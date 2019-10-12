Американско-украинские разборки в Чикаго: все о предстоящем бое Усик - Уизерспун

В субботу, 12 октября (утром 13 октября по киевскому времени), в Чикаго на "Винтраст Арене" украинец Александр Усик проведет свой дебютный бой в супертяжелой весовой категории. Соперником нашего соотечественника будет непобежденный нидерландец Тайрон Спонг американец Чазз Уизерспун по прозвищу "Джентльмен". Ситуация с проваленным допинг-тестом нидерландским боксером уже отходит на второй план, тогда как все внимание украинских любителей бокса устремлено к новому сопернику нашего соотечественника.

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МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРЕД БОЕМ УСИК - УИЗЕРСПУН

В понедельник, 7 октября, Усик и его команда прибыли в Чикаго. Вчера боксеры провели открытые тренировки. А утром 11 октября соперники встретились на дуэли взглядов.

Вечером в тот же день состоялась церемония взвешивания. Как и ожидалось, американец значительно тяжелее украинца. Вес Усика - 97,5 кг, а под американцем весы показали 109,8 кг.

Сам поединок пройдет в ночь с 12 на 13 октября. По Киеву бой начнется ориентировочно в 6:00 утра.

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СТАТИСТИКА БОЕВ УСИКА И УИЗЕРСПУНА

Для Усика это будет 17-й бой на профессиональном ринге. В его пассиве нет ни одного поражения. В последнем бою, состоявшемся в ноябре прошлого года в Манчестере (Великобритания), он нокаутом победил местного боксера Тони Беллью. Это была для украинца 12-я досрочная победа в профессионалах.

Уизерспун в ближайшее воскресенье проведет свой 42-й бой на профессиональном ринге. В активе американца 38 побед (29 нокаутом) и 3 поражения. В последнем бою, состоявшемся в марте этого года, "Джентльмен" победил нокаутом колумбийца Сантандера Сильгадо.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О БОКСЕРАХ

На любительском уровне 32-летний Усик выигрывал все возможные титулы - олимпийского чемпиона, чемпионов мира и Европы. В профессионалах он стал первым среди украинцев абсолютным чемпионом мира. После достижения этой высоты Усик принял решение перейти из тяжелого в супертяжелый дивизион.

38-летний Уизерспун профессиональную карьеру начал в 2004 году. В любителях он провел 32 боя. Его рекорд: 26 побед и 6 поражений. В профи у американца было две возможности завоевать сколь-нибудь значимый титул, однако ими он не воспользовался. В первом случае он проиграл Крису Арреоле, а во втором - Сету Митчеллу.

Преимущество в росте имеет американец - 193 см против 190 см. А вот процент побед нокаутом выше у Усика - 75% против 71%.

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СЛОВА УСИКА И УИЗЕРСПУНА

Усик заявил, что в этот уик-энд болельщиков ждет грандиозное шоу: "Я хочу поблагодарить свою команду, что она так быстро отреагировала произошедшее - это лучшая команда в мире. Также хотел бы поблагодарить оппонента, который согласился со мной боксировать. Приходите в субботу, будет грандиозное шоу".

В свою очередь, Уизерспун заявил, что верит в себя и свои силы: "Победа в поединке с ним определенно изменит мою жизнь. Мне нечего терять. А тот, кому нечего терять, очень опасен. Никто не дает мне шансов на победу. Но я верю в себя, один удар может изменить все. На меня нет давления, я буду делать то, что я делаю. Я могу хорошо пробивать. Я не говорю, что я Майк Тайсон, но у меня есть удар".

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

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Мнения специалистов относительно будущего Усика в супертяжелом весе разнятся. Одни считают, что украинец способен стать одним из сильнейших боксеров планеты в королевском дивизионе. Другие придерживаются мнения, что ему будет сложно противостоять габаритным парням вроде Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Тем не менее, в предстоящем бою большинство ставит именно на Усика.

Так, легендарный американский тренер Тедди Атлас заявил: "Людям нужно запомнить имя Александра Усика, потому что это парень, который может быть следующим чемпионом мира в супертяжелом весе. Некоторые приводят аргумент, что он недостаточно крупный. У него есть нечто, чего нет у больших парней – работа ногами. Плюс он умен. Он может перемещаться вокруг больших парней, может перехитрить их, быть быстрее соперника. Он делает то, что показывает нам Ломаченко. Что будет звучать дольше в предстоящем поединке: гимны или бой? Думаю, гимны".

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Тайсон Фьюри, обидчик Владимира Кличко, уже заявил, что Усик может стать для него одним из самых сложных соперников: "Не вижу никого, кто может создать мне проблемы. Возможно, Александр Усик. Он кажется неудобным парнем. Усик – левша, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, непобедимый чемпион. Так что, вероятно, он следующий самый сложный вызов для меня".

В то же время обозреватель издания Boxing Scene Майк Розенталь считает, что у украинца могут возникнуть проблемы в супертяжах: "Усик – одаренный боксер. Проблемой может быть недостаток в габаритах по сравнению с супертяжеловесами. Усик может побить большинство тяжеловесов. Вопрос в том, как он выступит с лучшими? С теми, у кого есть сила, что может компенсировать навыки Усика?".

Российский комментатор Григорий Стангрит заявил следующее: "Если Усику после поединка против Уизерспуна дать бой за чемпионский титул – он его выиграет. Но, есть один момент. Я отчетливо могу представить, как он победит любого, но что делать с Тайсоном Фьюри, я не знаю. Он безумен и так скачет на ногах, что я не знаю, что с ним делать. Если не брать Фьюри, я могу представить, что Усик способен выиграть у любого из топов супертяжелого веса".

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