Нидерланды - Англия - 3-1 Хроника матча, видео голов

В полуфинальном матче Лиги наций сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал. Встреча состоялась на стадионе "Афонсу Энрикеш" в Гимараинше.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Нидерланды - Англия.

Нидерланды - Англия - 3:1 (0:1)

Голы: де Лигт (73), Уокер (97, автогол), Промес (115) - Рэшфорд (32, с пенальти)

Нидерланды: Силлессен, де Лигт, Блинд, Думфрис, ван Дейк, Депай, де Рон (ван де Бек, 68), Бергвейн (Проппер, 90), Вейналдум, Бабел (Промес, 68), де Йонг (Стротман, 114).

Англия: Пикфорд, Райс (Алли, 105), Магуайр, Стоунз, Делф (Хендерсон, 77), Стерлинг, Баркли, Уокер, Санчо (Лингард, 61), Чилуэлл, Рэшфорд (Кейн, 46).

Предупреждения: де Лигт (30), Думфрис (44), Кейн (70), ван де Бек (106).

В финале Нидерланды сыграют со сборной Португалии. Англия в матче за 3-е место встретится с командой Швейцарии.

Матч за третье место и финальная игра Лиги наций пройдут в воскресенье, 9 июня.

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Статистика матча: удары 28-15, в створ 12-3, владение мячом 51%-49%, угловые 7-4, фолы 19-15.

Матч завершен! Нидерланды обыграли Англию и вышли в финал Лиги наций, где сыграют с Португалией! Англии предстоит матч за 3 место со Швейцарией!

118 - Стерлинг завалил ван Дейка в центре поля. Плохо сегодня играют англичане и заслуженно проигрывают.

116 - Момент! Депай убежал к воротам и пытался с 20 метров перекинуть Пикфорда, но пробил неточно.

115 - ГООООООООООООООООООООООООЛ! Чудовищную ошибку допустил Баркли, который отдал мяч точно в ногу Депаю. Последовала моментальная передача на Промеса, который с близкого расстояния вколотил мяч в ворота! 3-1!

112 - Кейн пытался пробить головой после навеса Уокера, но нарушил правила на де Лигте.

110 - Убежали голландцы в контратаку, но прострел Вейналдума на Депая оказался неточным.

108 - Кейн ворвался в штрафную и пытался выйти на ударную позицию, но не сумел обыграть де Лигта.

107 - Ван де Бек грубо сфолил на Баркли в центре поля и получил желтую карточку.

106 - Начался второй тайм овертайма!

Замена состоялась у сборной Англии. Вместо Райса вышел Алли.

105 - Завершен первый тайм овертайма. Остается еще 15 минут. Нидерланды выигрывают у Англии со счетом 2:1.

101 - Депай низом пробил со штрафного с острого угла, но Пикфорд уверенно поймал мяч.

100 - Стерлинг ворвался в штрафную и был сбит, но ранее арбитр зафиксировал офсайд у форварда англичан.

99 - Еще момент! Ван Дейк пробил головой после углового, но защитник выбил мяч с линии!

98 - Моментище! Де Лигт после подачи с углового скинул мяч в центр, откуда Депай с шести метров пробивал головой в падении, но Пикфорд неимоверным образом отразил удар!

97 - Гол голландцев записали, как автогол Уокера. Именно он пытался помешать Промесу на добивании.

97 - ГОООООООООООООООООООООООООООООЛ! Стоунз умудрился потерять мяч на линии штрафной, Депай тут же нанес удар, Пикфорд удар отразил, но Промес оказался первым на добивании! 2-1!

94 - Де Йонг заработал опасный стандарт в 22 метрах от ворот, Депай нанес удар, но прямо в руки Пикфорду.

93 - Дюмфрис опасно навесил в центр штрафной, где был ван де Бек, но Стоунз головой выбил мяч.

91 - Начался овертайм!

Замена произошла у Нидерландов. Проппер вместо Бергвейна.

Свисток арбитра. Основное время матча завершилось вничью и нас ждет овертайм!

90+6 - Опасно! Стерлинг мощно пробил с острого угла - чуть выше ворот!

90+4 - Моментище! Бергвейн у лицевой линии обокрал Магуйара и выложил мяч под удар Депаю, но форвард из выгоднейшей позиции пробил выше ворот!

90+3 - Лингард ворвался в штрафную и пытался обводящим ударом закрутить мяч в дальний угол, но не попал в ворота.

90 - Семь минут компенсировал арбитр во втором тайме!

89 - Опасно! Кейн пробил с 20 метров с разворота - рядом со штангой!

87 - На всякий случай запросил арбитр информацию об эпизоде с попадание в руки у видеоассистента, и не стал назначать пенальти.

86 - Момент! Дважды подряд мяч попадал в руки англичанам, после чего отскочил к Бергвейну, который из выгодной позиции пробил мимо ворот!

85 - НЕТ ГОЛА!!! Арбитр посоветовался с видеоассистентом и отменил гол Лингарда, зафиксировав офсайд!

83 - Баркли вывел Лингарда один на один и англичанин классно переиграл вратаря!

80 - Де Йонг разогнал контратаку, но его перспективная передача на Депая оказалась неточной.

78 - Момент! Вейналдум прострелил в центр штрафной, но попал в соперника. Мяч отскочил к ван де Беку, который с 10 метров с лета пробил выше ворот!

