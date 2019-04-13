Шахтер - Заря - 3:0 Хроника матча, видео голов

90+3' Матч окончен. В красочном матче "Шахтер" разгромил "Зарю".

90+1' ГОЛ! Это разгром. Майкон сыграл на добивании и отправил мяч в пустой угол ворот Филипе.

90' За фол на Тете предупрежден Михайличенко.

89' Громов оказался в положении вне игры.

88' Теперь в помощи медиков нуждается Силас.

85' Вернулся хавбек "Шахтера" на поле.

83' Степаненко присел на газон. Показывает, что так и не отошел после удара Силаса.

81' Кайоде пробивал головой после навеса от Исмаили. Филипе забрал несильный удар нигерийца.

81' Михайличенко появился на поле вместо Лунева.

80' Казаков получил предупреждение за фол на Фернандо.

79' Владение мячом: 62% на 38% в пользу "Шахтера".

77' Замена у "Шахтера". Соломона на поле сменил Фернандо.

75' "Шахтер" пытается успокоить игру. Лидера чемпионата полностью устраивает текущий счет.

73' На газоне оказался Степаненко. Силас сильно пробил и попал в голову хавбеку "Шахтера".

70' Дает "Шахтер" возможность "Заре" немного поатаковать.

67' Коваленко покинул поле. Майкон его заменил.

65' Ничего серьезного с игроком "Шахтера". Он продолжит игру.

64' Повреждение в борьбе с Громовым получил Хочолава.

63' Болельщики на "Металлисте" затянули "Червону руту".

61' Двойная замена у "Зари". С поля ушли Будковский и Караваев. Их заменили Кабаев и Громов.

60' Снова должен был забивать "Шатер". Соломон оказался на ударной позиции. Но его попытка пробить была заблокирована защитниками "Зари".

57' Тайсон пробивал с острого угла. Мимо.

55' КАКОЙ МОМЕНТ. Кайоде обязан был делать дубль. Тайсон выкатил ему мяч практически на пустые ворота. Но тот отпустил далеко от себя мяч.

54' Едва не добрался Будковский до навеса с правого фланга.

52' Первая замену в матче. Из-за повреждения Кривцов вынужден покинуть поле. Его заменил Матвиенко.

50' ГОЛ! А "Шахтер" тут же забивает. В результате контратаки Кайоде замкнул прострел Коваленко. 2:0.

48' Активно начала второй тайм "Заря". Но пока без моментов.

46' Начался второй тайм.

45' Первый тайм окончен. "Заря" завершала его в атаке.

44' Удалось "Заре" в эти минуты отодвинуть игру от своих ворот.

41' Не получился удар у Тете из перспективной позиции.

40' Одна из немногочисленных контратак "Зари" ничего гостям не принесла. Хотя могло быть опасно.

37' Филипе спокойно прервал прострел Болбата.

35' Соломон опасно ворвался в штрафную "Зари", но заигравшись, полез сразу на нескольких игроков соперника. Те, естественно, мяч отобрали.

34' Сфолили игроки "Зари" на Болбате. Штрафной с правого фланга исполнят хозяева.

32' Лунев мог опасно ворваться к воротам "Шахтера". Но вместо того, чтобы прокинуть мяч себе на ход, он пропустил его под ногой.

31' Преимущественно в центре поля сейчас держится мяч.

29' Тайсон пробивал обводящим ударом из-за штрафной площади - неточно.

28' ОПАСНО. Пятов спасает свою команду от верного гола. Голкипер "Шахтера" из-под перекладины вытянул удар в исполнении Бутковского.

27' Лунев опасно ворвался в штрафную "Шахтера". Но его удар был заблокирован защитниками. Будет угловой.

24' Силас пробил намного выше ворот со штрафного.

23' Еще одно предупреждение. Кривцов прервал опасный выход Бутковского, нарушив против него правила. Опасный штрафной пробьет "Заря".

22' Первое предупреждение в матче. Вернидуб не по правилам сыграл в центре поля против Тайсона.

21' Караваев едва не вышел на свидание с Пятовым. Но форвард "Зари" не смог обработать длинную передачу.

19' Исмаили опасно ворвался в штрафную, но его навес не удался.

18' Не отдает "Шахтер" мяч, даже забив быстрый гол. "Горняки" ищут возможность для организации атаки.

15' Достаточно быстро "Шахтер" открыл счет. Посмотрим, как скажется это на игре.

14' ГОЛ! Коваленко развел мяч и Филипе по разным углам.

13' А теперь уже точно пенальти. На Тете сфолили гости в своей штрафной.

12' Как показывает повтор, в одном из моментов мяч попал в руку Тымчику. Абдула мог указать на 11-метровую отметку.

12' Еще один угловой от "Шахтера" заканчивается нарушением правил на Филипе.

11' Тымчик прервал опасный прострел. "Шахтер" подал угловой, но без особой опасности.

10' В центре поля пока преимущественно протекает игра.

7' "Заря" убегала в опасную контратаку. Но несколько затормозила момент. Тем не менее, удар по воротам Пятова нанести удалось - выше ворот

4' Пока без опасных моментов. "Шахтер" прогнозируемо с начала игры захватил инициативу.