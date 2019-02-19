19 февраля в Верховной Раде состоится заседание, приуроченное к пятой годовщине кровавых событий на Майдане и началу агрессии России против Украины. Европейский Союз на заседании будет представлять председатель Европейского Совета Дональд Туск, который также должен встретиться с премьер министром и президентом Украины. "Апостроф" спросил политологов-международников о повестке дня встреч господина Туска с Владимиром Гройсманом и Петром Порошенко.

Николай Капитоненко, эксперт Международного центра перспективных исследований:

Главная причина визита - это годовщина событий, происходивших в Украине. Это имеет символическое значение для Европы, поскольку европейские посредники играли роль в событиях, происходивших в Украине в 2013-2014 годах. И визит - своеобразная дань этому.

На повестке дня встреч, очевидно, будут выборы, но только в смысле честности и прозрачности проведения, обеспечения честных результатов. Наверное Киев попытается снова затронуть вопрос "Северного потока-2". Туску как поляку наши взгляды близки, но как еврочиновник он вряд ли может нам чем-то помочь в этом. Однако Украина сможет снова обозначить свою позицию.

Наверное пойдет речь о России как долгосрочной угрозе для европейской безопасности, пространстве для совместных действий и позиций Украины и ЕС. Также стоит ожидать различных жестов поддержки Украины в непростой для нее ситуации.

Михаил Пашков, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова:

Это в большей степени рабочий деловой визит. Очевидно, что речь будет идти и о ситуации в Украине. Наверное, обсудят также итоги Мюнхенской конференции по безопасности. На встрече с президентом в большей степени будет идти речь о геополитической ситуации, ситуации в Азовском море, в том числе в контексте недавних решений Европарламента по Азову, инициатив президента. Безусловно, будут обсуждать так называемый пакет азовских санкций и ситуацию на Донбассе.

С премьер-министром будут говорить в большей степени о внутриэкономических проблемах, в том числе в контексте предстоящих траншей ЕС: как реализуются реформы, как идет выполнение Соглашения об ассоциации. Неслучайно именно накануне визита Туска правительственный офис по евроинтеграции презентовал свои итоги выполнения Соглашения об ассоциации.

Не думаю, что на этих контактах как-то скажется то, что в Украине развернулась избирательная кампания и президент является одним из ее участников. Сомневаюсь, что это как-то имеется в виду во время визита.

Владимир Хандогий, Чрезвычайный и Полномочный Посол, президент ОО "Украинская ассоциация внешней политики":

Привязка визитов к выборам и различным международным мероприятиям является довольно искусственной. Да, в практике межгосударственных отношений бывает определенная пауза в связи с выборами. Но на самом деле это не должно стать каким-то непреодолимым препятствием. Повестка дня отношений Украины и Европейского Союза достаточно насыщена, поэтому у них нет подхода, что на время предвыборного периода надо остановить любые отношения и ждать результатов. Поэтому и проходит этот визит Туска, связанный, в частности, с годовщиной начала российской агрессии.

Очевидно, что отношения Украины с ЕС развиваются по восходящей. У нас есть, конечно, проблемы в отношении имплементации Соглашения об ассоциации: очень много невыполненных пунктов. А это большое поле для работы. Но в целом наши отношения, в том числе политические, развиваются очень активно. В частности, на днях ЕС анонсировал введение дополнительных санкций против России - так называемый азовский пакет...