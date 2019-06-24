Павел Петренко: Людям Зеленского понадобится наша помощь

Об интервью с министром юстиции Павлом Петренко "Апостроф" договаривался год. И встретиться удалось уже тогда, когда политическая ситуация в стране значительно изменилась. Сегодня Петренко является не только министром, но и кандидатом в народные депутаты от партии премьер-министра Владимира Гройсмана. Он является представителем первой десятки политической силы, которая почти за месяц до выборов не набирает даже 2% при необходимых 5%. Вопрос о рейтингах неприятный для министра. Ведь "Народный фронт", с которым он связан, уже давно имеет поддержку ниже 1%. И вот снова Петренко оказался в слабой команде.

За короткое время разговора он успел более десяти раз вспомнить о компетентности, которой не хватает новым политсилам, и которая есть у команды Гройсмана. А на обсуждение состояния дорог в стране потратил почти 5 минут интервью. Но от большинства ответов на главные вопросы пытался уклониться.

Для чего министру мандат, хочет ли он быть премьером, а также, законно ли назначение Андрея Богдана на должность главы Администрации президента, ПАВЕЛ ПЕТРЕНКО рассказал в интервью "Апострофу".

- Для начала объясните, почему вы решили участвовать в выборах и баллотироваться в парламент вместе с командой премьер-министра Владимира Гройсмана?

- Я вообще хочу напомнить свою историю попадания в политику. Еще в 2012 году, будучи тогда адвокатом, я вышел на протест против Виктора Януковича. Тогда я присоединился к команде Арсения Яценюка. Нас много вышло на акцию "Украина против Януковича" вообще без цели получить какие-то мандаты или должности.

Так же в 2013 году я вышел на Революцию достоинства не за должностью. Мы совместно с адвокатами начали вытаскивать людей из тюрем, которых бросали без суда, без следствия. Тогда же, во времена Майдана, первое правительство формировалось именно по предложению активистов. И меня выдвинули на должность министра юстиции. Я попал в этот кабинет, вообще не имея желания возглавить министерство. Но тогда не было очереди желающих пойти в исполнительную власть и взять на себя ответственность. Поэтому эти 5 лет стали для меня временем большой ответственности, опыта, переосмысления того, что вообще является ценным в жизни.

Сейчас я не иду в парламент за мандатом. Для меня вообще мандат - не самоцель. Так же как и должность министра.

- А для чего тогда?

- У меня есть желание сохранить то, что наработано. Потому что сейчас мы оказались перед рисками не только реванша, но и некомпетентности. Я совершенно не против новых людей. Но самое страшное это - некомпетентность. Если парламент будет таким, то страна или остановится в своем развитии, или начнет откатываться назад. Потому что парламент - это центр принятия решений, формирования правительства. И вешать ярлыки на всех тех людей, которые эти 5 лет работали, что они "старые", - несправедливо. И я бы не хотел, чтобы все сделанное на пользу украинцев было уничтожено.

Поэтому моя главная задача как гражданина, чтобы эта страна дальше продолжала двигаться к успеху. А как это можно сделать? Подставить плечо в парламенте и быть готовым к принятию быстрых и компетентных решений.

- Как вы хотите подставлять плечо в парламенте, идя на выборы с партией, которая имеет не более 1,5% рейтинга (по последним социологическим данным поддержка партии Гройсмана составляет 1,9%)?

- Нет смысла говорить сейчас о рейтингах. Я видел те публикации по соцопросам. В основном граждан опрашивали до проведения съезда "Украинской стратегии".

- Гройсман уже давно заявил о своем решении идти в парламент.

- Объективный рейтинг и доверие людей мы увидим 21 июля. И у каждого члена команды, который был представлен Владимиром Гройсманом, есть своя история реальных действий, успехов и компетентность.

