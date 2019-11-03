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Свитолина - Барти: онлайн трансляция

Первая ракетка Украины встретится с лучшей теннисисткой планеты

воскресенье, 3 ноября 2019, 09:00
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Первая ракетка Украины встретится с лучшей теннисисткой планеты

В воскресенье, 3 ноября, первая ракетка Украины Элина Свитолина в финале Итогового турнира WTA, который проходит в китайском Шэньчжене, встретится с лучшей теннисисткой планеты Эшли Барти.

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию матча Свитолина - Барти.

Начало поединка - в 13:30.

Фаворитом предстоящей встречи у букмекеров является украинка. На победу Свитолиной принимаются ставки с коэффициентом 1,85. Выигрыш Барти оценивается котировкой в 1,95.

Свитолина на пути к финалу выиграла все свои матчи. Соперницам она отдала лишь один сет. Барти уже проигрывала на турнире. В матче группового турнира она уступила представительнице Нидерландов Кики Бертенс.

Напомним, Свитолина является действующей победительницей Итогового турнира WTA.

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