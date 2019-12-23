Кодекс "под кого-то": кому хотят отдать надзор за электронными коммуникациями в Украине

Разработка и внедрение в Украине современного Кодекса электронных коммуникаций, несомненно, дело нужное и чрезвычайно важное в условиях тотального внедрения цифровизации во всех сферах жизни. Вот только оказывается, что создают его люди, близкие к бывшему "частотному функционеру", экс-начальнику Украинского государственного центра радиочастот Павлу Слободянюку. Тому самому, к деятельности которого у правоохранителей и Госфининспекции в свое время возникали вопросы на сотни миллионов гривен. Может ли получиться что-то стоящее из такого "кодекса под кого-то" - разбирался "Апостроф".

"Страна в смартфоне", "цифровая трансформация", "цифровизация правительства", "диджитализация государства" - эти лозунги, не сходят с уст современных политиков, представителей органов власти, повторяются журналистами, экспертами, политологами и политтехнологами, но уже успели надоесть рядовым гражданам. Ведь все понимают, что придумать и сказать громкий лозунг - это одно, а провести полезную для общества реформу - совсем другое.

Чтобы добраться до воплощения в жизнь, любая цифровая реформа должна пройти всем понятные этапы: разработку и принятие Верховной Радой соответствующих законов, утверждение подзаконных актов на уровне КМУ и ведомств, реализующих государственную политику в сфере телекоммуникаций, информатизации, радиочастотного ресурса, технической защиты информации, киберзащиты и т.д., и наконец, этап внедрения этих изменений.

По такому принципу должно происходить и внедрение в Украине Кодекса электронных коммуникаций, призванного приблизить украинское законодательство в этой сфере к более прогрессивному на Западе. С этой точки зрения, законодательная инициатива по разработке нового Кодекса должна была исходить от профильного Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации, в котором работает 10 депутатов под руководством Михаила Крячко.

Но, оказалось, что документ, который презентовали в конце августа, и который должен был бы кардинально изменить электронные коммуникации в Украине, писали в BRDO (Better Regulation Delivery Office) - Офисе эффективного регулирования, который позиционируется как независимый экспертно-аналитический центр. И именно к составу этой организации, вернее ее части, задействованной в подготовке нового Кодекса, а также к подготовленным ею положеням Кодекса, возникают существенные вопросы. Поэтому присмотримся к авторам Кодекса более пристально.

Кодекс для бывших

Определенную популярность на ниве законотворчества BRDO получил, прежде всего, благодаря тому, что им руководил нынешний премьер и экс-руководитель Офиса президента Украины Алексей Гончарук. Наверное, удивляться тут нечему, ведь понятие и правила лоббизма в Украине никто не отменял. Но, похоже, в нашем случае именем Гончарука хотят прикрыться, чтобы скрыть вседозволенность.

Так, по данным источника "Апострофа", непосредственно Кодексом электронных коммуникаций в BRDO занимается ряд людей, близких к бывшему председателю Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) Владимиру Олейнику и его товарищу и партнеру, экс-начальнику Украинского государственного центра радиочастот ( УГЦР) Павлу Слободянюку.

В частности, за разработку Кодекса отвечает руководитель направления ИТ и телеком BRDO Игорь Самоходский (заменил нынешнего заместителя Министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Александра Шелеста) и эксперт сектора ИТ и телеком Надежда Костриба. Последняя, по словам нашего источника, является основным идеологом новелл и разработчиком текста Кодекса ЭК. При этом в качестве эксперта-консультанта, на общественных началах к разработке также привлекался Владимир Смоляр. Кто же эти люди?

Игорь Самоходский не сказать, что очень знаком общественности, ни биографией, ни заслугами. Опытные специалисты отрасли характеризуют его так: ИТ образования не имеет, опыта и практики нет, какой из него может быть ИТ специалист? Но, то что у него нет опыта работы в сфере - одна беда, а другая заключается в том, что он во многом прикрывается Гончаруком и Шелестом.

Александр Шелест, по официальной версии, проработал в BRDO с 2017 года до назначения на должность заместителя министра цифровой трансформации Украины. Но возникает вопрос, почему в официально представленной в 2018 декларации в НАПК, господин Шелест не задекларировал доходы полученные в BRDO? Или задекларированные доходы ФЛП в сумме 578,6 тыс. грн. - это доходы от предоставленных консультационных услуг BRDO за счет грантов международных доноров? А как же BRDO выбирал исполнителя для предоставления консультационных услуг, и, между прочим, почему не на тендерных условиях? А не является ли это схемой уклонения от налогообложения в бюджете Украины?

