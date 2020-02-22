RU  UA  EN

суббота, 22 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Лестер Сити - Манчестер Сити Онлайн трансляция

В центральном матче 27-го тура чемпионата Англии встретятся команды из Лестера и Манчестера

суббота, 22 февраля 2020, 13:39
читати статтю українською
В центральном матче 27-го тура чемпионата Англии встретятся команды из Лестера и Манчестера

В субботу, 22 февраля, в матче 27-го тура чемпионата Англии "Лестер Сити" на своем поле примет "Манчестер Сити". Встреча состоится в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр".

На "Апострофе" пройдет онлайн-трансляция матча "Лестер Сити" - "Манчестер Сити".

Начало матча - в 19:30 по киевскому времени.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

27-й тур

ЛЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

По версии букмекеров, гости являются очевидными фаворитами. На победу "Манчестер Сити" можно поставить с коэффициентом 1,65. Ничья оценивается котировкой в 4,35. На выигрыш "Лестер Сити" установлен коэффициент 5,10.

"Манчестер Сити" по итогам 26 туров располагается на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 54 очка. У "Лестер Сити" на четыре балла меньше и третья позиция в таблице.

Новости партнеров

Читайте также

Челси - Тоттенхэм 2:1 онлайн трансляция

В Лондоне состоится матч 27 тура АПЛ Челси - Тоттенхэм. Смотрите на "Апострофе" онлайн-трансляцию лондонского дерби

Шахтер - Бенфика - 2:1 Хроника матча, видео голов

Шахтер Бенфика - прямая трансляция первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите онлайн трансляцию из Харькова

Аталанта - Валенсия - 4:1 Хроника матча, видео голов

Аталанта Валенсия - прямая трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите онлайн трансляцию из Милана

Новости

22 февраля

17:13
Очередной провал: сборная Украины неудачно провела эстафету на ЧМ по биатлону
17:10
Чемпионат мира по биатлону: результаты мужской эстафеты
16:41
Динамо - Ворскла - 0:0 Онлайн видео трансляция матча
16:21
"Челси" добыл яркую победу в лондонском дерби
16:20
В день финала Нацотбора на Евровидение-2020 TVORCHI представили клип на конкурсную песню: видео Lime
14:22
Ирина Билык впервые рассказала о страшной болезни, из-за которой не смогла родить сама Lime
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: