Час - 100 долларов: главные скандалы с депутатами Зеленского

Ушедший 2019 год запомнился в украинской политике сменой власти, кадровыми перестановками и целым рядом громких скандалов, в большинстве из которых были замешаны представители президентской партии "Слуга народа". "Апостроф" публикует самые интересные из них.

Свинарчук-гейт

Наиболее громкий скандал произошел в начале года. Он был связан с махинациями вокруг "Укроборонпрома", в которых фигурировал бизнес-партнер тогдашнего президента Петра Порошенко, бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский (Свинарчук).

Журналисты Bihus.info опубликовали фрагменты переписок в мессенджерах ‎Telegram и WhatsApp, с признаками коррупции, с участием должностных лиц госконцерна "Укроборонпром". В переписках участвовали фактические собственники компании "Оптимумспецдеталь" Виталий Жуков и Андрей Рогоза. А также сын Гладковского-Свинарчука, Игорь. Обсуждались различные сделки, касающиеся поставок дефицитных комплектующих для украинской бронетехники.

Период "общения" охватывал 2015 - 2016 годы. Источниками являлись контрагенты из России. Сделки, как утверждается, проводились через три основные фирмы-"прокладки". Одной из таких компаний выступал завод "Кузня на Рыбальском", который связывали с Петром Порошенко, а влиятельная фигура Гладковского-Свинарчука, очевидно, использовалась в качестве прикрытия для этих сделок.

Согласно проверке, которую провели детективы НАБУ в 2016 году, должностные лица Львовского и Харьковского бронетанковых заводов, могли быть замешаны в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Правоохранители установили, что на протяжении 2014-2016 годов руководители предприятий заключили ряд договоров с частными компаниями на поставку запчастей и комплектующих к бронетехнике из РФ. Суммарно речь шла о хищении 56 млн грн с государственных заводов. По данным расследования Bihus.info, упомянутые сделки нанесли государству ущерб, по меньшей мере, на 250 млн грн.

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Секс-скандалы в Раде

Одним из важных последствий "Свинарчукгейта" для политической карьеры Петра Порошенко, стало его поражение на выборах главы государства весной 2019 года. Победитель президентского марафона - Владимир Зеленский, уже во время своей инаугурационной речи объявил о роспуске Верховной Рады. Однако "новые лица", пришедшие в Раду после досрочных парламентских выборов, не имели политического опыта и не обладали умением общаться на публике. Это привело к достаточно курьезным ситуациям, которые сильно повлияли на имидж президентской партии "Слуга народа"

Одним из самых ярких эпизодов стала относительно недавняя ситуация с нардепом от СН Богданом Яременко. Депутат попался на переписке с девушкой легкого поведения, с которой прямо во время пленарного заседания, договаривался о секс-свидании . Интим-общение зафиксировали журналисты, а сам нардеп затем утверждал, что таким образом якобы хотел "спровоцировать желтую прессу".

Скандальная перепискаФото: bykvu.com

Оправдания нардепа оказались неубедительными, поскольку в тот же день была опубликована еще одна интимная переписка Яременко. Под грузом неоспоримых доказательств депутат прекратил оправдываться. Сложившаяся ситуация стоила Яременко должности председателя комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Секс-скандалом можно назвать и волнующую переписку депутата от партии "Слуга народа" Елены Криворучкиной. Так 3-го сентября, народные избранники проголосовали за конституционные изменения, касающиеся отмены депутатской неприкосновенности. Сразу после принятия решения Елена Криворучкина, которая выиграла выборы в Кривом Роге, поспешила сообщить эту важную новость абоненту, который в ее телефоне был подписан как "Любимый".

"Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады",- написала нардеп абоненту.

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"Попейте водички, вам полезно"

Новости об интимных переписках вызвали резонанс в обществе - украинцы были возмущены тем, что в рабочее время депутаты занимаются черт знает чем. Но к сожалению, новые политики отличились "творчеством" не только в мессенджерах. Еще один депутат от фракции "Слуга народа", ресторатор и телеведущий Николай Тищенко нахамил журналистке, решившей уточнить у него имя министра здравоохранения, за которого он проголосовал. "Слуга народа" не смог ответить на этот вопрос, что и вывело его из терпения.

"А кто вы такая, чтобы меня проверять? Ну, кто вы? Мой отец? Или жена? Кто вы, чтобы проверять?", - сказал Тищенко.

Журналистка объяснила, что общество обвиняет "Слуг народа" в "слепом" голосовании – нардепы голосуют, но не читают, за что голосуют. А поскольку недавно было назначено новое правительство, то депутаты должны знать, кого же они поддерживали. На это Тищенко набрал в стакан воды и сказал: "Попейте водички, вам полезно".

Господин Тищенко не впервые отметился хамским общением с журналистами. Так, 29 августа, в первый день заседания новоизбранной Рады, ресторатор, так и не смог ответить, что произошло в этот день ровно пять лет назад. Несмотря на все наводящие вопросы, Николай Тищенко так и не догадался, что его спрашивают об Иловайской трагедии. "Мне что, два года? Я больше к вам не подойду. Мне же не два года. Вы задаете мне такие вопросы, как двухлетнему мальчику. Это первый и последний раз, когда я с вами общался", - вышел из себя народный депутат.

Насильник Иванисов

18 ноября народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук сообщил в соцсетях, что депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в 1990 годы отбывал наказание за изнасилование. В частности, за это деяние 21 марта 1996 года Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев, после чего был помилован указом тогдашнего президента Леонида Кучмы.

Роман ИванисовФото: Facebook

20 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов действительно был судим, но его судимость погашена. Иванисов назвал информацию о его судимости "фейком" и "спланированной информационной атакой", а также заявил, что решил приостановить членство во фракции "Слуга народа" на время проверки обнародованной информации.

Однако потерпевшая сама рассказала журналистам о подробностях произошедшего преступления. По ее словам на момент преступления в 1995 году ей было 25 лет. Тогда у нее уже был двухлетний ребенок. По ее словам, ее насиловали четверо парней, которые были моложе ее. "Я шла с подружкой, они насильно затащили меня в машину, они за волосы меня тянули", — сказала она.

Достоянием общественности также стали материалы судебного заседания по делу Иванисова. Во время судебных слушаний, будущий нардеп сообщил, что надругался над девушкой, желая "поддержать своих друзей", поскольку те, якобы, пригрозили оставить его в поле, если он откажется насиловать. В материалах указывается, что Иванисов был третьим на очереди: "Он удовлетворил половую страсть неестественным способом, затем пытался изнасиловать, но не довел преступление до конца по физиологическим причинам".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признал, что исходя из появившихся свидетельств, информация о судимости нардепа Иванисова за изнасилование – верна. Он заявил, что фракция будет требовать от него сложить мандат или же восстановит членство в случае отрицательных результатов проверки. Однако в интервью СМИ председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что, как бы того не хотела фракция, лишить Иванисова мандата невозможно.