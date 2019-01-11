Украинские выборы в России: по кому ударит жесткое решение с голосованием

В последний день 2018 года Центризбирком сделал "подарок" всем украинцам, которые проживают на территории РФ: комиссия приняла постановление, согласно которому 5 избирательных участков, расположенных в дипломатических учреждениях Украины на территории РФ, должны быть закрыты. Что это: политическая технология или обоснованная необходимость, - разбирался "Апостроф".

Инициатива закрыть участки в России исходила от украинского МИДа. Аргументы, которые привел Павел Климкин, следующие: во-первых, участки нужно закрыть из соображений безопасности. "Нас беспокоит прежде всего безопасность украинских граждан, которые несмотря на административное и пропагандистское давление все-же решатся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы. Мы не можем гарантировать, что в день выборов не будет организовано опасных провокаций", - заявил глава МИДа.

Кроме того, все, кто придет на выборы украинского президента в РФ, по заверению МИДа, могут оказаться "под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий".

Во-вторых, есть и юридический мотив, мол РФ далека от демократических норм международного права, а значит не позволит провести честные выборы украинского президента на своей территории. Правда, украинские диппредставительства в РФ - это украинская, а не российская территория, уверяют политики "Оппозиционного блока". Соответственно, упрекать Россию в том, что она повлияет на ход президентских выборов, которые должны пройти в украинских консульствах – претензия не по адресу.

Читайте: Все бесплатно и доллар по 8: в сети показали идеальную программу кандидата в президенты

Однако по мнению дипломата Александра Хары, невозможно рассматривать правовую сторону вопроса в отрыве от системы безопасности украинских избиркомов в РФ.

"Конечно, подготовка бюллетеней, списков избирателей – ответственность наших дипломатов в РФ, - поясняет "Апострофу" Хара. – Но наши консульские учреждения в РФ охраняет пограничная служба. Они защищают учреждения только в случае проникновения посторонних лиц на территорию диппредставительства, да и то, если это проникновение не носит серьезного характера. Все остальные вопросы безопасности, согласно международному праву, возлагаются на принимающую сторону. Грубо говоря, ФСБ РФ и МВД РФ - те органы, которые должны обеспечить безопасность наших учреждений. То есть ФСБ, которая отвечает за разведывательную и диверсионную деятельность на территории Украины, должна защищать украинские выборы".

Фото: GettyImage

В итоге, прислушавшись к доводам МИДа, ЦИК своим постановлением №274 закрыла все избирательные участки в РФ. Под сокращение попали все пять избиркомов: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове, Екатеринбурге и Новосибирске. Вместе с тем, ЦИК предложила украинцам в РФ альтернативу: либо вернуться в Украину и проголосовать по месту регистрации, либо выехать в Казахстан, Грузию или Финляндию, где при украинских посольствах будут расширены избирательные участки.

"Очевидно, что были какие-то объективные обстоятельства, которые МИД изложил в обращении к ЦИК, но, к сожалению, само обращение с фактами и аргументами недоступно общественности", - сказала "Апострофу" координатор избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

Кстати, оппозиционеры уже успели забросать исками столичные суды с требованием не закрывать участки в России. Комментируя свой крестовый поход в суды против постановления ЦИКа № 274, оппозиционеры во всю используют обороты "миллионов лишили права голоса", "нарушение Конституции", "власть не допустила к выборам миллионы украинцев" и подобную риторику.

Впрочем, по словам Климкина, особой трагедии не произойдет, ведь из 2,5 миллионов украинцев, которые проживают в РФ, на прошлых президентских выборах в 2014 году в списки избирателей были внесены чуть менее 50 тысяч человек. А реально пришли на выборы всего 1134 человека. Соответственно, упрекать власть в том, что она решила отрезать электорат того же Александра Вилкула или Юрия Бойко (ведь очевидно, что голосовать за действующего президента украинцы в РФ вряд ли станут) просто бессмысленно.

Действительно, 1134 украинца из 2,5 миллионов – капля в море, но! Политические точки отсчета 2014 и 2019 года – две огромные разницы. Пять лет войны и тотальной пропаганды, вероятно, мотивируют намного большее количество украинцев в РФ прийти на выборы, а не проигнорировать их. И такой расклад уж точно не в пользу власти, потому, от греха подальше, украинские выборы в России лучше не проводить. И это уже чистая технология, которая, по словам политтехнолога Ярослава Макитры, может дать и обратный эффект.

Фото: УНИАН

"Сам факт закрытия участков уже негативно влияет на власть, - говорит "Апострофу" Макитра. – Для тех избирателей, которые выступают против действующей власти, это может стать дополнительным фактором голосовать против кандидата от власти. Якобы их лишают права голоса. На этом уже играют конкуренты, и общественный негатив от закрытия участков может даже перевесить позитив от того, что несколько тысяч людей в РФ проголосуют не в пользу власти".

На самом деле, с "миллионами" лишенных права голоса "Оппозиционный блок", конечно, перегнул палку. И дело тут не только в украинских избиркомах в РФ.

"Существует в общем проблема голосования украинцев на заграничном избирательном округе, - добавляет Айвазовская. – В списки избирателей попадают только те граждане, которые находятся официально на консульском учете, а их численность небольшая, в том числе и в России. Количество украинцев, пользующихся своим избирательным правом за границей, является мизерным. Например, на президентских выборах 2010 года проголосовало 45 тысяч граждан по всему миру, а на выборах 2014 года немногим более 70 тысяч. Понятно, что это количество избирателей никак не влияет на конечный результат голосования".

Но есть и другая сторона технологии – стимулирование так называемого патриотического электората, которому такая жесткая мера определенно зайдет.

"Это своеобразный суррогат разрыва дипломатических отношений с Россией, - добавляет "Апострофу" политолог Петр Олещук. – Ведь все чаще звучат инициативы об этом разрыве, его не происходит, и вместо него предлагают такой своеобразный суррогат. Я думаю, что это политическая технология. Если дело только в безопасности, то сразу возникает вопрос: насколько вообще безопасно действовать на территории РФ украинским консульским службам?"

"Не совсем понятно, почему мы идем на такой шаг, а не разрываем дипломатические отношения с РФ до прекращения войны и деоккупации всех территорий. До этого момента нам абсолютно нет необходимости иметь политическое представительство в РФ", - резюмировал Александр Хара.