Лацио - Ювентус - 1:2 Онлайн-трансляция матча

Римский "Лацио" принимает туринский "Ювентус" в центральном матче 21-го тура чемпионата Италии.

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию из "Стадио Олимпико".

СЕРИЯ А. 21 тур

ЛАЦИО - ЮВЕНТУС - 1:2 * второй тайм

1:0 Эмре Джан, 59' - автогол

1:1 Жоау Канселу, 74'

1:2 Криштиану Роналду, 88' - пенальти

Лацио: 1. Стракоша - 26. Раду, 13. Уоллес, 15. Баштуш - 16. Пароло, 19. Лулич, 10. Луис Альберто, 21. Милинкович-Савич, 11. Хоакин Корреа, 6. Лукас Лейва - 17. Иммобиле

Ювентус: 1. Щенсны - 2. Де Шильо, 12. Алекс Сандро, 19. Бонуччи, 24. Ругани - 23. Эмре Джан, 30. Бентанкур, 14. Матюйди - 11. Дуглас Коста, 7. Криштиану Роналду, 10. Пауло Дибала

Предупреждения: Эмре Джан, 24'; Лукас Лейва, 50'; Блез Матюйди, 50'

Фаворитом матча по версии букмекеров являются гости. На победу "Ювентуса" можно поставить с коэффициентом 2,05. Ничья оценивается коэффициентом 3,30. На успех римлян предлагается коэффициент 3,90.

После 20 туров "Ювентус" лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 56 очков. "Лацио" занимает восьмое место, имея в активе 32 очка. В первом круге "Ювентус" обыграл "Лацио" на своем поле со счетом 2:0. Голами в той встрече отметились Миралем Пьянич и Марио Манджукич.

Лучшими бомбардирами команд в этом сезоне являются Криштиану Роналду из "Ювентуса", который отметился 14 забитыми мячами и Чиро Иммобиле, забивший 11 голов за "Лацио".

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90 мин. четыре минуты у "Лацио", чтобы спасти игру

90 мин. атака "Юве" два в один, но Канселу отдал неточную передачу на Бернардески

89 мин. вместо Баштуша вышел Педру Нету

88 мин. Роналду уверенно реализовал 11-метровый

88 мин. ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ

88 мин. пенальти в ворота "Лацио"!!! Лулич схватил за футболку Канселу

82 мин. Филипе Кайседо вышел вместо Иммобиле

81 мин. первая замена от Симоне Индзаги: вместо Луиса Альберто вышел Бериша

80 мин. за грубую игру против Милинковича-Савича желтую карточку схлопотал Кьеллини

78 мин. Канселу едва не успел на прострельную передачу из глубины. А мог и второй мяч забить

74 мин. вот так да! Редкая атака "Юве" и 1:1. После удара Бернардески голкипер римлян Стракоша отбил мяч на Жоау Канселу, который с пяти метров пробил точно в левый угол

74 мин. ГООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ

73 мин. еще и Ругани предупрежден за грубую игру против Иммобиле

70 мин. за фол против Луиса Альберто в центре поля предупреждением наказан Де Шильо

68 мин. Милинкович-Савич одним касанием очень красиво обыграл двоих защитников и пробил с 20-ти метров - мимо ворот

67 мин. Луис Альберто метров с 25-ти крутил мяч в девятку - немного не попал

62 мин. Иммобиле был обязан удваивать преимущество хозяев. Корреа вывел Чиро один на один, но голеадор "Лацио" пробил выше ворот

60 мин. замена у "Юве": Бернардески вышел вместо Матюйди

59 мин. после подачи Луиса Альберто с углового Эмре Джан поразил левый угол своих ворот

59 мин. ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ

58 мин. лациале прижали "Юве" к воротам

57 мин. после подачи с угла поля Роналду выбил мяч - будет еще один корнер

56 мин. Иммобиле пробил из-за штрафной - рикошет и угловой

55 мин. в быстром темпе проходит игра

50 мин. Лукас Лейва и Матюйди получили предупреждения за неспортивное поведение

49 мин. опаснейший ответ Лацио. Луис Альберто с линии штрафной пытался закрутить мяч в левый угол - немного не попал

47 мин. Дуглас Коста слева вырезал мяч на Роналду, но португалец в борьбе с защитником не смог нанести удар

22:36. возобновилась игра на "Стадио Олимпико". Гости разыграли мяч в центре

45+2 мин. перерыв

45 мин. две минуты к первому тайму компенсировал арбитр

40 мин. вынужденная замена у "Юве". Бонуччи, получивший повреждение в одном из эпизодов у ворот "Юве", уходит с поля. Вместо него вышел Кьеллини

39 мин. опаснейший прострел Иммобиле слева, но Корреа и Пароло не успели к мячу

37 мин. Щенсны спас "Ювентус" после классного удара Пароло в левый угол. Польский голкипер отбил удар в кошачьем прыжке

28 мин. в ответной атаке Дуглас Коста совершил слаломный проход, но, войдя в штрафную, потерял мяч

27 мин. Луис Альберто нанес мощнейший удар с линии штрафной - мяч отразил Щенсны

24 мин. Эмре Джан грубо сыграл против Хоакина Корреа, за что тут же увидел перед собой "горчичник"

23 мин. Роналду же пока сидит на голодном пайке

23 мин. немного "Юве" попытался перехватить инициативу

19 мин. лациале провели острую атаку по центру. Корреа пробил метров с 25-ти - мяч поймал Щенсны

16 мин. днем ранее "Милан" и "Наполи" голов друг другу не забили

15 мин. напомним турнирные расклады. "Ювентус" опережает "Наполи", идущий вторым, на 8 очков. "Лацио" пока восьмой, отставая от четвертого "Милана" на три очка. В случае победы сегодня "орлы" подымутся на четвертое место

12 мин. разыграли лациале угловой. Пошла подача слева точно на голову Уоллесу, но у того удар откровенно не вышел

10 мин. Корреа выполнял опаснейший прострел слева, но Ругани опередил Иммобиле и выбил мяч на угловой

8 мин. игра пока проходит в основном на половине поля "Старой синьоры"

5 мин. сегодня в Риме идет дождь, поэтому дальние удары будут особо опасны

4 мин. еще один угловой у ворот гостей. Снова борьбу на втором этаже выиграли гости

2 мин. неудачно разыграли корнер римляне

2 мин. уже первый момент у ворот гостей. Пароло мощно пробил метров с 15-ти. Мяч от ноги защитника ушел на угловой

21:30. игра началась. Хозяева разыграли мяч в центре