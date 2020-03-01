Ворскла - Шахтер: онлайн трансляция

В матче 20-го тура чемпионата Украины сыграют полтавская "Ворскла" и донецкий "Шахтер". Встреча пройдет в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ворскла" - "Шахтер".

Начало встречи в 17:00.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

20-й тур

ВОРСКЛА Полтава - ШАХТЕР Донецк

Обслужит матч арбитр Игорь Пасхал. В качестве его ассистентов выступят Александр Павлинов и Виталий Сухин. Резервный судья - Дмитрий Бондаренко.

ВОРСКЛА - ШАХТЕР: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

После 19 туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 53 очка. "Ворскла" находится на 11-й позиции, имея в активе 14 очков.

В первом круге "Шахтер" разгромил "Ворсклу" со счетом 4:0.