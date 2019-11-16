Лукашенко перехитрил Путина: зачем "Бацьке" досрочные выборы

В воскресенье, 17 ноября, в Беларуси пройдут досрочные выборы в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата белорусского парламента, по-белорусски Нацыянальны сход Рэспублiкi Беларусь). Эксперты убеждены, что выборы - это прикрытие для всевластия президента Беларуси Александра Лукашенко. Предыдущие выборы состоялись в 2016 году, но Лукашенко решил провести досрочные выборы, чтобы отделить их от президентской кампании 2020 (состоится в августе, как раз в день рождения "Бацьки"). Есть и другие причины - это отстранение от парламента пророссийских сил и отбор лояльных депутатов перед транзитом власти или "токсичными" референдумами. Примечательно, что выборы проходят на фоне беспрецедентного обострения отношений между Москвой и Минском. О том, какими будут выборы, - в материале "Апострофа".

Вопрос "кто будет избран" не стоит

Самым многочисленным в нижней палате прошлого созыва было республиканское общественное объединение "Белая Русь" - 68 из 110 депутатов. Вторыми были беспартийные - занимали 25 кресел. Это для Беларуси нормально в связи с двойными нормами законодательства: 69 статья конституции позволяет выдвигаться от общественных организаций или вообще самостоятельно - для этого достаточно собрать подписи граждан. Хотя избирательный кодекс это запрещает, и в этом году некоторые кандидаты не смогли зарегистрироваться для участия в выборах. Всего же зарегистрировано 516 кандидатов, из которых выберут 110 депутатов.

Выдвижение в Беларуси происходит в одномандатных округах, провластные кандидаты часто конкурируют друг с другом, а партийных списков нет вообще. Поэтому состав Палаты представителей обычно довольно пестрый. Так, в 2016 году в ПП выбрали представителей Компартии, Республиканской партии труда и справедливости, "левоцентристов", членов Белорусской патриотической партии (к слову, местная БПП создавалась в 1996 под Лукашенко и для Лукашенко) и одного представителя самой многочисленной в стране Либерально-демократической партии. В парламент также прошли две оппозиционерки, которым в 2019 году баллотироваться не разрешили.

Эксперты отмечают, что Лукашенко нужен парламент, в который войдут представители различных партий и организаций, чтобы в случае необходимости его можно было бы показать ЕС как доказательство демократии. Но на самом деле, не имеет значения, кто из депутатов и под каким флагом попадет в парламент.

"Можно точно назвать лишь одну характеристику будущего парламента: он будет на 100 процентов лояльным к президенту. Партийная принадлежность - это имитация. Депутатские кресла займут верные слуги Лукашенко", - говорит "Апострофу" белорусский политик-либерал и экономист Ярослав Романчук.

Большинство белорусских независимых политиков и правозащитников склоняются к тому, что парламент не значит ничего. Любая бумажка, подписанная Лукашенко, автоматически обретает силу закона, а сами законы пишутся в администрации президента и парламент за них только формально голосует. Эдакая имитация демократии. О том, чтобы подать какой-то радикальный законопроект - речь не идет. Оппозиционных партий много, однако толку от них также нет.

Александр Лукашенко Getty images

"Разделение белорусских партий на правых и левых весьма условно", - объясняет "Апострофу" Денис Лавникевич, белорусский журналист, работающий в Киеве.

"Левые - в основном социал-демократы, которых около 6 партий. Но толк от них примерно одинаков, то есть никакой, - продолжает Лавникевич. - Есть несколько правых партий, придерживающихся экономического либерализма и более традиционалистских позиции. Но партии в Беларуси не значат ровным счетом ничего. Они ни на что не влияют в белорусской политике, а существуют только для того, чтобы легитимизировать выборы, в которых заранее известны фамилии будущих депутатов. Уже не раз было так, что еще перед выборами появлялись списки депутатов, согласованные с КГБ, которые затем полностью или почти полностью подтверждались".

Аналитик "Украинского института будущего" Игар Тышкевич отметил, что белорусские оппозиционные партии враждуют между собой.

"Есть такое понятие как кризис - идей, финансов, структур. В настоящее время белорусские издания отмечают, что эта кампания - одна из самых печальных в истории парламентских выборов в Беларуси, потому что все предсказуемо. Протестный потенциал и во время кампании был на низком уровне, таким же останется и после нее. Ни одни выборы в Беларуси не признавались свободными такой организацией как ОБСЕ", - сказал Тышкевич "Апострофу".

К слову, Европарламент уже заявил, что не будет наблюдать за волеизъявлением белорусского народа.

