Лучшие поздравления с Медовым Спасом: открытки, стихи, поздравления в прозе и видео

14 августа ежегодно православные христиане отмечают Медовый Спас или, как его еще называют, Маковей.

В этот день верующие традиционно освящают в храмах воду, мед, мак, а также готовят букет-оберег из полевых цветов. Освященные цветы хранят весь год как целебное зелье. Их также кладут под подушку детям, которые плохо спят.

Кроме того, на Маковея принято поздравлять своих близких и друзей. "Апостроф" собрал лучшие поздравления в стихах, смс и в прозе. А также подготовил красочные открытки с поздравлениями.

Поздравления с Медовым Спасом в стихах

Спешу поздравить я всех вас,

Ведь к нам пришел Медовый Спас!

Пусть праздник счастье принесет,

Чтоб сладкой жизнь была, как мед,

Как можно чаще улыбайтесь,

И яркой жизнью наслаждайтесь,

Желаю солнца, мира, лада

И позитивного заряда!

***

Медовое утро и спас наступает,

Маком и медом всех угощает.

Пусть же медовыми станут деньки

И не пустеют у вас кошельки.

Пусть Маковей вас одарит здоровьем,

И щедрость родных вам станем подспорьем.

Пусть жизненный путь всегда будет гладким,

Так угощайте ж нас медиком сладким.

***

С Первым Спасом поздравляю

Нынче от души тебя.

Ощутить желаю святость

Этого большого дня.

Пусть хранит Господь от горя,

Бед, уныния, обид.

Вера будет пусть лишь сильной,

Нерушимой, как гранит.

Никогда не падай духом,

Не скорби, не унывай.

Попроси у Бога силы,

Ему сердце открывай.

***

Медового счастья, медовой погоды,

Медовой любви вам на долгие годы!

Веселья, здоровья, терпения и сил!

Чтоб Спас нашу жизнь до конца обновил!

***

Улетают ласточки на Медовый Спас.

Осень приближается… Угощают нас:

Пасечники - медом свежим, ароматным,

Добрые хозяйки – коржиками с маком.

Поздравления с Медовым Спасом в прозе



Поздравляю тебя с Первым Спасом! Желаю, чтобы каждый твой день, подобно дню маленькой пчелы, был наполнен полезным трудом. Чтобы дом твой был полон, как соты. Чтобы жизнь была сладкой, как мед, и освящена Божьей Благодатью, как и Дары в этот день.

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Провожаем лето, Медовый Спас пришел! Пусть будет ваша жизнь со вкусом лучших сортов янтарного меда и привкусом макового пирога! Раскаты колокольного звона обновят вас для благодати и событий новых! Медовой погоды вашему дому! Цветочной и сладкой любви!

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Медовый Спас обязательно принесет вам счастье, взаимопонимание, гармонию, единство. Пусть жизнь будет с привкусом медовым, а ангелы всегда оберегают от беды!

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Медовый Спас - праздник всех православных христиан. Пусть благополучием, процветанием, детским смехом будет наполнен каждый дом. Дарите друг другу бескорыстное внимание, любовь и верность.

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Жаркое лето на дворе! Нынче 14 августа. Поздравляю с медовым праздником! Мед в этот день, особенно вкусный. "Первый спас - лакомка" - говорят в народе. Желаю вам счастья, любви, поцелуев - и все это сладенькое как мед!

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Пришел Медовый спас - готовься лето провожать. На проводы готовь блины да пряники медовые, пироги да плюшки с маком. Соты медовые полны янтарем, его все вместе соберем. Святая водица омоет наши лица. Зови гостей, да угощай, в медок ты яблоко макай. Да про меня не забывай!

Открытки на Медовый Спас

Видеопоздравления с Медовым Спасом

