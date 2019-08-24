Лучшие поздравления с Днем Независимости Украины: открытки, стихи, проза и видео

В субботу, 24 августа, Украина празднует 28 лет Независимости. В такой день хочется поздравить как можно больше людей, потому что это действительно особый праздник для нашей страны.
Ко Дню Независимости Украины "Апостроф" собрал для вас лучшие поздравления в стихах, смс и прозе. А также подготовил красочные открытки с поздравлениями.
Поздравления с Днем Независимости Украины в стихах
Оставь дела ты и заботы
Для огорчений нет причины,
Чтим Независимость сегодня
Страны великой – Украины.
Пусть в этот день народ ликует
И повсеместно веселится.
Закон сегодня торжествует.
Кругом улыбчивые лица.
Пускай все беды и печали
Тебя обходят стороною.
Тебе желаю процветания,
Гордись своей страной большою.
***
Мы Независимы – И в этом наша сила!
Мы – есть народ, и кто б ни говорил,
Мы будем суверенны и едины,
Кто б нами не руководил!
***
Поздравляем Украину,
И желаем в именины:
Независимости больше,
В мирном мире жить подольше!
Чтоб работы было много,
Чтобы ровные дороги,
Чтобы люди богатели,
В Украине жить хотели!
***
Украине трудно ныне -
Будет счастлива в грядущем.
Мы желаем Украине
Быть всегда землей цветущей!
С Днем Независимости!
***
Пожелаем Украине,
Чтоб жила она отныне,
В счастье, радости, любви,
Не мешали ей цвести!
Чтоб собрали урожай,
Испекли бы каравай,
Чтобы жили - не тужили,
Вкусно ели, сладко пили!
Чтоб свободу дали нам,
Да не с ложью пополам -
Настоящую, хмельную,
Стоит биться за такую!
Поздравления с Днем Независимости Украины в прозе
Поздравляю с Днем Независимости Украины и от всей души желаю процветания, здоровья, крепкого духа, богатой и щедрой души! Пусть семьи ваши будут сплоченными, столы – сытными, праздники – веселыми, соседи – отзывчивыми, а друзья – искренними!
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Не имеет значения, где мы родились: в Киеве или Севастополе, Львове или Донецке, Полтаве или Одессе, не имеет значения сколько нам лет и на каком языке мы говорим. Только одно имеет решающее значение: наша общая Родина и наше общее будущее. И только вместе мы можем его изменить к лучшему. С праздником вас! Слава Украине!
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Пусть любовь к своей родной земле не угасает. С праздником независимости!
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И всем нам, несомненно, хочется, чтобы был мир на нашей земле. Сохраним нашу независимость! Сценарий праздника может быть каким угодно. Но в любом случае не обойтись без поздравлений. Поздравь всех тех, кто тебе дорог!
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По случаю 28-й годовщины Независимости желаю силы, правды, мира и согласия! Пусть каждый грядущий день будет наполнен радостными мгновениями! Вдохновения всем украинцам, счастья и гармонии! Тепла и новых достижений! Любите Украину всем сердцем! Любите ее просторы, ее язык, ее ветер, ее травы… С Днем Независимости!
Открытки на День Независимости Украины
Видео-поздравления с Днем Независимости Украины