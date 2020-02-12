Динамо Киев - Динамо Загреб: онлайн трансляция матча юношеской Лиги чемпионов

В среду, 12 февраля, в матче 1/16 финала юношеской Лиги чемпионов сыграют киевское и загребское "Динамо". Встреча пройдет в столице Украины на стадионе "Динамо им. В. Лобановского".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" Киев - "Динамо" Загреб.

Начало встречи в 17:00.

ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/16 финала

ДИНАМО Киев - ДИНАМО Загреб

Шансы команд на победу в матче букмекеры оценивают практически одинаково. Так, на выигрыш киевского "Динамо" предлагается коэффициент 2,56. Ничья оценивается котировкой 3,55. На успех "Динамо" из Загреба можно поставить с коэффициентом 2,50.

В предыдущем раунде турнира в плей-офф победителей киевляне по сумме двух матчей прошли греческий ПАОК (3:0, 2:2). Хорватская команда в 1/16 финала юношеской Лиги чемпионов пробилась, заняв 2-е место в группе с "Аталантой", "Манчестер Сити" и донецким "Шахтером".