Украинцы выберут, кого они хотят увидеть в парламенте. Кто будет выполнять решения своими ручками. В прямом смысле этого слова. Можно быть хорошим парнем или хорошей девушкой, но, получив большой объем ответственности за сотни тысяч людей, может быть трудно принимать быстрые решения. Как по мне, Украина - это точно не место для экспериментов с судьбами людей.

Должна быть компетентность. Это все равно, что я бы никогда не стал делать хирургическую операцию без опыта и понимания.

Павел Петренко: "Можно быть хорошим парнем или красивой девушкой, но, получив большой объем ответственности за сотни тысяч людей, может быть трудно принимать быстрые решения" Фото: Александр Гончаров / Апостроф

- Вы пытаетесь провести параллели, как Кличко о том, что Владимир Зеленский - пилот, который не умеет управлять самолетом.

- Нет, я не провожу никаких параллелей. Я вам объясняю свои чувства как избирателя и гражданина. Я точно не тот человек, который искал возможность быть депутатом в разных созывах парламента.

Команда премьер-министра Гройсмана доказала, что мы не просто говорим. Мы на самом деле немного говорим. Мы ставим конкретные цели и добиваемся результата в различных сферах - в юстиции, экономике, даже в строительстве дорог. Это несправедливо, когда кто-то говорит, что ни одной дороги не построено.

- Возможно. Но это уже не ваша сфера ответственности.

- Министерство юстиции - уникальное министерство, которое анализирует все решения правительства. И мне пришлось за 5 лет разобраться в различных сферах - начиная от дорог и заканчивая бюджетным финансированием, пенсиями, детскими садами и тому подобным. Поэтому я могу говорить предметно и компетентно о фактически любой сфере ответственности правительства Гройсмана.

- Но давайте пока о политике. На съезде "Украинской стратегии" "Апострофу" вы сказали, что все члены "Народного фронта", которые представлены в десятке, были согласованы с Яценюком...

- Я немного не так сказал. НФ, как партия, приняла решение не идти на выборы. Второй пункт решения был следующим: всем членам политической силы было озвучено, что мы, как самодостаточные политики и граждане, должны пойти на эти выборы с теми командами, которые разделяют наши ценности. Владимир Гройсман, с которым у меня личная история работы в течение трех лет в правительстве, формируя свою команду, самостоятельно определял, кому предложить из компетентных людей присоединиться к нему. Такое предложение поступило в том числе и мне.

- Предложение пришло лично или через Яценюка?

- У меня есть прямая коммуникация с Гройсманом.

- Но вы же были до объединения с Гройсманом членом политсовета НФ.

- Да, это предложение было сделано мне лично. Конечно, я имел возможность подумать и посоветоваться.

- Когда было сделано предложение?

- Это было перед съездом "Украинской стратегии". Да, я советовался с Арсением Яценюком, но окончательное решение принимал сам. И я никогда не буду проситься в какие-то партии для того, чтобы получить мандат. Я не так пришел в политику, и у меня нет самоцели получить кресло, мандат.

- То есть если бы не пришло предложение от Гройсмана об участии в выборах, вы даже не думали бы об этом?

- НФ принял решение, что мы не идем на выборы.

- Но это не мешает другим представителям НФ искать себя в политической сфере. Какие еще политсилы предлагали вам присоединиться?

- Я скажу так. Наверное, предложение Гройсмана было единственным, на которое я бы согласился. С точки зрения моих человеческих ценностей, исходя из палитры тех политических сил, которые сейчас идут на выборы (пауза), ни с кем другим участвовать я бы не согласился. Потому что, условно, есть старые политические партии и есть новые. К новым есть большие ожидания у общества, но пока о них мы особо ничего не знаем, и это пока красивая картинка. А когда у тебя есть репутация и своя история, то ты принимаешь решение идти с той командой, которая не просто дает обещания людям, а обязательно их выполняет.

