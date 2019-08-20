Зеленскому не надо поддаваться на провокации Израиля: в чем опасность для Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит поддаваться на провокации со стороны Израиля и ехать с официальным визитом в Иерусалим, который подавляющее большинство стран не признает столицей Израиля. Это может разрушить международную политику Украины. Однако двусторонние отношения Украины и Израиля надо надо постепенно строить и развивать. Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока "Украинского института будущего" Илия Куса, комментируя первый визит премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Киев, во время которого он призвал Зеленского приехать с визитом в Иерусалим.

Отношения Украины - Израиль

Во время встречи Зеленский и Нетаньяху подписали Договор о зоне свободной торговли, обсудили двустороннюю торговлю, признание геноцидом Голодомора со стороны Израиля, приняли участие в церемонии в Бабьем Яру (место в Киеве, где в 1941-1943 фашисты уничтожили около 100 тысяч человек. Сейчас там находится мемориальный комплекс, - "Апостроф"). Поговорили о символизме, мол, встретились впервые за 20 лет.

Зона свободной торговли будет однозначно более интересна Израиля. Они производят больше товаров с добавленной стоимостью. Их компании выигрывают, потому что будет куда поставлять больше товаров. Для них это будет экспансия на еще один рынок. У них более развиты технологии - ИТ, военное оборудование летального и нелетального характера. Хотя этого будет не много. Продовольствие, в частности, молочные продукты, медикаменты. Конечный продукт у них довольно качественный. У Украины меньше возможностей и от нас не стоит ждать экспансии. Мы производим только сырье, которое квотировано по этому соглашению. На написание договора "убили" много времени, но это приятный момент для Израиля.

В плане международной политики Израиль имеет абсолютно четкую позицию - он защищает национальные интересы и пытается дружить с теми, кто им может в этом помочь. Израиль - союзник США. Но и с Россией у них более тесные отношения - они сотрудничают по вопросам Ближнего Востока, например, что больше интересно Израилю, чем другие вопросы. Украина не может компенсировать это сотрудничество.

У Украины нет инструментов, чтобы повлиять на Россию через Израиль. Вот, придем мы к Нетаньяху и что ему скажем? "Можешь ли ты, пожалуйста, сказать Путину, чтобы он забрал войска из Крыма, с Донбасса"? У нас с Израилем довольно поверхностные спорадические, так сказать точечные отношения. Они не являются системными или сформулированными. Нам нечем играть - у нас нет козырей. Соответственно, Израиль не видит выгоды в отношениях с Украиной.

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В Израиле есть украинская диаспора. Но у нас есть также большая диаспора в Канаде и Польше. В последней будет скоро столько украинцев, что можем по квотам их в Сейм заводить. Но как мы их используем? Там правительства принимают решения не под давлением выходцев из Украины, а исходя из собственных интересов.

Кроме того, у нас не сформулирована внешняя политика - с кем мы должны дружить, какие инструменты для этого нужно использовать. Диаспоры до сих пор не институционализированы. Нет органов между ними и посольствами. У армян есть союз армян Украины, России. Есть четкая связь между ними и органами власти, происходит постоянный контакт. И армяне могут влиять на политику определенных стран. В США есть полноценное лобби.

Поэтому прорыва в отношениях между Украиной и Израилем не будет. Наши отношения - на базовом уровне. Требуется некоторое время, чтобы их выстраивать: первый, второй, третий визит, визиты министров, председателей парламента, совместные проекты. После третьего успешного проекта можно будет выходить на сотрудничество в стратегическом направлении. Так же создается и совместное производство - без доверия, которое строится годами, его не будет.

Израиль имеет очень интересные для нас западные военные технологии, но они нам их просто так не отдадут, потому что они нам не верят. Надо выстраивать систему доверия, а президент должен быть ее гарантом. В этом вижу главную миссию Владимира Зеленского на следующие пять лет - это восстановление или построение с нуля доверия международных партнеров к Украине. Потому что мы последние годы - не только 5 лет - очень часто обманывали: это касается и реформ, и экономики. Да и о войне врем. А такие вещи не забываются. Соответственно надо выстраивать атмосферу доверия, на основе которой будут совместные проекты. Пока это все на сыром уровне.

Но я оптимист и хочу верить, что Зеленский это сможет. Я вижу, что его воспринимают положительно - несмотря на реакцию рынков, инвесторов, кредитные рейтинги и цены. Сложившиеся сейчас условия являются для него благоприятными. Если он воспользуется - в сфере внешней политики этого от него будет достаточно. Если не воспользуется - завершит как Петр Порошенко.

Зеленский и Иерусалим

Что касается приглашения Зеленского в Иерусалим. Если официальное приглашение было, то мы должны ответить - да или нет. Возможно, Нетаньяху сказал это от себя, без предварительных переговоров, чтобы получить какой-то ответ с президента - это не запрещено. Здесь должна включиться очень тонкая дипломатия. Первой остановкой должен быть Тель-Авив, который мы признаем столицей Израиля. И далее, если они захотят поехать в Иерусалим - сколько угодно.

Но в любом случае это не должен быть визит в Иерусалим в качестве признания его столицей. Это развалит нашу позицию по израильско-палестинскому конфликту - этого делать нельзя. Израильтяне могут спровоцировать Зеленского на заявления, участие в определенных мероприятиях, потому что это их интерес. Ему не стоит поддаваться на такие провокации.

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Это как раз вопросы, связанные с оккупацией и всеми сопровождающими проблемами, от которых страдает Украина. Соответственно, нам нельзя принимать подобные решения в отношении других стран. Потому что потом мы наносим вред и своим позициям. Мы не сможем нормально апеллировать в судах и международных арбитражах с международным правом. Вся наша политика строится на международно-правовых нормах, а Израиль их не соблюдает - это факт. Поэтому если мы откажемся от этого права, то будем иметь проблемы при отстаивании вопросов, связанных с оккупированными Россией территориями. Нельзя публично демонстрировать двойную мораль, закрывать глаза на ситуацию, подобную нашей. А там подобная ситуация - это признано международным сообществом и мы за это голосуем 27 лет подряд. В первую очередь, это ухудшит наши отношения с ЕС.

Да, есть дискуссионный вопрос, стоит ли признавать Иерусалим столицей ради получения поддержки от Дональда Трампа? Я сторонник мнения, что это того не стоит. Во-первых, нет гарантий соответствующей поддержки со стороны США. Во-вторых, неизвестно, какая это будет поддержка по факту. Очередная партия военного вооружения или оборудования? А оно того стоит? Мы обменяем всю нашу международно-правовую позицию и аргументы на партию денег? А больше никаких гарантий нам никто не даст. Военной базы США у нас не будет - это точно.