Кабинете министров. Сильная личность руководителя АП уже через 100 дней будет способна ограничить влияние окружения Игоря Коломойского на кадровую политику президента. Именно ограничить, а не ликвидировать полностью - руководитель группы "Приват" в любом случае будет иметь значительное представительство в парламенте и исполнительной власти.

100 дней президента Порошенко

Стартовая позиция Петра Алексеевича Порошенко имеет свою специфику. Даже в случае победы на выборах он столкнется со следующими проблемами:

● неуправляемость ряда регионов. Местные элиты построили замкнутые политико-экономические системы, которые устойчивы к потрясениям в существующей системе государственного управления. Более того, в первом туре выборов они не применили админресурс в пользу действующего президента. И во втором, с большой вероятностью, будут так же работать против него. Соответственно, их мотивация к парламентским выборам - не допустить формирования мощного пропрезидентского большинства в Раде, выйти на новые договоренности с центром, в которых их позиции только усилятся;

● вопрос баланса интересов олигархов и, в первую очередь Ахметова, Пинчука и Медведчука, которые будут добиваться усиления своего влияния в качестве платы за поддержку или "нейтральную позицию" на выборах президента;

● запрос общества на обновление команды Порошенко - действия, которые декларировал сам Петр Алексеевич перед вторым туром. При этом запрос на кадровые изменения придется решать на фоне колоссального антирейтинга и недоверия со стороны среднего класса и части элит;

● необходимость поддержания хотя бы видимости экономической стабильности на фоне выплат по внешним долгам. Население, которое получило выплаты перед президентскими выборами, будет ожидать продолжения раздачи денег перед парламентскими. На этом фоне даже простое (и нужное) изменение курса доллара негативно скажется на рейтингах президента и его политической силы;

● негативно настроенная Верховная Рада, в которой часть фракций ("Батьківщина",часть "Народного фронта", РПЛ, "Самопомич") будут занимать позицию не просто оппонентов президента, а непримиримых политических врагов. Это последствия специфики агитационной кампании 2018 - начала 2019 года;

● разбалансированное правительство, в котором часть министров (например, Аваков) занимают позицию политического противостояния с президентом;

● борьба с коррупцией - эта тема стала одной из ключевых для Порошенко на фоне журналистских расследований и его заявлений о том, что он не знал о существовании коррупционных схем в своем окружении. Запрос общества можно сформулировать так: "Уже знаешь - где реакция?".

Поэтому, учитывая все эти проблемы, первые 100 дней Порошенко могут пойти по двум основным сценариям:

1. Конфликтный в краткосрочной перспективе, ведущий к переформатированию системы.

2. Тактически спокойный, который приводит к нарастанию проблем в будущем.

Независимо от выбранных вариантов действий в публичной сфере президент пойдет на продвижение ряда законопроектов, в частности, закона "Об импичменте", который уже внесен в Раду и, возможно, закона о лишении неприкосновенности депутатов. Закон "Об импичменте" поддерживается и его оппонентами, потому Порошенко пытается перехватить инициативу.

Вопрос неприкосновенности народных избранников имеет низкие шансы пройти через Верховную Раду, но внесение такого законопроекта на рассмотрение парламента позволяет Порошенко использовать этот тезис в агитационной кампании на парламентских выборах, дискредитируя тем самым часть оппонентов.

В вопросе борьбы с коррупцией, скорее всего, будут выбраны 1-2 жертвы из окружения президента, над которыми публично начнут работать ГПУ или ГБР, САП и НАБУ. Президент при этом будет демонстрировать всяческую поддержку таким расследованием.

Вопрос неприкосновенности народных избранников имеет низкие шансы пройти через Верховную Раду, но внесение такого законопроекта на рассмотрение парламента позволяет Порошенко использовать этот тезис в агитационной кампании на парламентских выборах, дискредитируя тем самым часть оппонентов Фото: EPA

Второй, мощный фактор - запуск Антикоррупционного суда, судьи которого уже приняли присягу. Работа суда будет активно использоваться как элемент предвыборной агитации, дискредитации оппонентов (перед парламентскими выборами) и шантажа части потенциальных союзников в Раде. Президент, конечно, не может руководить судом, но, например ГПУ, САП или НАБУ могут управлять очередностью передачи дел на рассмотрение Антикоррупционным судом. Поэтому начало процессов по ряду украинских политиков будет, с одной стороны, представлено как бескомпромиссная борьба с коррупцией, а с другой, как элемент контрагитации относительно ряда политических сил, чьи сторонники фигурируют в расследованиях.

В качестве демонстрации готовности к кадровым изменениям президент Порошенко инициирует создание ряда новых (или обновление существующих) консультационных площадок, куда пригласит, в частности, бизнесменов, экспертов, политиков, которые на выборах были его оппонентами.

Дальнейшее масштабное обновление команды выглядит сложным, поскольку перестановки в правительстве требуют участия Верховной Рады (отрицательно настроенной в отношении президента), а попытка выйти на переформатирование коалиции, путем переговоров с бывшими оппонентами, неоправданная накануне парламентских выборов - в новой Раде будет другая конфигурация сил, а сближение с политическими противниками размоет собственную электоральную базу.