В свою очередь, о Кострыбе известно, что в 2003 году она работала начальником Управления правового обеспечения и реформирования собственности Государственного комитета связи и информатизации Украины, в 2007-2008 и позже в 2010 была членом НКРС, в 2009-2010 работала заместителем председателя Государственной администрации связи, а в 2017 году членом Комитета по электронным коммуникациям при ТПП Украины. И, наконец, с 2018 года она является экспертом сектора ИТ и телеком в BRDO. Она также считается соучредителем общественной организации "Институт электронных коммуникаций".

Господин Смоляр в 2006-2009 годах успел побывать директором различных департаментов НКРС, а в 2009-2010 годах - первым заместителем председателя Государственной администрации связи. В 2010 году Смоляр был членом НКРС, а в 2014 - советником Председателя Госспецсвязи, директором Департамента стратегии развития связи Администрации Госспецсвязи и помощником на общественных началах нардепа 6-го созыва Юрия Марокко. Кроме упомянутого, Смоляр также считается соучредителем ОО "Институт электронных коммуникаций".

Итак, как видим, Кострыба и Смоляр одновременно работали заместителями председателя Государственной администрации связи, являются учредителями одной ОО, а в 2010 году были в один день назначены членами НКРС по представлению Председателя НКРС Владимира Олейника.

При этом, по данным источников "Апострофа", бывший глава НКРС (2010-2011 г.г.) Владимир Олейник пользуется у Кострыбы значительным авторитетом. Олейник, как уже упоминалось, поддерживает тесные связи с Павлом Слободянюком, бывшим первым заместителем председателя Укрчастотнадзора и бывшим начальником УГЦР.

Эти детали важны для понимания того, как Олейник и Слободянюк стали одними из бенефициаров Кодекса, который готовила Кострыба. Чтобы подробнее разобраться в выгодах бывших чиновников, изучим также и их биографии и финансовые связи.

Загрязненные "эксы"

Итак, Владимир Олейник в свое время (1979-2005 г.г.) проходил службу в Вооруженных силах, дослужился там до генерал-майора. При этом дальнейшая его биография связана с частотным наблюдением. Так, в 2001-2004 годах он был начальником Украинского государственного центра радиочастот и надзора за связью - начальником Государственной инспекции электросвязи Администрации связи Украины, начальник Украинского государственного центра радиочастот. В течение 2005-2011 годов побывал членом НКРС и даже председателем НКРС, а в 2014 году - членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Владимир ОлейникФото: открытые источники

В свою очередь Павел Слободянюк в 2001-2005 годах работал первым заместителем начальника Укрчастотнадзора (то есть, Владимира Олейника), а в течение 2005-2014 годов был начальником (УГЦР).

Павел СлободянюкФото: открытые источники

Примечательно, что лишился своего поста Слободянюк не по собственному желанию - 15 июля 2014, НКРСИ приняла решение о его освобождении от должности согласно пункту 1 части первой статьи 41 Кодекса законов о труде Украины за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей руководителем предприятия, что могло привести к нанесению вреда УГЦР, в частности, из-за ненадлежащего выполнения этим предприятием задач, предусмотренных законодательством.

Так, проверка Госфининспекции установила значительные - на общую сумму почти 5,3 млн грн - финансовые нарушения в учреждении. Кроме того, Госфиниспекция не смогла провести встречные проверки в 12 контрагентов УГЦР, поскольку не установила их местонахождения. Общая сумма убытков государства насчитывала около 34,6 млн грн. Также были установлены факты перечисления УГЦР на десятки миллионов гривен предприятиям родственников Слободянюка. И в дополнение в 2014 году Слободянюк не принял достаточных мер мониторинга ситуации в банковской сфере (а, возможно, говорят источники, просто был в сговоре с владельцами обанкротившихся банков), что привело к потере, по данным НБУ, государственных средств УГЦР в банках более чем 200 млн гривен.

Сейчас Слободянюк зарегистрирован как СПД, и засветился в связях с рядом предприятий, как в Украине, так и за ее пределами. В частности, в Украине он имеет отношение к деятельности предприятий ООО "Мотто ЗАПАД", ООО "КРЕНДЕЛЬ", ООО "САЛАТЕЙРА" и ООО "САЛАТЕЙРА-Аладдин" и открыл фирму ARKOS Company в Чехии. Интересно, что семья Олейника также имеет фирму в Чехии - Krokus Company SRO, которая находится на той же улице, что и фирма Слободянюка и управляется тем же человеком.

Что касается предприятий Слободянюка, то с ними связаны довольно интересные факты. Так, соучредителем ООО "Мотто ЗАПАД" вместе с Слободянюком является некий Михаил Перепелкин, другая компания которого - ООО "АВАНТ-ГАРДЭ" - является фигурантом громкого дела, как фирма "прокладка" для вывода миллионных сумм.

