Челси - Арсенал - 2:2 Хроника матча

В матче 24-го тура чемпионата Англии лондонские клубы "Челси" и "Арсенал" сыграли вничью со счетом 2:2. Встреча состоялась на стадионе "Стэмфорд Бридж".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Арсенал".

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

24-й тур

ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ - 2:2 (1:0)

Голы: Жоржиньо (28, с пенальти), Аспиликуэта (84) - Мартинелли (63), Бельерин (87)

"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте (Маунт, 69), Виллиан, Ковачич (Баркли, 66), Хадсон-Одои, Абрахам.

"Арсенал": Лено, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Озил (Гендузи, 55), Джака, Мартинелли, Торрейра, Пепе, Ляказетт, Сака.

Предупреждения: Эмерсон (21), Кристенсен (59).

Удаление: Давид Луиз (26).

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Статистика матча: удары 19-2, в створ 8-2, владение мячом 58%-42%, угловые 17-5, фолы 11-6.

Матч завершен! "Челси" и "Арсенал" в сумасшедшем матче сыграли вничью со счетом 2:2!

Четыре минуты компенсировал арбитр во 2-м тайме.

89 - Моментище! Батшуайи после прострела с фланга непостижимым образом не попал в ворота с четырех метров!

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87 - ГОООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Бельерин простейшим финтом обманул двух защитников и точно пробил в дальний угол! 2-2!

84 - ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Разыграли угловой игроки "Челси", последовал прострел с фланга и Аспиликуэта с близкого расстояния переправил мяч в ворота! 2-1!

81 - Замена у "Арсенала"! Холдинг вместо Пепе.

80 - Моментище! Баркли находясь практически спиной к воротам нанес удар головой, но Лено в блестящем броске вытащил мяч из угла!

79 - Замена у "Челси"! Батшуйи вместо Виллиана.

78 - Ляказетт пытался отправить Пепе в контратаку, но сделал неточную передачу.

76 - Гендузи сбил Маунта на фланге и получил желтую карточку.

74 - Проблемы у Торрейры. Свело ногу уругвайцу.

73 - Опасно! Виллиан прошел по флангу и пробил с острого угла, но Лено отразил удар!

72 - Пепе вышел один на один и отправил мяч в ворота, но сделал это из явного офсайда. 1-1 остается счет у нас.

70 - Замена у "Челси"! Вместо Канте вышел Маунт.

68 - Торрейра получил повреждение в результате столкновения с Канте. Держится за бок хавбек "Арсенала", но остается на поле.

66 - Замена у "Челси"! Баркли вместо Ковачича.

65 - Рюдигер мощно пробил с 30 метров, но Лено уверенно поймал мяч.

63 - ГООООООООООООООООООООООООООООЛ! Игроки "Челси" выполнили подачу с углового, Мустафи выбил мяч, который отскочил к Мартинелли. Форвард убежал со своей половины поля, в центре мяч мог перехватить Канте, но француз неожиданно поскользнулся. В итоге, Мартинелли убежал один на один и четко переиграл Кепу! 1-1!

62 - Эмерсон ворвался в штрафную и опасно прострелил на Абрахама, который был замкнуть передачу, но Мустафи в последний момент в падении перехватил мяч.

61 - Хадсон-Одои обыграл защитника на фланге и прострелил в штрафную, но Джака выбил мяч.

59 - Кристенсен фолом сорвал прорыв Ляказетта и получил желтую карточку.

58 - Аспиликуэта открылся на углу штрафной и прострелил вдоль ворот, но Лено в броске перехватил мяч.

55 - Замена у "Арсенала"! Гендузи вместо Озила.

53 - Досталось Сака от Ковачича, но арбитр не стал показывать карточку.

49 - Классно комбинировали игроки "Челси" у штрафной "Арсенала", но слишком мельчили, в результате чего защитники выдавили "синих" от своих ворот.