Таким образом, из перечня "громких отставок", выбор у президента невелик - Министерство обороны, СНБО, ГПУ, Национальный банк. В СНБО косметические изменения уже прошли, а менять Турчинова Порошенко не будет, поскольку такое изменение лишает его части голосов "Народного фронта". Министерство обороны, как ведомство, которое президент подает как пример своей успешной деятельности, также не подходит.

Остаются две фигуры - руководитель Национального банка Яков Смолий и генпрокурор Юрий Луценко. Оба, с большой долей вероятности, будут отправлены в отставку.

Для Смолия наиболее реальными датами могут стать июнь и конец сентября, поскольку на май и сентябрь приходятся пики выплат по внешним долгам. Это период ослабления гривны. Кроме того, Яков Васильевич, в отличие от Гонтаревой, не стал публичной политической фигурой. Поэтому театральное представление в сценарии возмущения президента резкой сменой обменного курса национальной валюты с громкой отставкой главного банкира страны - очень вероятный рекламный шаг.

Второй кандидат на отставку - Юрий Луценко. Он имеет шлейф негативного восприятия как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому смена генерального прокурора - вероятный вариант, который, на первый взгляд, выглядит мощно, но, учитывая изменение системы, уже мало что решает.

Суть комбинации в том, что после старта ГБР Генпрокуратура постепенно теряет функции следственного органа и, конечно, свое влияние в политической системе страны. Поэтому после передачи ряда дел в Антикоррупционный суд, Президент может инициировать отставку Луценко, предложив выбрать кандидатуру на данный пост даже своим оппонентам. Прекрасная демонстрация готовности к изменениям, которая в реальности не несет рисков - новый генеральный прокурор будет иметь значительно меньше рычагов влияния. Но, получив должность на фоне необходимости завершения дел, которые находятся в ГПУ, он сразу попадает в центр противостояния по линии НАБУ-САП-ГПУ-ГБР. В таком случае убрать Луценко и передать оппонентам негатив от войны следственных органов - хороший ход, позволяющий использовать новую фигуру генпрокурора и его ошибки в парламентской кампании осенью 2019 года.

Третьей резонансной и важной фигурой становится руководитель Администрации президента Украины. Об увольнении Игоря Райнина заговорили еще в конце 2018 года. В том числе в ключе о желании самого Игоря Львовича покинуть занимаемую должность. Соответственно, кадровое решение в АП необходимо принимать в любом случае. Появление там сильной личности, способной наладить контакты с элитами и выстраивать кадровую политику команды президента является, с одной стороны необходимостью, с другой - будет демонстрацией "перезагрузки окружения".

Наиболее вероятным сценарием развития ситуации будет неконфликтный вариант косметических изменений с сохранением системы договоренностей между группами элит. Этот подход не исключает масштабных кадровых чисток:

1. При смене части членов Кабинета министров новые должности (и.о.) будут предложены оппонентам, представленным в Раде, в обмен на голосование за нужные для президента законопроекты.

2. Изменения в ОГА, государственных предприятиях будут проводиться по критериям личной преданности президенту или (если чиновник меняется) перераспределения сфер влияния между украинскими ФПГ. Проще говоря, убрать, в том числе с обвинениями в коррупции, часть руководителей государственных администраций, предприятий, перераспределив освободившиеся должности в пользу ставленников ФПГ, которые предложили поддержку Петру Алексеевичу в ближайшие месяцы или годы.

3. На этом фоне может пройти атака на Авакова с заменой его на человека, преданного Петру Алексеевичу. Если перестановки в Кабмине и региональной власти позволят сформировать тактическое большинство в Раде, позиция "Народного фронта" перестанет быть ключевой для определения возможных действий президента.

Решив таким образом кадровые вопросы, Порошенко выводит на парламентские выборы свои политические проекты с расчетом получить хотя бы 30% мест в новоизбранной Раде и сформировать коалицию с проектами лояльных ему олигархов.

Независимо от того, кто выиграет президентские выборы, страна вступает в новый этап своего развития. Новоизбранный президент вынужден будет решать ряд как тактических (построение властной вертикали, обеспечение управляемости регионов, налаживание взаимодействия с парламентом), так и стратегических (прекращение войны, возвращение оккупированных территорий Крыма и Донбасса, выстраивание отношений с Российской Федерацией и западными партнерами, обеспечение пиковых выплат по внешним долгам и т.д.) задач. Это возможно только при условии прекращения поляризации общества, использования тезисов, которые раскалывают украинцев и сосредоточении внимания на вопросах, которые объединяют и способны усилить синергию политических сил. Также новоизбранному президенту для продвижения национальных интересов придется создавать союзы и коалиции на международной арене. Во всей этой конструкции не менее ответственная роль, чем у президента, отводится непосредственно украинскому обществу, которое должно проявлять гражданскую активность, требовать от политиков принятия общественно полезных решений и в дальнейшем контролировать их выполнение.