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Где смотреть онлайн Аталанта - Динамо Загреб: расписание трансляций

понедельник, 25 ноября 2019, 16:45
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Во вторник, 26 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся итальянская "Аталанта" и хорватское "Динамо". Поединок состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Смотрите прямую трансляцию игры "Аталанта" - "Динамо" Загреб на "Апострофе".

Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между итальянским и хорватским коллективами украинские и российские телеканалы показывать не будут. В записи матч можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2" (начало - в 23:55) и российском "Матч! Футбол 2" (начало - в 00:05 27 ноября).

АТАЛАНТА - ДИНАМО ЗАГРЕБ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, в первом туре "Динамо" разгромило "Аталанту" со счетом 4:0. Клубы выступают в группе C. Лидером квартета является "Манчестер Сити", набравший 10 очков. На втором месте - "Шахтер" с 5 очками в активе. Столько же очков имеет "Динамо", которое идет 3-м. "Аталанта" замыкает турнирную таблицу квартета, набрав всего 1 очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре "Шахтер" вырвал ничью в сумасшедшем матче с "Динамо" в Лиге чемпионов.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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