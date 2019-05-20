​Show must go on: кто же победил от роспуска Верховной Рады

Владимир Зеленский буквально в первые минуты своего президентства пошел ва-банк, объявив о роспуске парламента прямо во время своей речи на инаугурации. Зеленский не оставил ни единого шанса парламенту и правительству, чтобы продемонстрировать свою позицию по повестке дня, которую еще только предстоит предложить новому Президенту Украины. Такие резкие политические шаги Владимира Зеленского означают, что Украина, только оправившись после президентских выборов, вступает в новый период политической турбулентности. Открытым остается вопрос, к чему это может привести в Украине, и кто является главным бенефициаром такого решения. О политических последствиях решения Зеленского размышляет политический эксперт Международного центра перспективных исследований Максим Степаненко.

Политическая воля одного человека

В украинском политикуме еще не остыли дискуссии по поводу того, имеет ли Владимир Зеленский юридические основания для объявления внеочередных парламентских выборов, как новоизбранный президент объявил, что он использует свое право на роспуск парламента из-за отсутствия коалиционного большинства в Верховной Раде. Политическое заявление Зеленского не означает, что юридические вопросы насчет (не)возможности такого шага сняты. Зеленский же, желая быть максимально непохожим на "старых" политиков, использовал их же любимый метод - превалирование политической воли над юридическими механизмами.

Риторика Владимира Зеленского в период между вторым туром президентских выборов и проведением инаугурации была довольно жесткой, даже для него. Все заявления представителей команды Зеленского давали основания полагать, что новый президент даже не думает о варианте налаживания сотрудничества с действующим составом парламента. Учитывая то, что "за" назначение даты инаугурации Зеленского на 19 мая проголосовало чуть больше двухсот депутатов, и 315 "за" компромиссное 20 мая, можно предположить, что Зеленский имел бы теоретические возможности продемонстрировать первые результаты еще в партнерстве с действующим составом парламента.

Риторика Владимира Зеленского в период между вторым туром президентских выборов и проведением инаугурации была довольно жесткой, даже для него Фото: president.gov.ua

Более того, в парламенте неоднократно звучали месседжи о готовности отдельных фракций формировать новую коалицию и новое правительство, которое могло бы отразить смену на политических весах и, в то же время, оставить страну управляемой. Но Владимир Зеленский нацелен на "все и сразу".

Логику Зеленского можно понять, он стремится как можно скорее капитализировать свои политические дивиденды от президентских выборов в парламентский рейтинг. Согласно последней социологии, партия "Слуга народа" набирает наибольшее количество мест в парламенте с электоральной поддержкой в 39%. Но такие социологические показатели могут оказаться "фантомом". Не следует забывать, что Зеленский еще не продемонстрировал ни одного решения, которое могло бы быть его достижением в качестве президента. То есть Зеленский продолжает продавать форму, не наполненную реальным содержанием.

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Как жить до "развода" с парламентом?

После заявления Владимира Зеленского о роспуске парламента вряд ли он сможет рассчитывать на сотрудничество с большинством народных избранников. В ситуации, когда парламенту откровенно "плюнули" на голову, не следует ожидать, что большинство нардепов будут лояльными к инициативам Зеленского. Досрочные парламентские выборы говорят лишь о том, что теперь каждый будет "сам за себя", обеспечивая собственную повестку дня на выборах.

Соответственно, озвученные во время инаугурации инициативы Зеленского о снятии неприкосновенности с нардепов, возвращении уголовного наказания за незаконное обогащение и избирательная реформа вряд ли будут проголосованы. Зато противостояние "старых" политиков с новоизбранным президентом достигнут своего пика, что означает лишь одно - Украина в очередной раз вступает в период политической турбулентности. Обращаем также внимание на то, что Зеленский в своей речи "забыл" о законе об импичменте, который он обещал своим избирателям и который, скорее всего, поддержали бы парламентарии.

К противостоянию Зеленского с Радой также добавляется противостояние с правительством. "Правительство не решает наших проблем - правительство является нашей проблемой", - цитировал Владимир Александрович 40-го президента США Рональда Рейгана. В совокупности с другими элементами хейтспича Зеленского в адрес Кабмина относительно дорог, пенсий, тарифов и так далее, Зеленский отрезал любую возможность сотрудничества с Владимиром Гройсманом, который планирует строить свой поход в парламент именно в образе своих успехов на посту премьера.

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К противостоянию Зеленского с Радой также добавляется противостояние с правительством Фото: president.gov.ua

Политический хаос в Украине в международном контексте

Победа Владимира Зеленского на президентских выборах стала для наших международных партнеров настоящим вызовом. Дело в том, что Зеленский является загадкой для украинцев, а для наших западных партнеров он пока вообще является сплошным вопросом. После заявления Зеленского о роспуске парламента, международные партнеры Украины будут видеть в Украине только политическую турбулентность, противостояние между политическими силами и отсутствие реальной работы над реформированием государства. То есть Украина войдет в затяжную "барабанную дробь", которая будет держать напряжение как внутри страны, так и за ее пределами.

Проблемой также является и то, что Украина окружена не только "друзьями". Российская Федерация непременно будет использовать все шансы, которые открывает для нее политическая турбулентность в Украине. "Посмотрите, в Украине снова все не в порядке, и как она будет реализовывать Минск?", - полетят месседжи с РФ по всему миру. Но есть риск того, что Украина потеряет не только дипломатические позиции на международной арене. Можно предположить, что РФ попытается также активизировать боевые действия на Востоке Украины как "следствие" политического кризиса в нашем государстве.

Так кто победил?

Заявление Владимира Зеленского о роспуске Рады станет главной медийной темой по крайней мере на несколько недель. Поэтому, внимание СМИ и гражданского общества будет приковано именно к этой теме. Однако, не следует забывать, что в ближайший период Владимир Зеленский должен осуществить свои первые кадровые решения. В частности, следует внимательно следить за тем, кто будет назначен на руководящие должности в Администрации Президента. Именно этот орган, скорее всего, станет центром.

Возвращение в Украину Игоря Коломойского, наличие приближенных к нему людей в команде Зеленского и объявления внеочередных выборов позволяет группе Коломойского стать драйвером политических назначений и решений под крылом у Владимира Зеленского. Это не значит, что сам Зеленский действует в интересах Коломойского, но и он сам способен на это, пользуясь политической кутерьмой в стране и окружением Зеленского в частности. Поэтому, следует внимательно следить не только за развитием событий вокруг внеочередных выборов в ВР, но и кадровыми решениями Владимира Зеленского.

Украина снова входит в период политической турбулентности, которая не дает ответа на вопрос, чем это закончится для государства. От ответа на вопрос, сможет ли "хаос" стать управляемым и кто его будет контролировать, будет зависеть будущее развитие Украины. Стоит понимать, что вместе с Владимиром Зеленским в ва-банк идет вся страна. Но угрозы для "одного" и "всех" являются несоизмеримыми.