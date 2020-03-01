RU  UA  EN

воскресенье, 1 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Ворскла - Шахтер: онлайн трансляция

Ворскла примет в Полтаве чемпиона Украины

воскресенье, 1 марта 2020, 09:35
читати статтю українською
Ворскла примет в Полтаве чемпиона Украины

В матче 20-го тура чемпионата Украины сыграют полтавская "Ворскла" и донецкий "Шахтер". Встреча пройдет в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ворскла" - "Шахтер".

Начало встречи в 17:00.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

20-й тур

ВОРСКЛА Полтава - ШАХТЕР Донецк

Обслужит матч арбитр Игорь Пасхал. В качестве его ассистентов выступят Александр Павлинов и Виталий Сухин. Резервный судья - Дмитрий Бондаренко.

ВОРСКЛА - ШАХТЕР: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

После 19 туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 53 очка. "Ворскла" находится на 11-й позиции, имея в активе 14 очков.

В первом круге "Шахтер" разгромил "Ворсклу" со счетом 4:0.

Читайте также

Реал - Барселона: онлайн трансляция

Реал Барселона - прямая трансляция матча 26 тура чемпионата Испании. Смотрите онлайн трансляцию из Мадрида

Уотфорд - Ливерпуль - 3:0 Хроника матча, видео голов

Уотфорд Ливерпуль - прямая трансляция матча 28 тура чемпионата Англии. Смотрите онлайн трансляцию из Уотфорда

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: все пары

28 февраля прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Узнайте, с кем сыграет "Шахтер" в онлайн-трансляции "Апострофа"

Новости

1 марта

13:05
Зозуля оказался в центре нового скандала в Испании
11:38
Заря - Олимпик: онлайн видео трансляция
10:27
"Полярный медведь" из Украины проиграл второй бой в MMA
09:10
Реал - Барселона: прогноз букмекеров на Эль Класико
09:05
Где смотреть онлайн Реал - Барселона: расписание трансляций
08:30
Где смотреть онлайн Ворскла - Шахтер: расписание трансляций
Все новости

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: