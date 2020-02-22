Лестер Сити - Манчестер Сити Онлайн трансляция

В субботу, 22 февраля, в матче 27-го тура чемпионата Англии "Лестер Сити" на своем поле примет "Манчестер Сити". Встреча состоится в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр".

На "Апострофе" пройдет онлайн-трансляция матча "Лестер Сити" - "Манчестер Сити".

Начало матча - в 19:30 по киевскому времени.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

27-й тур

ЛЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

По версии букмекеров, гости являются очевидными фаворитами. На победу "Манчестер Сити" можно поставить с коэффициентом 1,65. Ничья оценивается котировкой в 4,35. На выигрыш "Лестер Сити" установлен коэффициент 5,10.

"Манчестер Сити" по итогам 26 туров располагается на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 54 очка. У "Лестер Сити" на четыре балла меньше и третья позиция в таблице.