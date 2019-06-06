Нидерланды - Англия - 3-1 Хроника матча, видео голов

В полуфинальном матче Лиги наций сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал. Встреча состоялась на стадионе "Афонсу Энрикеш" в Гимараинше.
"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Нидерланды - Англия.
Нидерланды - Англия - 3:1 (0:1)
Голы: де Лигт (73), Уокер (97, автогол), Промес (115) - Рэшфорд (32, с пенальти)
Нидерланды: Силлессен, де Лигт, Блинд, Думфрис, ван Дейк, Депай, де Рон (ван де Бек, 68), Бергвейн (Проппер, 90), Вейналдум, Бабел (Промес, 68), де Йонг (Стротман, 114).
Англия: Пикфорд, Райс (Алли, 105), Магуайр, Стоунз, Делф (Хендерсон, 77), Стерлинг, Баркли, Уокер, Санчо (Лингард, 61), Чилуэлл, Рэшфорд (Кейн, 46).
Предупреждения: де Лигт (30), Думфрис (44), Кейн (70), ван де Бек (106).
В финале Нидерланды сыграют со сборной Португалии. Англия в матче за 3-е место встретится с командой Швейцарии.
Матч за третье место и финальная игра Лиги наций пройдут в воскресенье, 9 июня.
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Статистика матча: удары 28-15, в створ 12-3, владение мячом 51%-49%, угловые 7-4, фолы 19-15.
Матч завершен! Нидерланды обыграли Англию и вышли в финал Лиги наций, где сыграют с Португалией! Англии предстоит матч за 3 место со Швейцарией!
118 - Стерлинг завалил ван Дейка в центре поля. Плохо сегодня играют англичане и заслуженно проигрывают.
116 - Момент! Депай убежал к воротам и пытался с 20 метров перекинуть Пикфорда, но пробил неточно.
115 - ГООООООООООООООООООООООООЛ! Чудовищную ошибку допустил Баркли, который отдал мяч точно в ногу Депаю. Последовала моментальная передача на Промеса, который с близкого расстояния вколотил мяч в ворота! 3-1!
112 - Кейн пытался пробить головой после навеса Уокера, но нарушил правила на де Лигте.
110 - Убежали голландцы в контратаку, но прострел Вейналдума на Депая оказался неточным.
108 - Кейн ворвался в штрафную и пытался выйти на ударную позицию, но не сумел обыграть де Лигта.
107 - Ван де Бек грубо сфолил на Баркли в центре поля и получил желтую карточку.
106 - Начался второй тайм овертайма!
Замена состоялась у сборной Англии. Вместо Райса вышел Алли.
105 - Завершен первый тайм овертайма. Остается еще 15 минут. Нидерланды выигрывают у Англии со счетом 2:1.
101 - Депай низом пробил со штрафного с острого угла, но Пикфорд уверенно поймал мяч.
100 - Стерлинг ворвался в штрафную и был сбит, но ранее арбитр зафиксировал офсайд у форварда англичан.
99 - Еще момент! Ван Дейк пробил головой после углового, но защитник выбил мяч с линии!
98 - Моментище! Де Лигт после подачи с углового скинул мяч в центр, откуда Депай с шести метров пробивал головой в падении, но Пикфорд неимоверным образом отразил удар!
97 - Гол голландцев записали, как автогол Уокера. Именно он пытался помешать Промесу на добивании.
97 - ГОООООООООООООООООООООООООООООЛ! Стоунз умудрился потерять мяч на линии штрафной, Депай тут же нанес удар, Пикфорд удар отразил, но Промес оказался первым на добивании! 2-1!
94 - Де Йонг заработал опасный стандарт в 22 метрах от ворот, Депай нанес удар, но прямо в руки Пикфорду.
93 - Дюмфрис опасно навесил в центр штрафной, где был ван де Бек, но Стоунз головой выбил мяч.
91 - Начался овертайм!
Замена произошла у Нидерландов. Проппер вместо Бергвейна.
Свисток арбитра. Основное время матча завершилось вничью и нас ждет овертайм!
90+6 - Опасно! Стерлинг мощно пробил с острого угла - чуть выше ворот!
90+4 - Моментище! Бергвейн у лицевой линии обокрал Магуйара и выложил мяч под удар Депаю, но форвард из выгоднейшей позиции пробил выше ворот!
90+3 - Лингард ворвался в штрафную и пытался обводящим ударом закрутить мяч в дальний угол, но не попал в ворота.
90 - Семь минут компенсировал арбитр во втором тайме!
89 - Опасно! Кейн пробил с 20 метров с разворота - рядом со штангой!
87 - На всякий случай запросил арбитр информацию об эпизоде с попадание в руки у видеоассистента, и не стал назначать пенальти.
86 - Момент! Дважды подряд мяч попадал в руки англичанам, после чего отскочил к Бергвейну, который из выгодной позиции пробил мимо ворот!
85 - НЕТ ГОЛА!!! Арбитр посоветовался с видеоассистентом и отменил гол Лингарда, зафиксировав офсайд!
83 - Баркли вывел Лингарда один на один и англичанин классно переиграл вратаря!
80 - Де Йонг разогнал контратаку, но его перспективная передача на Депая оказалась неточной.
78 - Момент! Вейналдум прострелил в центр штрафной, но попал в соперника. Мяч отскочил к ван де Беку, который с 10 метров с лета пробил выше ворот!
