Лацио - Рома: онлайн трансляция

В воскресенье, 1 сентября, в матче 2-го тура чемпионата Италии встретятся римские "Лацио" и "Рома". Встреча пройдет на стадионе "Олимпико".

"Апостроф" проведет текстовую онлайн трансляцию матча "Лацио" - "Рома".

Начало встречи - в 19:00.

В первом туре чемпионата Италии "Лацио" на выезде разгромил "Сампдорию" со счетом 3:0, а "Рома" дома сыграла в результативную ничью с "Дженоа" - 3:3.

Для команд это будет 153-й очный матч. Преимущество по личным встречам удерживают "волки": на их счету 55 побед при 58 ничьих и 39 поражениях.

В минувшем сезоне "Лацио" и "Рома" сыграли между собой 2 матча. Команды обменялись домашними победами: "волки" выиграли со счетом 3:1, а во второй встрече "лациале" разгромили соперника со счетом 3:0.