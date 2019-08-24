Лучшие поздравления с Днем Независимости Украины: открытки, стихи, проза и видео

В субботу, 24 августа, Украина празднует 28 лет Независимости. В такой день хочется поздравить как можно больше людей, потому что это действительно особый праздник для нашей страны.

Ко Дню Независимости Украины "Апостроф" собрал для вас лучшие поздравления в стихах, смс и прозе. А также подготовил красочные открытки с поздравлениями.

Поздравления с Днем Независимости Украины в стихах

Оставь дела ты и заботы

Для огорчений нет причины,

Чтим Независимость сегодня

Страны великой – Украины.

Пусть в этот день народ ликует

И повсеместно веселится.

Закон сегодня торжествует.

Кругом улыбчивые лица.

Пускай все беды и печали

Тебя обходят стороною.

Тебе желаю процветания,

Гордись своей страной большою.

***

Мы Независимы – И в этом наша сила!

Мы – есть народ, и кто б ни говорил,

Мы будем суверенны и едины,

Кто б нами не руководил!

***

Поздравляем Украину,

И желаем в именины:

Независимости больше,

В мирном мире жить подольше!

Чтоб работы было много,

Чтобы ровные дороги,

Чтобы люди богатели,

В Украине жить хотели!

***

Украине трудно ныне -

Будет счастлива в грядущем.

Мы желаем Украине

Быть всегда землей цветущей!

С Днем Независимости!

***

Пожелаем Украине,

Чтоб жила она отныне,

В счастье, радости, любви,

Не мешали ей цвести!

Чтоб собрали урожай,

Испекли бы каравай,

Чтобы жили - не тужили,

Вкусно ели, сладко пили!

Чтоб свободу дали нам,

Да не с ложью пополам -

Настоящую, хмельную,

Стоит биться за такую!

Поздравления с Днем Независимости Украины в прозе



Поздравляю с Днем Независимости Украины и от всей души желаю процветания, здоровья, крепкого духа, богатой и щедрой души! Пусть семьи ваши будут сплоченными, столы – сытными, праздники – веселыми, соседи – отзывчивыми, а друзья – искренними!

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Не имеет значения, где мы родились: в Киеве или Севастополе, Львове или Донецке, Полтаве или Одессе, не имеет значения сколько нам лет и на каком языке мы говорим. Только одно имеет решающее значение: наша общая Родина и наше общее будущее. И только вместе мы можем его изменить к лучшему. С праздником вас! Слава Украине!

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Пусть любовь к своей родной земле не угасает. С праздником независимости!

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И всем нам, несомненно, хочется, чтобы был мир на нашей земле. Сохраним нашу независимость! Сценарий праздника может быть каким угодно. Но в любом случае не обойтись без поздравлений. Поздравь всех тех, кто тебе дорог!

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По случаю 28-й годовщины Независимости желаю силы, правды, мира и согласия! Пусть каждый грядущий день будет наполнен радостными мгновениями! Вдохновения всем украинцам, счастья и гармонии! Тепла и новых достижений! Любите Украину всем сердцем! Любите ее просторы, ее язык, ее ветер, ее травы… С Днем Независимости!

Открытки на День Независимости Украины



Видео-поздравления с Днем Независимости Украины