Аталанта - Динамо Загреб: онлайн трансляция

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" встретится с хорватским "Динамо". Встреча состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Аталанта" - "Динамо" Загреб.

Начало поединка в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа С. 5-й тур

АТАЛАНТА Италия - ДИНАМО Хорватия

АТАЛАНТА - ДИНАМО ЗАГРЕБ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Обслужит матч российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. В качестве его ассистентов выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья - Сергей Иванов.

После четырех туров "Аталанта" занимает 4-е место в турнирной таблице группы C, набрав всего 1 очко. "Динамо" занимает 3-ю позицию в квартете, имея в активе 5 очков. В первом круге "Динамо" разгромило "Аталанту" со счетом 4:0. Также в группе выступают "Манчестер Сити", который с 10 очками находится на 1-м месте, и "Шахтер", идущий вторым с 5 очками в активе.