Соучредителем другой компании - ООО "Крендель", вместе с Слободянюком является Виталий Агеев, среди компаний которого и ООО "Медиум-ТВ". Совместной деятельности этой компании с УГЦР изучала в 2013 году Госфининспекция, которая установила (об этом свидетельствует письмо, направленное в НКРСИ письмом от 24.01.2014 № 06-14/74) значительные финансовые нарушения. Например, в адрес ООО "Медиум-ТВ" в 2011 году УГЦР перечислило почти 100 тыс. грн. за услуги, которые фактически не предоставлялись. Известно, что ООО "Крендель" является фигурантом уголовного производства №32015100040000050 2015 года.

И, наконец, компании Слободянюка - ООО "САЛАТЕЙРА" и ООО "САЛАТЕЙРА-Аладдин" также являются фигурантами уголовных производств, только 2018-го года - №32018100060000023 и №32018100000000162. В обеих компаниях по решению суда проводились выемки документации.

Не менее интересный бизнес семьи Слободянюка. Так, его дочь Таисия Слободянюк (Кривушкина) имеет или имела отношение к деятельности в Украине предприятий: ООО "НТФ" СВЯЗЬ-ИНВЕСТ ", ООО" СПВ ИНВЕСТ ", ООО" УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОРАНЖПАРК-СЕРВИС", ООО "КУА" ОРАНЖ ", ЧП Фирма" РОСАВА ", ООО" АРД ТЕЛЕКОМ ".

Среди них наибольший интерес представляет ООО "АРД ТЕЛЕКОМ". Так, согласно материалам проверки Госфининспекции Украины, УГЦР за период 2009 - 2014 годы заключено договоров с ООО "АРД ТЕЛЕКОМ" на общую сумму почти 17 млн грн. Проще говоря - прослеживается явный конфликт интересов, когда государственное учреждение под руководством отца платит миллионные суммы компании, которой владеет дочь.

Другая интересная деталь в том, что одним из соучредителей украинского ООО "АРД ТЕЛЕКОМ" является некое ООО "АРД Сатка СЕРВИС" (Российская Федерация, г. Москва, ул Партизанская, 40). Согласно открытым источникам, основатель этой компании Владимир Бобков является ярым идеологом "русского мира" и даже Председателем правления "русскоязычного сообщества Великобритании".

Отношение к "кормушке" УГЦР при руководстве Слободянюка были и компании его зятя Олега Кривушкина. Так, согласно открытым данным он имеет отношение к деятельности в Украине следующих предприятий: "СОВРЕМЕННЫЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ АСКОС", ООО "ПРОКСИМУС", Дочернее предприятие "АНТЕК-ТЕЛЕКОМ" и ООО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" ОМНИС ".

Среди них наибольший интерес представляет "ОМНИС", которая два года назад стала фигурантом уголовного производства № 32017110080000012.

Как свидетельствуют данные СМИ , решением НКРС от 15.04.2010 №174 "Об утверждении Положения о качестве телекоммуникационных услуг", "НТЦ" ОМНИС" было фактически назначено эксклюзивной лабораторией для определения качества сигнала в Украине. На это коммерческое предприятие, через аффилированных лиц фактически принадлежало семье Слободянюка, с УГЦР направлялись значительные финансовые потоки. К примеру, процедура предоставления разрешений на эксплуатацию РЭС была выписана четко под перечень услуг "Омнис", в том числе подготовка заявочных и регистрационных документов для получения лицензии на использование частотного ресурса. Так, по результатам проведения процедур открытых торгов №44/59В от 08.07.2013 г.. между УГЦР и НТЦ "Омнис" было заключено соглашение на сумму 19,9 млн грн. Предоставление услуг - в течение 5-ти месяцев. А услуги - проведение измерений показателей качества услуг подвижной (мобильной) связи в регионах Украины.

Очевидна причастность к НТЦ "Омнис" и Владимира Олейника. Ведь соучредитель этой компании является некий Александр Валяев, который одновременно является соучредителем ООО "НТЦ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ", а руководителем, в свою очередь, сын Олейника - Владимир Владимирович.

Что имеем в итоге? А имеем то, что тогдашний Председатель НКРС Владимир Олейник, а также упомянутые ранее Надежда Кострыба, Владимир Смоляр и другие члены НКРС принимают решения, которым назначают ООО "НТЦ" ОМНИС "эксклюзивным предприятием для определения качества сигнала. В результате" ОМНИС "выходит на рынок Украина по оценке качества покрытия и других услуг, предоставляемых операторами мобильных сетей. А это, на секундочку, миллионные суммы.

Как украинские электронные коммуникации могут стать электронно-криминальными

Как показало дальнейшее изучение связей упомянутых персон, ниточки от них могут тянуться в еще более темные чащи - прямо к криминальному миру.

