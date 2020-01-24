Погода порадует снегом, но не везде: синоптики рассказали о метеокартине на выходные

В последние дни зима успела побаловать украинцев кратковременными снегопадами. Впрочем, обильных осадков так и не было, а дневной "плюс" стабильно держится практически по всей территории страны. Какой будет погода в ближайшие выходные, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, в субботу, 25 января, в Украине ожидается преимущественно сухая погода. Только в Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях ожидается мокрый снег.

Теплее всего будет в южных областях - днем столбики термометров покажут от 6 до 8 градусов с отметкой "плюс", а ночью ожидается от 1 до 4 градусов мороза.

На остальной территории страны будет немного прохладнее: в дневное время суток от 2 до 4 градусов тепла, а ночью на севере, востоке и в центре - от 1 тепла до 1 мороза, а на западе - от 3 до 7 градусов ниже нуля.

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В воскресенье, 26 января, небо над страной будет пасмурным, но снега и дождей синоптики не прогнозируют.

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На юге и Прикарпатье в этот день столбики термометров покажут от 4 до 7 градусов тепла, а ночью температура воздуха опустится в пределах от 0 до 2 градусов мороза на юге и 3-5 с отметкой "минус" на Прикарпатье.

На севере, востоке и в центре днем будет от 2 до 4 градусов тепла, а после захода солнца ожидается 1-2 градуса мороза.

На западе днем столбики термометров поднимутся до 3-5 градусов выше нуля, а вот ночью синоптики ожидают от 1 тепла до 1 мороза.

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Практически аналогичная температурная картина будет наблюдаться и в понедельник, 27 января. Однако ситуация с осадками изменится.

В южных регионах синоптики прогнозируют дожди, а на Закарпатье дождь со снегом. На остальной же территории будет сухо.