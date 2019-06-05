Я готов вести переговоры о мире - генерал Юрий Думанский

5 июня в Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. Главной темой встречи будет освобождение пленных, а также вопросы безопасности. Как известно, президент Владимир Зеленский обещал прекратить войну на востоке Украины и также организовать обмен пленными. Однако мало кто знает о том, что конфликт мог быть урегулирован еще после так называемых первых Минских соглашений, заключенных 5 сентября 2014 года, причем безо всяких политических условий для нашей страны. Этим процессом занимался тогдашний заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Юрий Думанский. Почему провалился Минск-1, ЮРИЙ ДУМАНСКИЙ рассказал в интервью "Апострофу".

- Как вы начали работу над выполнением Минска-1?

- В 2014 году я как раз разворачивал совместную группу Российской Федерации, Украины и ОБСЕ в Дебальцево. Я вам хочу сказать, что мы имели возможность до конца 2014 года взять под контроль, а мы и взяли под контроль, все незаконные вооруженные формирования. Мы завели на территорию ДНР и ЛНР 48 наших рабочих совместных групп. Мы начали выводить технику и вооружение согласно графику в определенный район и передавать ее под контроль ОБСЕ. Мы начали осуществлять обмен пленными. Помните, был такой период с сентября по декабрь 2014 года? Этим занимался я. Мы взяли под контроль два участка государственной границы в Луганской области. У нас был подписан пятисторонний документ, где по времени было четко расписано все, что и как мы должны делать. Я встречался с лидерами боевых групп, с каждым по пять, по шесть, по семь раз, я убеждал, что надо сложить оружие и они это делали. Вы же посмотрите, с сентября по декабрь 2014 года у нас почти не было активных боевых действий.

- Ну, как же не было. А 32-й блокпост или Донецкий аэропорт?

- Да, там периодически начинало и прекращалось. Я, кстати был там, в Донецком аэропорту, встречался с Гиви и Моторолой (уже ликвидированные главари боевиков Михаил Толстых и Арсений Павлов, - "Апостроф"). Надо было остановить бойню, но если, например, у нас были регулярные части – дал им команду, они остановились, то с Захарченко (Александр Захарченко - глава ДНР, ликвидирован в прошлом году, - "Апостроф") и Игорем Плотницким (смещенный экс-главарь ЛНР, - "Апостроф") все было иначе. Они говорят: мы готовы, но нас не слышат лидеры наших боевых групп. Нужно было ехать, нужно было убеждать.

- Какие были у них условия? Сложно с ними было вести переговоры?

- Первое условие. Будет амнистия или не будет. Я отвечал – будет расследование. Если действия определенного человека подпадают под соответствующую уголовную статью, то правоохранительные органы будут смотреть, чем он занимался. Второе: спрашивали - будет ли децентрализация власти.

- Решение этого вопроса не входило в ваши полномочия.

- Я же не просто так от себя поехал. У меня были полномочия урегулировать эти вопросы. И, наконец, дадут нам возможность, когда будет децентрализация, формировать местный бюджет и тратить его на региональное развитие. Тогда всего три вопроса было. Я докладывал о них. Советник президента ко мне приезжал в Дебальцево - Руслан Демченко. Он тоже меня расспрашивал – какие они ставят условия. Я ему говорю: пока три. Если поручите мне и политические вопросы решать, я готов. У них было ко мне доверие, потому что мои слова не расходились с действиями, но вышло так, что в конце ноября меня заставили разорвать переговорный процесс, отозвать свою подпись и вывели из зоны боевых действий. Вернувшись в Киев, 6 декабря, я уволился из рядов Вооруженных сил.

- А у украинской власти была какая-то реакция на эти три пункта?

- После этого произошло, кстати, Дебальцево (бои под Дебальцево зимой 2015 года, - "Апостроф"). Это случилось потому, что мы разорвали Минск-1. Разорвали Минск-1, начались активные боевые действия, потом нас заставили подписать Минск-2. А там уже появились политические вопросы – выборы и все остальное.

