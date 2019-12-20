Весенний декабрь продолжается: на выходных будет до +14

Зима в Украине продолжает ставить температурные рекорды. Например, 17 декабря, в Киеве столбик термометра поднялся до отметки 10,4 градусов тепла, что на 1,7 градуса выше, чем предыдущее максимальное значение температуры для этого дня, которое было зафиксировано в 1937 году. Будут ли такими же теплыми ближайшие выходные, узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 21 декабря, на западе ожидаются кратковременные дожди. На остальной территории страны сухо, но облачно.

Теплее всего будет на юге. Днем столбики термометров здесь покажут от 9 до 12 градусов тепла (в Крыму до +14), а после захода солнца температура воздуха опустится до 3-5 градусов тепла.

Немного прохладнее будет на западе и в центре. Днем температура воздуха в этих регионах будет в пределах от +7 до +10 градусов, а в ночное время суток синоптики прогнозируют +2-4.

На севере днем будет от 7 до 9 тепла, а ночью от 1 до 4 градусов выше ноля.

Прохладнее всего будет в восточных регионах: 3-6 тепла днем и около 1-4 градусов мороза ночью.

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В воскресенье, 22 декабря, по всей без исключения стране ожидаются дожди. Однако температура воздуха будет весенней.

На юге столбики термометров днем поднимутся до 12-14 градусов выше ноля, а ночью будет +7-9.

В остальных же регионах Украины будет немного прохладнее: от 8 до 11 градусов тепла в дневное время суток и +6-8 ночью.

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Начало новой рабочей недели, понедельник, 23 декабря, также пройдет под аккомпанемент осадков по всей территории Украины. Но если на востоке, севере, юге и в центре ожидаются дожди, то на западе страны синоптики прогнозируют мокрый снег.

Температурная картина практически не изменится. Только на западе Украины (кроме Закарпатья) дневные температуры упадут до 5-7 градусов с отметкой "плюс".