В "Фармаке" опровергли обвинения по поводу цены на популярное лекарство

Стоимость упаковки лекарства "Корвалол", торговая марка на которое принадлежит компании "Фармак", никак не изменилась после выхода на рынок аналогичного препарата с названием "Корвалол-Дарница".

Об этом 19 марта в ходе пресс-конференции, посвященной вопросам защиты бренда "Корвалол", заявила директор по маркетингу ПАО "Фармак" Сусанна Халилова.

"Нет, цена не снизилась. Действительно они, будучи уже нашими прямыми конкурентами, вышли на рынок с ценой ниже нашей. Но это была лишь маркетинговая тактика выхода. Когда же мы потеряли значительную часть своего рынка, наши цены сравнялись. И если взять сегодняшнюю стоимость, на, к примеру, универсальный флакон 25 миллилитров, который есть и у нас и у них, то сейчас 9,50 грн - наша цена, и 9.55 - цена "Корвалол- Дарница ". Поэтому о снижении цен говорить нельзя", - заявила Халилова.

Тем самым она опровергла заявление нынешнего CEO компании "Дарница" Дмитрия Шимкива, который в недавнем интервью заявил, что "если посмотреть, какая была динамика цены на "Корвалол" исторически, то можно сказать, что когда "Дарница" вывела на рынок препарат, цена на упаковку снизилась".

Халилова также добавила, что, похоже, компания "Дарница" просто не смогла выйти на рынок с препаратом под собственным брендом, потому и позаимствовала раскрученный бренд, права на который принадлежат компании "Фармак".

"Если вернуться назад, к их первому названию продукта, когда этот препарат назывался "Дарвилол", то он был вдвое дороже нашего. Он продавался определенное время, но, видимо, эта стратегия не сработала, и, видимо, поэтому и была пересмотрена тактика выхода (на рынок, - ред.)… Очень легко выводить продукт, базируясь на названии основного конкурента. А ведь на разработку и поддержку "Корвалола", на модернизацию линий по его производству, наша компания потратила значительную сумму денег - суммарно около $14 млн", - подчеркнула директор по маркетингу ПАО "Фармак".

Напомним, ПАО "Фармак" вот уже несколько лет отстаивает свое эксклюзивное право на название препарата "Корвалол". Основной конкурент "Фармака", компания "Дарница" гораздо позже выпустила препарат с созвучным названием - "Корвалол-Дарница". Мировая практика разрешает производителям выпускать препараты, добавляя к их названию название собственной компании, однако лишь в том случае, если это так называемые "непатентованные" общеупотребляемые названия. Однако "Корвалол" - патентованный бренд, принадлежащий компании "Фармак", как правопреемнице Киевского химико-фармацевтического завода им.Ломоносова и юридически защищенный в более 15 стран мира. В ближайшее время планируется рассмотрение этого вопроса в Верховном суде Украины.