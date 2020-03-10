Бимба под Украину: почему ЕС может вслед за Азаровым снять санкции с Януковича

4 марта стало известно о решении Совета ЕС об исключении экс-премьер-министра Николая Азарова из санкционного списка лиц, причастных к массовым убийствам активистов во время Революции Достоинства. Отныне бывший глава правительства, который бежал из Украины после событий на Майдане, может полностью распоряжаться своими весьма немалыми активами на зарубежных счетах, а также свободно путешествовать по Европе. "Апостроф" решил выяснить, кто виноват в том, что бывшие "регионалы" получили "амнистию" от Евросоюза.

Азаров без санкций: хронология "зрады"

О высокой вероятности снятия санкции Европейского Союза с экс-премьер-министра Украины Николая Азарова в течение длительного времени предупреждали корреспонденты украинских СМИ в Брюсселе. Впрочем, украинские правоохранительные органы как будто не замечали данных сообщений. Парадокс ситуации состоит в том, что формально 6 марта никакой "зрады" не произошло. Ведь случилась она еще почти полтора года назад. В декабре 2018 года, во время президентства Петра Порошенко, после почти четырехлетних разбирательств суд ЕС постановил отменить решение Совета ЕС от 4 мая 2014 о введении санкций против бывших высокопоставленных лиц Украины в эпизодах, касающихся Николая Азарова. Сработал серьезный аргумент: на момент трагических событий февраля 2014 года Азаров уже месяц находился в отставке (исполняющим обязанности премьера тогда был Сергей Арбузов) и формально никакого отношения к действиям тогдашней украинской власти не имел. Это и доказали европейские адвокаты, которых нанял Азаров. За какие деньги? На этот вопрос вряд ли кто-то ответит.

"Вопрос исключения из санкционного списка в значительной степени зависит от инициативы конкретного лица. Если этот человек привлекает серьезную юридическую поддержку и хорошо занимается лоббированием своих интересов в ЕС, то нет ничего нереального в том, чтобы достичь положительного решения по персональной отмене санкций", - отметил в разговоре с "Апострофом" эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

Собственно, сейчас Совет ЕС просто выполнил решение суда. А, то, что его исполнение растянулось чуть ли не на полтора года - обычное дело для евросоюзовской бюрократии. И, казалось бы, нам, украинцам, в этой ситуации не остается ничего другого, кроме как жаловаться на свою горькую судьбу. Евросоюз санкции ввел, Азаров выиграл суд ЕС относительно этого решения, и Евросоюз теперь санкции снимает. Впрочем, детальный анализ ситуации свидетельствует, что сокращение санкционного списка против экс-чиновников режима Януковича является, в первую очередь, следствием внутренних украинских процессов.

Фото: Getty images

Украинский саботаж против европейского доверия

В 2014 году Евросоюз с несвойственной для себя решительностью и оперативностью наложил санкции едва не весь сонм соратников президента беглого Януковича. "Украине был дан политический аванс. Европейская правовая система поверила нам фактически на слово, что соратники Януковича причастны к преступлениям, и ввела санкции в ожидании юридических результатов из Украины. Приговоры, факты, судебные процессы и тому подобное. А мы не только не показали таких результатов, произошло даже наоборот. Создается впечатление, что в Украине сформировался политический контекст по торможению и замалчиванию расследований. А если дела не доводятся до конца и не приводятся доказательства виновности внутри страны, то, соответственно, исчезают обстоятельства удерживать лиц в санкционных списках", - пояснил Николай Капитоненко.

За шесть постмайдановских лет и.о. президента успел побывать Александр Турчинов, затем на Банковой руководил Петр Порошенко, а нынче уже скоро год как главой государства является Владимир Зеленский. И никакого результата. Есть подозрение, что политическое доверие ЕС к Украине в очередной раз наткнулось на суровые реалии политических "договорняков" внутри нашей страны. Учитывая это, стоит помнить, что санкции ЕС не могут быть вечными. Ведь к откровенному саботажу расследований внутри пострадавшей страны санкционный механизм ЕС просто-напросто не приспособлен. "Когда ЕС вводит подобные санкции, то с расчетом на то, что со временем государство, по которой они были введены, проведет следственные действия и вынесет приговоры. И люди из санкционного списка будут или оправданы, или наказаны, и так или иначе конечное правовое решение заменит необходимость санкций. Но европейская санкционная модель не рассчитана на инерцию украинского правосудия и на наш внутренний институциональный саботаж. Там никто не рассчитывает, что такие громкие дела могут вестись 6, 7 а то по 10 лет, как это часто бывает в Украине", - пояснил "Апострофу" политический консультант Ярослав Божко.

Что делать и кто виноват

Хотя "горькая пилюля" в виде снятия санкций ЕС с Николая Азарова была немного подслащена новостями о продлении санкционного режима в отношении остальных украинских чиновников, имеются все основания для тревожных ожиданий. У дела Азарова есть все шансы стать прецедентом для Европы о том, как себя вести с другими соратниками Януковича. Ведь зачем ЕС наказывать их за преступления, если сама Украина не проявляет никаких инициатив в вынесении справедливых приговоров?

Николай АзаровФото: Getty images

"К сожалению, ситуация с Азаровым может стать началом лавины выходов из-под санкций. Ведь санкции имеют ограниченное во времени действие. Они вводились как ограничительная мера на время судебного расследования. И если за это время мы не вынесли ни одного приговора, то это должно о чем-то говорить Евросоюзу", - убежден Ярослав Божко.

Азаров продемонстрировал своим коллегам по несчастью очень хороший путь для "амнистии". И учитывая институциональную слабость Украины и необходимость Евросоюза соблюдать собственные правовые и политические принципы, не воспользоваться этим примером - просто грех. "Логика решений европейских инстанций по соратникам Януковича показывает, что процесс движется именно в направлении отмены санкций. Постепенно, один за другим, пользуясь обстоятельствами, все экс-чиновники имеют шанс выйти из-под санкций", - отмечает Николай Капитоненко.

Учитывая перспективы, нет оснований сомневаться в постепенном исчезновении украинских чиновников из санкционных списков ЕС. И в отличие от ситуации с антироссийскими санкциями, связанными с Крымом и Донбассом, в этом случае вина полностью лежит на плечах именно Украины. Ведь в Европе прекрасно понимают, что в нашей стране уже забыли о расследовании преступлений против Майдана. Особенно убедительным это нежелание реально расследовать дела Майдана выглядит в свете недавнего освобождения "беркутов" для обмена в РФ.

Возможно, еще не поздно изменить ситуацию, но, к сожалению, особого энтузиазма, несмотря на предвыборные призывы, у новой украинской власти не наблюдается. В частности, ни единым словом о делах соратников Януковича не обмолвилась руководительница Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова. И это на фоне того, что сын экс-президента - Александр Янукович - на днях заявил о готовности судиться по решению ЕС относительно введения к нему санкций. И у него есть все шансы уже через полгода - как раз тогда ожидается очередной пересмотр санкций - получить "зеленый свет" от европейцев. На этом фоне назначения главой ГБР своим заместителем адвоката Януковича-старшего Александра Бабикова представляется, мягко говоря, нелогичным решением. С учетом подобных кадровых решений, отмена санкций с бывших "регионалов", похоже, действительно становится лишь вопросом времени...