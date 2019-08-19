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Преображение Господне и именины Нонны: какой праздник 19 августа

Какие праздники отмечают 19 августа

понедельник, 19 августа 2019, 08:00
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Какие праздники отмечают 19 августа Фото: pixabay.com

19 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Нонны и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Преображение Господне

19 августа православные христиане в Украине празднуют Яблочный Спас, или Преображение Господне - один из важнейших церковных праздников.

Легенда гласит, что именно в этот день Иисус Христос вместе с апостолами поднялся на гору Фавор. Во время молитвы он неожиданного преобразился перед своими учениками: его одеяние засияло невероятной белизной. Своим преображением Христос открыл апостолам свое предназначение, что он - Сын Божий. Когда Иисус вернулся к людям, то попросил их собрать яблоки, чтобы Отец освятил их. Отсюда и пошло еще одно название праздника - Спас на горе.

В этот день принято идти в храм и освящать яблоки, груши, виноград и другие плоды, созревшие в саду. В день Яблочного Спаса также существуют определенные запреты, которых стоит придерживаться.

Родились в этот день

Габриель "Коко" Шанель, французская кутюрье, законодательница моды, Билл Клинтон, 42-й президент США, Мэттью Перри, американо-канадский актер.

Именины

Нонна, Макар, Михаил.

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