Павел Петренко: "От новых партий есть большие ожидания у общества, но пока о них мы с вами особо ничего не знаем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф

- Но вы понимаете, если сейчас у "Украинской стратегии" рейтинг примерно 1,9%, то это не дает гарантий, что меньше чем за месяц партия наберет 5% поддержки, и не дает гарантий, что даже вы можете пройти в парламент?

- Я еще раз говорю: мы пошли к людям и просим у них мандат и поддержку. Мы показываем, что мы на сегодня сделали. Мы знаем, как сделать эту страну в различных секторах более успешной. Нам для этого нужна поддержка и мандат людей. Мы не прячемся от ответственности. Люди на выборах дадут оценку, и это будет самый лучший рейтинг.

- Давайте проверим, как вы отличаетесь от других. Кто финансирует партию Гройсмана?

- Партию финансируют малый и средний бизнес. Среди спонсоров нет олигархов. Это можно будет легко проверить по отчетам, которые партия обнародует. Также средства вносят однопартийцы на счет партии, лично Гройсман.

- А вы? Я понимаю, что вы - не член партии, но вы все-таки - в первой десятке.

- Если будет такая необходимость, мои сбережения это позволяют. Пока не просили. Но это благотворительные взносы.

- Неужели в нашей стране так хорошо живет малый и средний бизнес, что ему хватает еще и на финансирование партии? Потому что сейчас все политические силы утверждают, что они получают деньги именно от этого бизнеса.

- Взносы могут быть разные - 30, 50, 100 тысяч гривен. Это - посильные деньги.

- 100 тысяч гривен - от малого бизнеса?

- Для среднего предпринимателя, у которого 200-300 рабочих мест, перечислить 100-200 тысяч - не проблема. Но я думаю, этот вопрос лучше задать штабу партии. Тем более, что мы приняли такое законодательство, которое обязывает все партии во время избирательного процесса публиковать финансовую отчетность.

- Бывшие члены команды Гройсмана уверяют, что кампанию премьера финансируют два олигарха - Виктор Пинчук и Ринат Ахметов. Об этом они рассказывали нашему изданию. Если в ближайшее время журналисты докажут эту информацию, повлияет ли это на ваше решение идти на выборы с Гройсманом?

- Я точно знаю, что это неправда.

- Если будут доказательства?

- Я не буду участвовать в кампании или партии, где есть люди с сомнительной репутацией, или если там есть непрозрачное финансирование и спонсирование олигархами. Но я считаю, что это миф и фейк.

- Но вы не даете четкий ответ.

- Если бы это гипотетически подтвердилось, я бы не был в этой команде. Потому что это априори недопустимо для меня.

- Почему НФ решил не участвовать в выборах? Это связано с низкими рейтингами?

- Вы опять возвращаетесь к рейтингам. Это было зрелое взрослое решение... Можно просто войти в историю рейтингов и антирейтингов. НФ с 2015 года сразу стал объектом грязной информационной кампании.

- Кто заказчик?

- Это было окружение тогдашнего президента Петра Порошенко. Большую роль сыграли пленки и заявления беглого нардепа Александра Онищенко. Это было сумасшедшее психологическое давление. Яценюк тогда поступил как государственный деятель, а не как классический политик. Как классический политик он должен был выйти с публичным заявлением о том, что партнеры по коалиции вонзают нож в спину. Но он этого не сделал, хотя переживал. Он фактически пожертвовал своими рейтингами, но сохранил стабильность в этой стране.

И в 2016 году, когда тогдашний президент очень хотел иметь подконтрольный Кабмин, впервые в истории украинской политики премьер-министр подал в отставку, а его фракция осталась в коалиции. Для того чтобы сохранить стабильность в этой стране. И как с этим багажом лжи и всей грязи, который был вылит, идти на выборы?

Павел Петренко: "В 2016 году впервые в истории украинской политики премьер-министр подал в отставку, а его фракция осталась в коалиции" Фото: Александр Гончаров / Апостроф

- От команды Порошенко вам поступало предложение пойти вместе на выборы?

