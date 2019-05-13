Главный провал Порошенко: почему жители Донбасса ненавидят Украину

На днях cепаратистские ДНР и ЛНР отметили пять лет своего существования. В 2014 году их появление было самым кровавым событием за время независимой Украины. Но даже спустя пять лет, среди жителей ОРДЛО сохранилась ненависть к тем, кто остался на подконтрольных Киеву территориях. Поражение в информационной войне - самый главный провал пока еще действующего президента Петра Порошенко и его окружения.

Вот уже пять лет Донбасс разделён на две части: та, которая выбрала страх и советское прошлое, и та, которая живет в страхе оказаться в этом прошлом. Мне, как представителю украинской части Луганской области, очень знакомо это чувство. Конечно, я знаю многих людей, которые живя в Украине, спят и видят своё будущее в ЛДНР. Но на предложения уехать туда, они дают гениальный ответ: "я отдал лучшие годы Украине и теперь хочу забрать своё".

Эти люди находят близких себе по духу из тех, которые остались на неподконтрольных территориях и теперь славят своё положение. Эти "граждане" ЛДНР любят рассказывать, что жизнь у них процветает и ничем не хуже, чем на остальной части Украины.

Вот с такими людьми мне и захотелось пообщаться. В редакции мы решили узнать, как же обстоят дела с оформлением российских паспортов в ЛНР. Президент РФ Владимир Путин на протяжении нескольких последних лет обещал начать выдачу паспортов, но не выполнял своего слова. Из-за этого его рейтинг медленно падал. Дабы сохранить позиции, после президентских выборов в Украине, Путин решился и подписал соответствующий указ.

Счастье, радость окрылили жителей оккупированных территорий. Большинство обрадовались возможности получить новое гражданство, и не потерять при этом украинское. Так сказать, одним выстрелом убить двух зайцев.

Мне показалось, что о таком они захотят говорить со всеми, чтобы утереть Украине нос. Поэтому через знакомых я решила выйти на жителей ЛНР и напрямую спросить, спешат ли люди за паспортами. Собеседникам предлагалась анонимность. Но не тут-то было.

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Я часто сталкиваюсь с тем, что нас, журналистов, боятся, не хотят нам ничего говорить. Но спустя некоторое время после начала разговора все же расслабляются и начинают вести диалог. Здесь же передо мной оказалась непробиваемая стена.

Как оказалось, в ЛНР очень боятся что-либо рассказывать по телефону. А если это еще и телефонный разговор с журналистом - шансов вообще ноль. Мои знакомые, которые помогали с контактами, являются ярыми сторонниками "народной республики", при этом давали мне хорошую рекомендацию. Они уверяли, что мне как журналисту доверять можно. Но даже аргументы своих по духу людей никак не работали.

"Мы не хотим ничего об этом говорить", - почти каждый повторял, намекая, что общаться с украинскими журналистами - низко.

У меня же складывалось впечатление, что мне приходится бороться со страхом. Боязнью что-то сказать не так и об этом узнают местные политические лидеры. Страхом показать, что у них не все так хорошо. Потому что нельзя рушить идеальный мир. Даже если он - утопия.

Победить это чувство по телефону нереально. В этом случае нужно полностью вникать в положение, становится частью общества оккупированных территорий, чтобы понять мышление этих людей.

И нужно помнить главное: в общении с жителями ЛДНР не называть себя украинским журналистом. К сожалению, за все пять лет ненависть к Украине не ослабла. Больше всего в этом виноваты мы. Проигрыш в информационной войне - самый главный провал пока еще действующего президента Петра Порошенко и его окружения.

Лидер группы The Doors Джим Моррисон (Jim Morrison) в своё время сказал очень важную вещь: "Любой человек, управляющий средствами массовой информации, контролирует разум". Это знание, можно сказать, лежит на поверхности, нужно только уметь им пользоваться.

Но в борьбе за миллионные доходы в свой бюджет, эта мудрость ушла на дальний план. И именно поэтому пять лет мы проигрываем. В современное время иметь отличную армию недостаточно. Только если ты способен доносить информацию с целью изменения сознания, битву можно считать выигранной. Но и здесь нужно быть осторожным и внимательным. Ведь армия ботов иногда может все испортить.

5 лет мы без Луганска и Донецка, части Донбасса и Крыма. Они боятся с нами говорить, чтобы не навредить себе. С выдачей российских паспортов мы можем их потерять ещё больше. Теперь они полностью окажутся под современной машиной массового уничтожения обновлённого Советского Союза. Очень любопытно, случится ли какая-то поломка у этой машины в последующие 5 лет?