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Милан - Ювентус: онлайн трансляция полуфинала Кубка Италии

Миланский и туринский клубы поборются за выход в финал турнира

четверг, 13 февраля 2020, 08:35
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Миланский и туринский клубы поборются за выход в финал турнира

В четверг, 13 февраля, в полуфинальном матче Кубка Италии сыграют "Милан" и "Ювентус". Встреча пройдет в Милане на стадионе "Сан-Сиро".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Милан" - "Ювентус".

Начало встречи в 21:45.

КУБОК ИТАЛИИ

1/2 финала

МИЛАН - ЮВЕНТУС

Фаворитом поединка по версии букмекеров является "старая синьора". На победу "Ювентуса" предлагается коэффициент 2,00. Ничья оценивается котировкой 3,50. На успех "Милана" можно поставить с коэффициентом 3,75.

Из-за травм "Милан" лишился защитника Леонардо Дуарте и полузащитника Раде Крунича. "Ювентусу" не помогут защитники Данило и Мерих Демираль,а также полузащитники Сами Хедира, Федерико Бернардески и Дуглас Коста.

Команды уже встречались в текущем сезоне. В матче 12-го тура чемпионата Италии "Ювентус" дома обыграл "Милан" со счетом 1:0.

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