77 - Замена у Англии. Хендерсон вместо Делфа.
76 - Делф пробил с линии штрафной, но попал в защитника. После этого Кейн совершил очередной фол в атаке.
73 - ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Разыграли угловой голландцы, Депай навесил в штрафную и де Лигт ударом головой сравнял счет! 1-1!
71 - Кейн сфолил на де Лигте в верховой борьбе. Нужно быть аккуратнее англичанину, иначе рискует он не доиграть матч.
70 - Кейн грубо сбил Блинда, пытаясь отобрать мяч, и получил желтую карточку.
68 - Двойная замена у Нидерландов! Промес и ван де Бек вышли вместо Бабела и де Рона.
65 - Вейналдум мощно пробил издали, но Пикфорд легко поймал мяч.
61 - Замена у сборной Англии! Вместо Санчо вышел Лингард.
58 - Бергвейн прошел по флангу и опасно навесил в штрафную, но Депай не дотянулся до мяча.
54 - Момент! Депай отобрал мяч у Стоунза и мощно пробил с 20 метров, но Пикфорд отразил удар!
53 - Опасно! Санчо пробил с линии вратарской, но удар не получился и Силлессен поймал мяч.
52 - Чилвел пасом нашел в штрафной Стерлинга, который пошел в дриблинг, но не сумел обыграть ван Дейка.
49 - Баркли мощно пробил с 25 метров, но попал в защитника.
46 - Начался второй тайм!
В перерыве у сборной Англии произошла замена. Вместо Рэшфорда вышел Кейн.
Статистика первого тайма: удары 6-3, в створ 3-2, владение мячом 55%-45%, угловые 1-1, фолы 10-2.
Первый тайм завершен! Англия обыгрывает Нидерланды со счетом 1:0.
49 - Момент! Де Лигт выиграл верх после подачи с углового, но пробил рядом со штангой.
48 - Депай упал в штрафной соперника, требовал пенальти голландец, но арбитр не зафиксировал нарушения. Атака продолжилась ударом Вейналдума из пределов штрафной, но мяч попал в защитника.
46 - Чилвел со стандарта вырезал в штрафную, но де Лигт выбил мяч подальше от ворот.
45 - Две минуты компенсировал арбитр в первом тайме.
44 - Думфрис в верховой борьбе ударил в лицо Чилвела и получил желтую карточку. Досталось Чилвелу в этом эпизоде, оказывают помощь англичанину.
43 - Депай едва не выскочил один на один, но Пикфорд в последнюю секунду опередил форварда и выбил мяч.
42 - Магуйар отлично скинул на линию штрафной, откуда последовал удар Делфа, но Силлессен поймал мяч.
39 - Оказали помощь игрокам, продолжается матч.
37 - Санчо классным пасом вывел Рэшфорда один на один, но форвард промедлил, и Думфрис заблокировал его удар. При этом повреждения получили и Рэшфорд, и Думфрис.
36 - Депай в падении пробил в руки Пикфорду, но арбитр все равно ранее зафиксирован офсайд у Блинда.
35 - Бабел мощно пробил с 30 метров, Пикфорд отбил мяч перед собой, но никого из голландцев рядом не оказалось.
32 - ГООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Рэшфорд технично переиграл Силлессена ударом с "точки".
30 - Пенальти! Де Лигт потерял мяч в своей штрафной и пытаясь его вернуть, сбив Рэшфорда. 11-метровый и желтая карточка де Лигту.
28 - Чилвел получил передачу на фланге в перспективной позиции, но арбитр зафиксировал офсайд.
24 - Бергвейн навесил с фланга, Бабел скинул на Депая, но форвард не добрался до мяча.
20 - Депай прошел по флангу, сместился в центр и пробил в ближний угол, но Пикфорд легко поймал мяч.
18 - Думфрис фолом сорвал прорыв Чилвела по флангу, но арбитр не стал наказывать нарушителя карточкой.
17 - Блинд прошел по флангу и неплохо прострелил в штрафную, но Депай не успел замкнуть ближнюю штангу.
14 - Депай скинул мяч на де Йонг, который находясь в хорошей позиции, не сумел пробить по воротам.
11 - Отличный момент упустили голландцы. Вейналдум разогнал контратаку, вывел Депай один на один, но форвард замешкался и потерял мяч.
9 - Бергвейн ворвался в штрафную, финтом убрал соперника, но с 14 метров пробил слабо и Пикфорд легко поймал мяч.
7 - Депай получил пас на линии штрафной и тут же пробил, но попал в Баркли.
4 - Угловой выполнили англичане, Магуайр нанес удар, но мяч полетел выше ворот.
3 - Опасно! Санчо ворвался в штрафную и опасно навесил в центр, но Стерлинг чуть-чуть не дотянулся до мяча, находясь в восьми метрах от ворот.
1 - Матч начался!
Английские футболисты вышли опробовать поле.
Сильный дождь идет в Гимарайнше. В непростых погодных условиях сыграют команды.
Стартовый состав сборной Англии: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилвел, Делф, Баркли, Райс, Стерлинг, Санчо, Рэшфорд
Стартовый состав сборной Нидерландов: Силлессен, Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, Ф. де Йонг, Вейналдум, де Рон, Бергвейн, Бабел, Депай