77 - Замена у Англии. Хендерсон вместо Делфа.

76 - Делф пробил с линии штрафной, но попал в защитника. После этого Кейн совершил очередной фол в атаке.

73 - ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Разыграли угловой голландцы, Депай навесил в штрафную и де Лигт ударом головой сравнял счет! 1-1!

71 - Кейн сфолил на де Лигте в верховой борьбе. Нужно быть аккуратнее англичанину, иначе рискует он не доиграть матч.

70 - Кейн грубо сбил Блинда, пытаясь отобрать мяч, и получил желтую карточку.

68 - Двойная замена у Нидерландов! Промес и ван де Бек вышли вместо Бабела и де Рона.

65 - Вейналдум мощно пробил издали, но Пикфорд легко поймал мяч.

61 - Замена у сборной Англии! Вместо Санчо вышел Лингард.

58 - Бергвейн прошел по флангу и опасно навесил в штрафную, но Депай не дотянулся до мяча.

54 - Момент! Депай отобрал мяч у Стоунза и мощно пробил с 20 метров, но Пикфорд отразил удар!

53 - Опасно! Санчо пробил с линии вратарской, но удар не получился и Силлессен поймал мяч.

52 - Чилвел пасом нашел в штрафной Стерлинга, который пошел в дриблинг, но не сумел обыграть ван Дейка.

49 - Баркли мощно пробил с 25 метров, но попал в защитника.

46 - Начался второй тайм!

В перерыве у сборной Англии произошла замена. Вместо Рэшфорда вышел Кейн.

Статистика первого тайма: удары 6-3, в створ 3-2, владение мячом 55%-45%, угловые 1-1, фолы 10-2.

Первый тайм завершен! Англия обыгрывает Нидерланды со счетом 1:0.

49 - Момент! Де Лигт выиграл верх после подачи с углового, но пробил рядом со штангой.

48 - Депай упал в штрафной соперника, требовал пенальти голландец, но арбитр не зафиксировал нарушения. Атака продолжилась ударом Вейналдума из пределов штрафной, но мяч попал в защитника.

46 - Чилвел со стандарта вырезал в штрафную, но де Лигт выбил мяч подальше от ворот.

45 - Две минуты компенсировал арбитр в первом тайме.

44 - Думфрис в верховой борьбе ударил в лицо Чилвела и получил желтую карточку. Досталось Чилвелу в этом эпизоде, оказывают помощь англичанину.

43 - Депай едва не выскочил один на один, но Пикфорд в последнюю секунду опередил форварда и выбил мяч.

42 - Магуйар отлично скинул на линию штрафной, откуда последовал удар Делфа, но Силлессен поймал мяч.

39 - Оказали помощь игрокам, продолжается матч.

37 - Санчо классным пасом вывел Рэшфорда один на один, но форвард промедлил, и Думфрис заблокировал его удар. При этом повреждения получили и Рэшфорд, и Думфрис.

36 - Депай в падении пробил в руки Пикфорду, но арбитр все равно ранее зафиксирован офсайд у Блинда.

35 - Бабел мощно пробил с 30 метров, Пикфорд отбил мяч перед собой, но никого из голландцев рядом не оказалось.

32 - ГООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Рэшфорд технично переиграл Силлессена ударом с "точки".

30 - Пенальти! Де Лигт потерял мяч в своей штрафной и пытаясь его вернуть, сбив Рэшфорда. 11-метровый и желтая карточка де Лигту.

28 - Чилвел получил передачу на фланге в перспективной позиции, но арбитр зафиксировал офсайд.

24 - Бергвейн навесил с фланга, Бабел скинул на Депая, но форвард не добрался до мяча.

20 - Депай прошел по флангу, сместился в центр и пробил в ближний угол, но Пикфорд легко поймал мяч.

18 - Думфрис фолом сорвал прорыв Чилвела по флангу, но арбитр не стал наказывать нарушителя карточкой.

17 - Блинд прошел по флангу и неплохо прострелил в штрафную, но Депай не успел замкнуть ближнюю штангу.

14 - Депай скинул мяч на де Йонг, который находясь в хорошей позиции, не сумел пробить по воротам.

11 - Отличный момент упустили голландцы. Вейналдум разогнал контратаку, вывел Депай один на один, но форвард замешкался и потерял мяч.

9 - Бергвейн ворвался в штрафную, финтом убрал соперника, но с 14 метров пробил слабо и Пикфорд легко поймал мяч.

7 - Депай получил пас на линии штрафной и тут же пробил, но попал в Баркли.

4 - Угловой выполнили англичане, Магуайр нанес удар, но мяч полетел выше ворот.

3 - Опасно! Санчо ворвался в штрафную и опасно навесил в центр, но Стерлинг чуть-чуть не дотянулся до мяча, находясь в восьми метрах от ворот.

1 - Матч начался!

Английские футболисты вышли опробовать поле.

Сильный дождь идет в Гимарайнше. В непростых погодных условиях сыграют команды.

Стартовый состав сборной Англии: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилвел, Делф, Баркли, Райс, Стерлинг, Санчо, Рэшфорд

Стартовый состав сборной Нидерландов: Силлессен, Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, Ф. де Йонг, Вейналдум, де Рон, Бергвейн, Бабел, Депай