46 - Опасно! Эмерсон прострелил вдоль ворот, мяч никого не коснулся и вылетел за пределы штрафной. Мяч отскочил к Аспиликуэте, который вновь выполнил прострел. Мяч попал к Канте, который пробил с разворота с близкого расстояния, но попал в защитника.

Начался второй тайм!

Статистика 1-го тайма: удары 9-0, в створ 3-0, владение мячом 48%-52%, угловые 10-3, фолы 5-3.

Первый тайм завершен! "Челси" выигрывает у "Арсенала" со счетом 1:0!

Две минуты компенсировал арбитр в первом тайме.

45 - Хадсон-Одои навесил с фланга, Ковачич выиграл верховую борьбу, но мяч после его удара полетел в сторону от ворот.

43 - Рюдигер неточно пробил головой после подачи с углового.

41 - Виллиан ворвался в штрафную и пытался прострелить в центр, но Бельерин в подкате перехватил передачу.

38 - Мартинелли прошел по флангу и выполнил навес на Ляказетта, но Рюдигер в последний момент выбил мяч, который отскочил к Пепе, но ивуариец не смог пробить по воротам.

35 - Хадсон-Одои навесил в центр штрафной, но никого из игроков "Челси" там не оказалось.

32 - Эмерсон нанес удар с острого угла, но попал в Бельерина.

28 - ГОООООООООООООООООООЛ! Жоржиньо точно пробил с 11 метров! 1-0!

25 - Пенальти в ворота "Арсенала"! Мустафи допустил грубейшую ошибку, пытаясь сбросить мяч вратарю, его перехватил Абрахам, вышел один на один, обыграл Лено и был уже готов поразить пустые ворота, но его сбил Давид Луиз. Арбитр указал на "точку", да еще и показал красную карточку Луизу! Вдесятером остаются "канониры".

22 - Эмерсон опасно прострелил на ближнюю штангу, Жоржиньо пытался пробить, но его удар заблокировал Джака.

20 - Эмерсон сбил Пепе в центре поля и получил желтую карточку.

16 - Момент! Хадсон-Одои с угла штрафной едва не забросил мяч за шиворот Лено, но попал в перекладину!

15 - Опасно! После подачи с углового Рюдигер скинул на линию вратарской, но Абрахам с пяти метров пробил точно в руки Лено!

13 - Высоко прессинговали игроки "Челси" и едва не добились успеха, но Мустафи в последний момент выбил мяч.

11 - Момент! После подачи с углового Кристенсен пробил головой рядом со штангой!

10 - Аспиликуэта ударил в лицо Торрейру во время борьбы за позицию перед подачей с углового, но арбитр не стал наказывать испанца.

9 - Абрахам ворвался в штрафную и пяткой простреливал на Аспиликуэту, но Джака перехватил мяч.

7 - Опасно! Жоржиньо прострелил с фланга, Аспиликуэта грамотно пропустил мяч на Ковачича, который пробил с 12 метров, но попал в Мустафи, который ценой повреждения спас ворота!

4 - Пепе неплохо навесил с углового, но Ковачич выбил мяч

2 - Сака ворвался в штрафную и выполнил подачу в центр штрафной, но крайне неудачно - мяч улетел за ворота.

1 - Болельщики "Челси" освистывают бывшего игрока команды Давида Луиза, который сейчас выступает за "Арсенал".

Матч начался!

Команды выходят на поле. Матч вот-вот начнется!

Болельщики собираются возле стадиона "Стэмфорд Бридж", на котором пройдет матч.

Игроки "Арсенала", а в частности защитник Эктор Бельерин, прибыли на стадион.

В раздевалке "Челси".

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров являются "синие". На победу "Челси" можно поставить с коэффициентом 1,73. Ничья оценивается котировкой в 3,85. На выигрыш "Арсенала" установлен коэффициент 4,70.

После 23 туров "Челси" занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 39 очков. "Арсенал" находится на 10-й позиции, имея в активе 29 очков.