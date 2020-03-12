Ливерпуль - Атлетико - 2:3 Хроника матча, видео голов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играли английский "Ливерпуль" и испанский "Атлетико". Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

"Апостроф" вел онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Атлетико".

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала. Ответный матч

ЛИВЕРПУЛЬ - АТЛЕТИКО - 2:3

Голы: Вейналдум, 43; Фирмино, 94; Льоренте, 97; Льоренте, 105+1; Мората, 120+1.

Ливерпуль: Адриан, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Вейналдум (Ориги, 106), Хендерсон (Фабиньо, 106), Мане, Фирмино (Минамино, 113), Салах.

Атлетико: Облак, Лоди, Фелипе, Савич, Триппьер (Врсалько, 91), Корреа (Хименес, 106), Томас, Сауль, Коке, Фелиш (Мората, 103), Коста (Льоренте, 56).

Финальный свисток. "Атлетико" в сумасшедшем матче выбил "Ливерпуль" из Лиги чемпионов.

120+1. ГОООООЛ!!! Фантастика!!! "Атлетико" вырывает победу.

119. Арбитр показал первые желтые карточки в матче. За стычку получили их Александер-Арнольд и Мората.

117. Милнер во вратарской гостей нарушил правила на Облаке.

113. Минамино заменил Фирмино.

112. На Морате нарушили правила хозяева в центре поля.

108. На отбой играет "Атлетико", полностью закрывшись на своей половине поля.

106. Двойную замену сделал Клопп в перерыве. Вейналдум и Хендерсон уступили место на поле Ориги и Фабиньо.

Перерыв.

105+1. ГОООООЛ!!! Льоренте делает дубль. Снова дальним ударом огорчил он хозяев после того, как вдвоем с Моратой убежал он в контратаку.

103. Мората заменил Фелиша.

103. Обложил штрафную гостей сейчас "Ливерпуль", но пока без результата.

100. Свалился мяч с ноги Салаха, который пробивал из пределов штрафной.

97. ГОООООЛ!!! Льоренте забивает дальним ударом. Точно в угол отправил он мяч, Адриан не смог спасти "Ливерпуль".

94. ГОООООЛ!!! Фирмино после навеса с правого фланга головой пробил в штангу, а потом сам же добил мяч в пустые ворота.

93. Фирмино головой не смог как следует пробить после навеса.

91. Началось дополнительное время.

Свисток арбитра. Нас ждет дополнительное время.

90+3. Сауль головой поразил левую от Адриана девятку ударом головой после навеса со штрафного, но справедливо у него был зафиксирован офсайд.

90+1. Снова Салах пробивал. На этот раз Облак поймал мяч, который летел по центру.

89. Салах упал в штрафной гостей, но никакого фола не было.

87. Салах обыграл троих соперников и с убойной позиции пробил выше ворот.

85. Мане пробивал в падении через себя. Выше ворот улетел мяч.

82. Милнер заменил Окслейд-Чемберлена.

81. Робертсон метров с 20 пробил мимо ворот. Прекрасная позиция для удара была у защитника "Ливерпуля".

77. Льоренте залез в офсайд.

74. Удалось чуть сбить темп "Атлетико".

71. Тяжело сейчас "Атлетико", порой уже на отбой откровенно играют "матрасники".

69. Облак отразил дальний удар Александер-Арнольда, а добивание Робертсона было заблокировано.

66. Робертсон с пары метров головой пробил в перекладину, хотя перед ним были пустые ворота. Какой момент упустил "Ливерпуль".

63. Сауль попытался со своей половины поля забросить мяч за шиворот Адриану. Мимо ворот пролетел мяч.

60. Фирмино мог забивать после навеса со стандарта, но в очередной раз великолепно сыграл Облак.

59. Партей сыграл рукой на углу штрафной. Стандарт исполнит "Ливерпуль".

56. Замена у гостей. Льоренте вышел вместо Косты.

54. Окслейд-Чемберлен пробил издали. Облак в прыжке перевел мяч на угловой.

52. Окслейд-Чемберлен получил мяч в штрафной гостей от Салаха и пробил намного выше ворот.

50. Не прошла хитрая передача Салаха на Фирмино в штрафной гостей.

48. Салах пробил в руки Облаку, оказавшись в штрафной после длинного заброса.

46. Игра возобновилась.

Перерыв.

45. Минуту добавил арбитр к первой половине встречи.

43. ГОООООЛ!!! Открывает счет "Ливерпуль". Прошел навес с правого фланга, игроки "Атлетико" не закрыли Вейналдума, который ударом головой пробил Облака.

42. Окслейд-Чемберлен пробил мимо ворот из-за штрафной.

39. Практически все полевые игроки собрались в штрафной гостей на угловой, но смогли игроки "Атлетико" отбиться.

36. Снова здорово играет Облак. Среагировал он на мяч, до которого не дотянулся Фирмино.

34. Мане мог забивать. Салах выкатил ему мяч в центр, до ворот было метров 20, но сенегалец пробил по центру. Облак со второй попытки забрал мяч.

31. Хендерсон сфолил в центре поля на Фелише, но снова арбитр обходится без предупреждения.

29. Коста нарушил правила га Вейналдуме на половине поля хозяев.

26. Два подряд угловых ничем не завершились для "Ливерпуля".

25. Еще один угловой заработали хозяева.

21. Александер-Арнольд сыграл опасно, высоко подняв ногу, но предупреждения не получил.

20. Угловой подаст Ливерпуль.

18. Фелипе совсем чуть-чуть не попал в ворота ударом головой после подачи углового.

14. Окслейд-Чемберлен нанес мощнейший удар, но Облак сыграл превосходно, отразив удар.

10. Салах пробил из-за штрафной. Выше ворот.

9. Триппьер не успел за передачей от центрального круга. Могло быть опасно.

5. Вейналдум пробил головой после навеса Александер-Арнольда. Облак на месте.

1. Уже на 14-й секунде Коста пробил на входе в штрафную. Рядом со штангой прокатился мяч.

1. Матч начался.

Команды уже вышли на поле.

"Апостроф" приглашает следить за событиями ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между английским "Ливерпулем", который является действующим победителем турнира, и испанским "Атлетико".

В первом матче победу со счетом 1:0 одержал испанский клуб.

В предыдущем раунде турнира "Ливерпуль" стал первым в группе с итальянским "Наполи", австрийским "Зальцбургом" и бельгийским "Генком". "Атлетико" занял второе место в квартете с итальянским "Ювентусом", немецким "Байером" и российским "Локомотивом".

Ранее первыми четвертьфиналистами текущего розыгрыша Лиги чемпионов стали итальянская "Аталанта" и немецкий "РБ Лейпциг".