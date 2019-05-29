Это была просто жесть: как в аэропорту встречали Саакашвили

Михеил Саакашвили уже на территории Украины. Он приземлился 29 мая, в аэропорту "Борисполь". Прилетел Саакашвили из той же страны, куда его депортировали - из Польши. И своим возвращением произвёл полный фурор в аэропорту, а также спровоцировал серьезную давку среди журналистов и встречающих. О том, как приняли в Украине уже опять украинского гражданина, Саакашвили - в репортаже "Апострофа".

Во вторник, 28 мая, на сайте президента Украины появился указ о возвращении гражданства Михеилу Саакашвили. Этого дня экс-президент Грузии с нетерпением ждал ещё с июля 2017 года. Тогда президент Петр Порошенко лишил Михеила выданного им же гражданства. Сам Саакашвили в это время находился в США и был ошарашен таким решением.

В тот же период Порошенко автоматически был причислен к отряду "барыг", от которых Михеил пообещал спасти Украину.

Для этого осенью того же года, он прорвал польско-украинскую границу и попал в Украину, не имея на то действующих документов. Помогали ему тогда многие оппозиционные политики. Среди них была даже Юлия Тимошенко, которая не очень склонна к экстраординарным поступкам. Кстати, с того момента они стали ситуационными политическими союзниками.

Вернувшись, Саакашвили быстро организовал так называемый "Михо майдан" под стенами Верховной Рады, и несколько месяцев раздражал глаз и слух своего врага Порошенко. Терпение Петра Алексеевича лопнуло в феврале 2018 года, когда было решено депортировать Саакашвили туда, откуда он приехал. То есть, в Польшу. Михеила "поймали" в одном из киевских ресторанов, где он обедал в своей компании. Там его схватили и доставили к самолету, на котором и отправили в соседнюю страну.

Политик несколько раз обещал вернуться, но вместо этого свободно ездил по Европе, к сыну в США и всячески наслаждался жизнью. До того времени, пока Владимир Зеленский не стал новым президентом и не пообещал вернуть ему гражданство.

"Пацан сказал, пацан сделал", - "по понятиям" оценил Саакашвили поступок Зеленского.

«Пацан сказал, пацан сделал», - «по понятиям» оценил Саакашвили поступок Зеленского Фото: Александр Гончаров / Апостроф

Ведь он ждал этого год. Год, чтобы утереть нос Порошенко, и показать народную любовь к себе. И ему это удалось.

О своём возвращении политик сообщил практически сразу, после опубликования указа. Возможно, билет у него был куплен заранее. С этого момента им снова заинтересовались украинские СМИ.

Доказательством стало огромное количество журналистов, которые приехали в аэропорт, дабы заснять первые шаги Саакашвили в Украине. Толпа журналистов моментально перекрыла проход всем прибывшим в страну, что работникам аэропорта пришлось "отгородить" СМИ.

Но смешались в кучу кони, люди, и поклонники Михо помаленьку начали прорывать условную границу. Они хорошо подготовились: приехали заранее, привезли флаги и даже ансамбль.

Время от времени они начинали петь и танцевать, напоминая, что за праздничный день наступил. В другой стороне зала ожидания появился мужчина с волынкой, и для привлечения внимания начал играть музыку украинского гимна. Встречающие мигом отреагировали и начали подпевать, но совершенно не попадали в такт мелодии.

А журналисты тем временем ссорились из-за выгодных мест и нервно поглядывали на часы.

- Говорят, что самолёт опаздывает, - сказал кто-то из журналистов. Все тяжело вздохнули.

Весело же было соратникам Саакашвили, которые активно стримили в соцсетях, шутили друг с другом и обсуждали возвращение политика. Помощница Михеила Дарья Чиж серьезно подготовилась к встрече: надела нарядное платье, сделала яркий макияж и праздничную прическу. Через какой-то час она пожалеет об этом, оказавшись в неконтролируемой толпе людей, в которой ни один наряд не выжил бы.

За время ожидания люди успели три раза спеть гимн, прокричать несколько раз "Слава Украине" и делегировать Саакашвили в премьер-министры. Прилетевшие, выходя из аэропорта, не понимали, почему здесь собралось столько людей и по какому случаю они устроили такой балаган.

- Саакашвили возвращается, - радостно объясняли наиболее ярые фанаты.

Так они объясняли до 17:56, до времени, когда появился самый ожидаемый человек этого дня.

С первых секунд Саакашвили нырнул в океан любви. Люди хлопали, дарили цветы, фотографировали. Он совершенно не растерялся, его глаза блестели, ведь ждать этих чувств пришлось целый год.

Волна людей несла его в разные стороны, от одних поклонников к другим. Каждый пытался урвать свой кусочек от Саакашвили. Но всю идиллию нарушали журналисты, которые кричали и просили подвести политика к микрофонам.

Подойдя ближе к камерам и определив, что для брифинга мало места, Саакашвили позвал всех идти на улицу. И толпа моментально рванула, окружив Михеила со всех сторон.

Они пытались защитить его от всех и всего: отталкивали журналистов, пытались сделать для него коридор и стыдили тех, кто хотел подойти к нему ближе. Бой, с которым столкнулся журналист "Апострофа" был неравным. Попытка подойти ближе к Саакашвили и задать ему вопрос, стоила оттоптанных ног и потраченного времени на объяснения, почему журналистов нужно пропускать к прибывшему политику.

На крики вокруг вновь украинец Саакашвили никак не реагировал. Он всем улыбался и просто шёл туда, куда его вели. В его взгляде читалось непонимание, что сейчас будет, но в тоже время всем своим видом он показывал эйфорию. Тут он решил остановиться и ответить на вопросы журналистов.

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- Во-первых, я хочу всех поздравить. Меня сейчас переполняют эмоции. Потому что очень эмоционально дышать украинским воздухом, ступить на украинскую землю, - начал Саакашвили. Его ломаный украинский язык очень резал слух, чувствовалось, что за этот год он его основательно подзабыл.

- Я не приехал сюда, чтобы кому-то мстить, кого-то наказывать, что-то разрушать. Это не мой стиль. Я вернулся сюда делать то, что я всегда хорошо умел делать: строить, - продолжил политик.

Он заявил, что готов заняться с новым президентом строительством новой Украины. Но что именно он будет делать, Саакашвили не ответил, обещав при надобности давать советы новому президенту. Также политик на вопрос "Апострофа" ответил, что в парламентских выборах участвовать не собирается.

Пока Саакашвили довели до автомобиля, он успел дать три брифинга журналистам. Фанаты все это время шли за ним и постепенно слились с охраной. Казалось, будто за Михеилом приехала сотня секьюрити.

Даже когда Саакашвили добрался до автомобиля, его долго не отпускали. Он позировал фотографам, махал людям и наслаждался этим мгновением. Но оно закончилось и политик всё-таки уехал. Понемногу начали расходиться и встречающие, довольные этим днём.

"Это была просто жесть", - начали обсуждать произошедшее между собой журналисты.

И так этот день каждый запомнит по-своему: день надежды, день эйфории и день жести.