- То есть я правильно понимаю, что во время выполнения Минску-1, в принципе, ситуация шла к какому-то мирному урегулированию?

- Так. Вы все правильно понимаете. Тогда мы имели возможность сделать то, чего не можем выполнить. Мы имели возможность разоружить незаконные формирования, мы имели возможность взять границу под контроль, двигаться мирным путем, провести местные выборы, провести всеукраинские выборы и вернуться к нормальной жизни.

Юрий Думанский: "Мы имели возможность разоружить незаконные формирования" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Почему вас заставили отозвать подпись?

- Мне лично позвонил начальник Генерального штаба, генерал-полковник Виктор Муженко и сообщил, что он получил приказ, чтобы я отозвал свою подпись и разорвал переговорный процесс.

- Без объяснений причин?

- Без объяснений. Сказал, что я залез в геополитику.

- Президент Владимир Зеленский обещал прекратить войну. Вы выходили на него с какими-то предложениями?

- Они знают мою фамилию. Волонтеры многое обо мне рассказывали, потому что я все-таки больше тысячи пленных освободил. Есть много волонтеров, которые вам скажут, что Юрий Думанский помогал им выводить из Донецкой и Луганской области пленных. То есть, уже есть соответствующий опыт. Знаете, сесть за стол в Минске – это одно, а работать в полях – это совсем другое. У нас нет концевика, то есть человека, который воплощает планы в жизнь. Я вам приведу простой пример. Когда я прибыл в Дебальцево, 6 или 8 сентября 2014 года, то я там начал разворачивать совместный командный пункт. Прибыли 75 офицеров РФ во главе с генерал-лейтенантом Ленцовым и группа ОБСЕ. Собрались жители Дебальцево. Они меня просто разрывали. Ненависть, огромная ненависть! Мол, вы принесли сюда войну, вы все тут разбомбили и прочее, прочее, прочее. Я обратился к населению, говорю: извините, но я занимаюсь не военной операцией. Моя задача - урегулировать этот конфликт. Давайте начнем с того, что вы мне поверите, я верну вас к нормальной, мирной жизни, прекратятся обстрелы города. Я подам вам воду, электроэнергию, газ, отремонтируем разбитые здания, разминируем территории, восстановим медицинское и финансовое обеспечение. Они мне говорят, генерал, что ты несешь? Как ты собираешься это делать? Я говорю: только поверьте мне. Через десять дней я готов отчитаться за свой результат.

Юрий Думанский: "Волонтеры многое обо мне рассказывали, потому что я все-таки больше тысячи пленных освободил" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Что вы сделали?

- Я поехал в Горловку, которую мы не контролировали, но именно там находились все подстанции. Там я встретился с Безлером (главарь боевиков Игорь Безлер - "Бес", - "Апостроф"). Сначала, конечно, у него челюсть упала, что я тут делаю. Я отвечаю: есть задача, я обещал людям. Он вызвал руководителей, поставил им задачу, они сформировали бригады, он действовал со своей территории, я со своей. На следующий день в шесть утра мы начали работать. Водопроводы все мы отремонтировали, восстановили все ЛЭПы, пустили электроэнергию, воду, газ, восстановили котельные, бросили мосты, восстановили пути сообщения, медицинское обеспечение.

На территории Дебальцево 241 человек был под инсулином. Я своему медику говорю: надо людей обеспечить. Он мне говорит: какие у них группы инсулина? Не знаю я, какие группы, я же не специалист в этой области. Звоню в Киев – обеспечьте меня инсулином. А исполняющий обязанности министра здравоохранения мне ответила: "Извините, мне нет дела до вас сейчас, у меня совещание". Я говорю: какое еще дело может быть важнее – 240 людей умирают, у них нет инсулина? Она бросила трубку. Поэтому не так уж и важно, кто там формирует политику, но очень важно, кто это будет выполнять все на местах, к кому прислушаются люди.

- Вы сейчас готовы присоединиться к составу групп, которые займутся урегулированием конфликта?

- Я готов работать, если я смогу принести пользу для нашего украинского народа.