Так, если изучить данные о соучредителей упомянутой ранее чешской компании Krokus Company SRO, можем встретить довольно интересные фамилии. Среди основателей найдем:

- VOLODYMYR OLIINYK, (Владимир Олейник, или Олейник-старший, 16.10.1957 г.р., - упомянутый уже экс-глава НКРС)

- VOLODYMYR OLIINYK, (Владимир Олейник, 21.04.1983 г.р. - сын Олийныка-старшего)

- TETYANA OLIYNYK, (Татьяна Олейник, 08.02.1957 г.р. - жена Олийныка-старшего)

- OLENA SHUMAKOVA, (Елена Шумакова, 03.10.1981 г.р., - девичья фамилия Олейник, дочь Олейника-старшего).

- GRYGORIY SHUMAKOV, (Григорий Шумаков, - зять Олейника-старшего).

Кто же такой зять экс-чиновника Григорий Шумаков? Как свидетельствуют открытые данные, это сын известного в узких кругах лица - Юрия Шумакова по прозвищу "Шумак".

В СМИ его называют одним из самых влиятельных "авторитетов" города Енакиево Донецкой области, и ставят его фамилию рядом с именем другого "авторитета" - Юрия Иванющенко, или "Юры Енакиевского".

Юрий ИванющенкоФото: УНИАН

Интересный факт: как раскопали журналисты , дачные дома жены Юрия Иванющенко и Юрия Шумакова находятся по соседству в пгт. Восход (Ялта) в нескольких сотнях метров от "Чайного дома" Виктора Януковича в поселке Отрадное.

Кроме того, Григорий Шумаков имеет общее и с другим "авторитетным" бизнесменом - Игорем Игнатовым. О последнем известно, что он был фигурантом ряда уголовных дел, задерживался ГПУ и имел отношение к ОПГ "Капитошки" .

Игорь ИгнатовФото: открытые источники

В контексте разработки Кодекса ЭК его фамилия интересно тем, что упоминается при освещении схем по поставкам правительственных электронных программ и монополизации рынка электронной отчетности. Известно также, что он является доверенным лицом Юрия Енакиевского.

Уравнение с двумя известными

А теперь вернемся снова к Кодексу электронных коммуникаций, который пишут все те же Кострыба и Смоляр. Итак, под кого он пишется и на какие именно положения будет сделан упор? Очевидно, что учитывая вышесказанное, эти неизвестные в нашем уравнении на самом деле не являются не такими уж "неизвестными". Уже понятно, что выписывать Кодекс эксперты BRDO будут под бывших покровителей - Олейника и Слободянюка.

Что касается акцентов документа, то также задача не является слишком сложной. Вспомним, что, проработав 2011 - 2013 годы, ООО "НТЦ" ОМНИС "заработало своим владельцам, а также всем причастным, достаточно "кругленькую "сумму. Но отошло от дел после отстранения от должностей Слободянюка и Олейника. И вот теперь, когда Надежда Кострыба попала к BRDO, похоже стоит задача вернуть ООО "НТЦ" ОМНИС прежние объемы заказов. И путь здесь один - убрать конкурента, которым является государственное предприятие.

Подключен и админресурс: источники утверждают, что по личному указанию Александра Шелеста, до не давнего близкого товарища по службе в BRDO Надежды Кострыбы, а ныне заместителя Министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры, Минцифры предоставило вывод в Комитет по вопросам цифровой трансформации ВР Украины законопроекту 2320 о необходимости устранения государственного предприятия от проведения мероприятий по радиочастотному мониторингу. Наряду с этим, Минцифры хочет непосредственно заниматься определением предприятия для проведения такого мониторинга и активно пытается отобрать у НКРСИ полномочия государственного коллегиального органа - определять порядок проведения радиочастотного мониторинга.

Кроме того, по данным источников, по поручению Александра Шелеста такую точку зрения в ВР Украины лоббирует представитель Минцифры Илья Городищанов, бывший сотрудник проекта Association4U.

Поэтому сегодня и видим, как, прикрываясь понятиями "дерегулирование", "конкурентные рынки" и другими, из Кодекса электронных коммуникаций вычеркнули статью, где выписаны задачи и функции Укрчастотнадзора. Вместо этого - придет "ОМНИС" вместе с Олейником и Слободянюком. Нужна ли Украине такая реформа "под кого-то"? Вопрос риторический.

Более того, вырисовывается довольно мрачная картина. Ведь ниточки от разработчиков Кодекса электронных коммуникаций еще и тянутся прямо к лицам, которые неоднократно показали себя, как бенефециаром различных сомнительных, а порой и откровенно криминальных схем. Что получится при таких условиях из нужной для страны инициативы - большой вопрос.