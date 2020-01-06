Как отмечать Святой вечер: традиции, обычаи и запреты

В преддверии Рождества, 6 января отмечается Сочельник или Святой вечер. Этот день, как и сам праздник, занимает особое место в православном календаре. Свое название он получил благодаря главному обрядовому блюду - сочиву. Сегодня мы называем его кутья.

В канун светлого праздника существует ряд традиций и обычаев, а также запретов, которые верующие стараются соблюдать. "Апостроф" расскажет, как правильно провести Святой вечер и что нельзя делать в ночь перед Рождеством.

Традиции и обычаи Сочельника

Сочельник является заключительным днем сорокадневного строгого Рождественского поста. В этот день принято собирать родных за одним столом. Но приступать к трапезе можно только с появлением первой звезды на небе, которая когда-то известила пастухов о рождении Сына Божьего. Перед тем как начать ужин, нужно зажечь свечу и прочитать молитву "Отче наш".

На столе должно быть 12 постных блюд, в честь двенадцати апостолов (учеников Иисуса Христа). Согласно поверью, каждое лакомство обязательно надо попробовать, но доедать до конца не рекомендуются - чтобы в течение года в доме всегда была еда. Главным атрибутом праздника является кутья. Это блюдо представляет собой пшеничную или ячменную кашу, смешанную с сухофруктами, маком, медом и орехами.

На Святой вечер принято положить на стол пучок свежего сена - в память о яслях, в которых родился Иисус. А в некоторых регионах Украины есть традиция ставить в доме под образами Дидух - главный символ Рождества, который состоит из сена. Считается, что он защищает дом и семью от всех бед, а также притягивает благополучие.

После застолья некоторые блюда принято оставлять на столе для духов умерших родственников, которые, согласно поверьям, заглянут на праздничный ужин.

С вечера 6 января в некоторых областях Украины начинают колядовать. По традиции дети и взрослые переодеваются в костюмы и ходят по домам, распевая колядки. Перед тем, как начинать петь, нужно спросить разрешения у хозяев.

Что нельзя делать в Святой вечер

Вечером накануне Рождества нельзя работать. Все домашние дела нужно завершить до наступления темноты.

6 января все члены семьи должны быть дома. Наши предки верили, что если выйти в Святой вечер за ворота, то весь будущий год придется блуждать по миру.

Нельзя спорить, ругаться и сквернословить, особенно членам семьи. Считается, что если в Сочельник возникнет ссора, то следующий год пройдет в склоках.

Не рекомендуется садится за стол в одежде черного цвета, иначе весь год проведете в трудностях.

Во время Святой вечери нельзя пить воду, а только узвар.

Под запретом также громкие разговоры за столом.

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