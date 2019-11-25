Аталанта - Динамо Загреб: прогноз букмекеров на матч 26 ноября

Во вторник, 26 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся итальянская "Аталанта" и хорватское "Динамо". Матч пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Онлайн-трансляция матча "Аталанта" - "Динамо" Загреб будет доступна на "Апострофе".

Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка итальянский клуб. На победу "Аталанты" дается коэффициент 1,57. На успех хорватского клуба можно поставить с котировкой 5,50. Ничья оценивается коэффициентом 4,20.

Напомним, в первом туре "Динамо" разгромило "Аталанту" со счетом 4:0. Клубы выступают в группе C. Лидером квартета является "Манчестер Сити", набравший 10 очков. На втором месте "Шахтер" с 5 очками в активе. Столько же очков имеет "Динамо", которое идет 3-м. "Аталанта" замыкает турнирную таблицу квартета, набрав всего 1 очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре "Шахтер" вырвал ничью в сумасшедшем матче с "Динамо" в Лиге чемпионов.