- Я таких переговоров не вел и даже не рассматривал такую возможность. И таких предложений не было.

- А как в НФ отнеслись к тому, что один из лидеров и лиц партии, спикер ВРУ Андрей Парубий попал в первую десятку "Европейской солидарности"? Пошел к Порошенко, который "топил" Яценюка?

- По отношению ко всем членам команды было принято честное и открытое решение: члены команды могут идти на выборы с другими политическими силами. С какими - по их собственному усмотрению, человеческому, в первую очередь. Парубий не скрывал свой выбор, заявил об этом на фракции. Это его право.

- Когда он заявил?

- Когда мы принимали решение об участии в выборах. Он озвучил, что у него есть такое предложение.

- Кто еще из Кабмина есть в избирательном списке премьера?

- Вы все увидите. Могу гарантировать, что там точно нет людей с сомнительной репутацией.

- Рассматриваете ли вы возможность снова возглавить Министерство юстиции?

- Я не хотел быть министром юстиции в 2014 году. А еще больше не хотел в 2015-м, когда понял объем ответственности и вызовы. Вопрос не в должностях. Если украинские граждане дадут нам поддержку и мандат, то мы точно будем творить историю успеха каждого украинца.

- То есть, если вам предложат, то вы согласитесь?

- А почему вы считаете, что только министром юстиции? (Улыбается)

- Вы хотите быть премьер-министром?

- У нас есть много достойных кандидатов на эту должность. У нас прекрасный премьер, возглавляющий сейчас партию "Украинская стратегия".

- По вашему мнению, в случае попадания партии Гройсмана в парламент, стоит ли идти в коалицию со "Слугой народа"?

- Давайте дождемся выборов. Мы показали конкретную повестку дня, что делается и что надо сделать.

- Тогда вопрос о новой Администрации президента. С юридической точки зрения, как вы оцениваете работу АП? Назначение Андрея Богдана руководителем АП уже назвали нарушением закона о люстрации, но никаких механизмов уволить его законным путем сейчас не существует.

- Я не хочу оценивать работу новой АП. Потому что это отдельный институт. Новый президент был избран недавно. Да, к нему много запросов со стороны общества. Поэтому его команде нужно дать возможность поработать. Если они будут делать те хорошие вещи, которые нужны для украинских граждан, история их успеха станет историей успеха всей страны. Если они будут делать ошибки, мы готовы подсказать, имея опыт государственного управления, как можно сделать лучше.

- То есть сейчас ошибок нет?

- Я еще раз говорю: я не буду давать оценку. Там очень много новых людей, которые никогда не работали на государственной службе. И этим людям нужно получить навыки управленческой деятельности. Поэтому я желаю им успеха во всех хороших, полезных начинаниях для нашего государства.

- А назначение Богдана?..

- На самом деле, ответ очень прост. Закон об очищении власти определяет, что субъект, который назначает на должность того или иного человека, проводит проверку на предмет о соблюдении закона об очищении власти и принимает кадровое решение. Субъектом, который назначает главу Администрации президента является президент. Министерство юстиции не имеет контрольных функций над выполнением закона о люстрации, законодательством это не предусматривается. Мы только ведем люстрационный реестр.

Украинский президент определил своего главу АП. С точки зрения профессиональных навыков, человек на этой должности должен понимать, как работает правительство. Богдан имеет опыт в этом направлении. Поэтому и были мотивы назначения на эту должность, я так думаю.

- То есть назначение Богдана - законное?

- (Начинает нервничать) Я не даю оценки деятельности Администрации президента. Ответственность за назначение несет субъект назначения.

- Какие у вас отношения с новой Администрацией? Часто общаетесь с ее представителями?

- Если есть вопросы, то, конечно, мы общаемся. Например, в последний раз общался с Александром Данилюком после его назначения в СНБО.