Противостояние с Кремлем, транзит власти и сложный референдум

Лукашенко все равно, кто из его приспешников пройдет в парламент - специалисты считают, что ему важно, чтобы нижняя палата была максимально лояльной и действовала строго по указанию. Относительно других планов "Бацьки" мнения экспертов разделились.

По мнению Игара Тышкевича, Лукашенко пытается уменьшить влияние Кремля в парламенте, поэтому объявил выборы досрочно.

"Российская Федерация не успела сформировать свой пул кандидатов и отстроить пророссийские организации до такой мощности, чтобы проводить парламентскую кампанию. Есть 4-5 кандидатов от так называемой "Республиканской партии", которых можно теоретически считать пророссийскими. Другие пророссийские группы не успели провести сбор подписей или не рискнули идти на парламентскую кампанию", - объясняет эксперт.

Ярослав Романчук отмечает небывалое обострении между Москвой и Кремлем.

"Выборы проходят на фоне ссоры с Россией по всем возможным направлениям. Меньше месяца осталось до 8 декабря - на эту дату было анонсировано подписание "чего-то" - а ни одного важного решения в Беларуси нет. Это касается и газа, и кредитования, и доступа на российский рынок, и доступа к пограничному контролю. Фактически ни один вопрос не решен", - говорит эксперт.

Россия нарушает свободу перемещения товаров и услуг, между таможнями двух стран происходит полное недоверие, что приводит к многокилометровым очередям с обеих сторон границы.

"Учитывая это и много других экономических и политических вопросов, "союзное государство" имеет вид фикции и, скорее всего, реализовано не будет", - добавляет Ярослав Романчук.

Россия нарушает свободу перемещения товаров и услуг Getty images

Денис Лавникевич считает, что выборы связаны с транзитом власти.

"Ему (Лукашенко) опять нужен абсолютно послушный парламент, чтобы изменить конституцию и передать власть. Но пока неизвестно кому - или кому-то из сыновей, или из приближенных, или просто перераспределить ее, как это в свое время сделал Назарбаев. Сейчас все полномочия у президента. Он может отдать часть правительству, часть парламенту, чтобы, когда он уйдет, вся система не рухнула", - говорит журналист.

А вот Ярослав Романчук считает, что транзита власти в Беларуси нет и быть не может. Зато Лукашенко готовит парламент под сложный референдум, который состоится между 2021 и 2024 годами. Вопросы, которые будут поставлены перед гражданами Беларуси, пока неизвестны. Возможно, референдум будет иметь отношение к конституционной реформе по перераспределению полномочий президента и парламента. Также на "всенародное обсуждение" могут вынести другие "токсичные" вопросы, например, отмену смертной казни.

Протестовать против диктатуры некому

Отметим, что так называемое "досрочное голосование" продолжалось четыре дня - с 13 ноября по 16 ноября. Юридически оно дало возможность проголосовать тем, кто не может придти на избирательные участки 17 ноября. Фактически - это еще один инструмент для фальсификаций на выборах.

"За четыре дня проголосовали более 27% избирателей. Нам остается только догадываться о проценте "вбросов" у урны. Избирательные комиссии на 100% комплектуются админресурсом. В плане фальсификаций мы даем фору и России, и Казахстану, и любым другим странам постсоветского пространства", - убежден Ярослав Романчук.

Отдельные местные издания отмечают, что на этих выборах маститые "оппозиционеры" отошли в сторону, дав дорогу молодым. Но потенциал протестного движения в Беларуси очень невысокий.

"Около миллиона белорусов выехали на заработки или учебу - среди них много активной молодежи, которая пытается уехать из страны, потому что изменилось законодательство о призыве в армию (например, бакалавру, чтобы стать магистром, надо сначала отслужить в армии, - "Апостроф"). Присутствует апатия. Это уже не та Беларусь, которая была лет 10 назад. Власти проводят политику полной занятости ("бедно, но стабильно") и имеет очень серьезный силовой ресурс. Да и традиционно белорусы - апатичный народ. Это некое болотце" , - объясняет Ярослав Романчук.

Молодежь пыталась устраивать акции и перформансы на улицах. Одним из самых ярких было общение с оппозиционным белорусским блогером, который сейчас находится в Польше, вспоминает Денис Лавникевич.

"На площади устроили сцену, будто для встречи с политиком, изготовили картонную фигурку этого блогера, пообщались с ним через Skуpe - видео транслировали на экран на сцене. Приехать в Беларуси он не решился, иначе его сразу бы задержали. Но и такие акции привлекали мало людей - всего несколько сотен, - жалуется журналист. - А когда приезжал российский путинист рэпер Timati и бесплатно раздавал бургеры, к нему пришли тысячи людей. и это больше, чем за все протестные акции во время выборов вместе взятые".