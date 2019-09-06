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Свитолина - Уильямс 0-2 Результат матча

Лучшая теннисистка Украины уступила в борьбе за выход в финал US Open

пятница, 6 сентября 2019, 03:37
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Лучшая теннисистка Украины уступила в борьбе за выход в финал US Open Фото: twitter.com/ElinaSvitolina

В 1/2 финала Открытого чемпионата США по теннису (US Open) встречались украинка Элина Свитолина и американка Серена Уильямс.

US Open
1/2 финала, женщины, одиночный разряд

Свитолина (Украина) - С. Уильямс (США) - 0:2 (3:6, 1:6)

Свитолина и Уильямс ранее играли между собой пять раз. Четыре раза победила американка, но однажды сильнее оказалась наша соотечественница.

24-летняя украинка впервые в карьере вышла в полуфинал US Open. В данный момент Свитолина занимает пятое место в рейтинге WTA. 37-летняя Уильямс шесть раз выигрывала US Open и в данный момент находится на восьмом месте в мировом рейтинге.

В предыдущих раундах US Open Свитолина прошла Уитни Осигве (США), Винус Уильямс (США), Даяну Ястремскую (Украина), Мэдисон Киз (США) и Йоганну Конту (Великобритания). Уильямс одержала победы над Марией Шараповой (Россия), Кэти Макнелли (США), Каролиной Муховой (Чехия), Петрой Мартич (Хорватия) и Ван Цян (Китай).

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