ДТЭК Нафтогаз заплатил в бюджет 1,9 млрд грн ренты за пользование недрами

Общая сумма уплаченной ДТЭК Нафтогаз рентной платы за пользование недрами за 2018 год составила 1,9 млрд грн, что на 29% больше показателей 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Отмечается, что таким образом ЧАО «Нефтегаздобыча» (добывающий актив ДТЭК Нефтегаз) является крупнейшим плательщиком ренты среди частных добывающих компаний.

Сумма рентных отчислений ДТЭК Нафтогаз в местные бюджеты Полтавской области, на территории которых компания осуществляет добычу углеводородов, составила 98,5 млн грн. Так, в областной, районные, сельские и бюджеты объединенных территориальных громад компания перечислила: 39,4 млн грн – в Полтавский областной бюджет, 8,4 млн грн – в бюджет Мачухивской ОТГ, 5,5 млн грн – в бюджет Савинцовского сельсовета, 11,4 млн грн – в бюджет Ковалевского сельсовета, 11,0 млн грн – в Миргородский районный бюджет и 22,8 млн грн – в Шишацкий районный бюджет.

Местные громады направили эти средства на проекты по энергоэффективности, повышению качества медицинских услуг и на обустройство социальной инфраструктуры.

Напомним, ДТЭК Нафтогаз – операционная компания, которая отвечает за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга. Генеральный директор – Игорь Щуров.

В портфель активов ДТЭК Нафтогаз входят 2 газодобывающих предприятия – ЧАО «Нефтегаздобыча» и ООО «Нефтегазразработка», которые ведут разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях. Объем добычи природного газа по итогам 2018 г. составил 1,65 млрд куб. м, газового конденсата – 52 тыс. тонн.