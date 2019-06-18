Как Украине выйти на фешн-рынок Великобритании: советы экспертов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках инициативы Евросоюза EU4Business и Украинская ассоциация предприятий легкой промышленности (Укрлегпром) провели встречу-презентацию "Фешн-рынок Великобритании: понимание современных трендов и потребителей для успешного выхода на рынок".

Украинские дизайнеры и производители узнали о новейших трендах развития индустрии моды Великобритании, особенностях ее выставочных платформ, а также получили советы, с чего начать работу над стратегией выхода на британский рынок.

Мероприятие состоялось в рамках инициативы Евросоюза EU4Business, направленной на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) в Украине, при поддержке ЕБРР. По словам представителя ЕБРР Аиды Марущак, данная инициатива позволяет улучшить доступ МСБ к новым рынкам, финансированию и знаниям.

"В рамках инициативы ЕС EU4Business есть возможность осуществлять индивидуальную поддержку компаний, развивать секторальные инициативы, - рассказала Марущак. - Как один из инструментов такой поддержки, мы запланировали провести мероприятие, которое касается именно рынка Великобритании, раскрыть его тренды и потребительские настроения. Важно донести, что доступ к высокоразвитым внешним рынкам для украинских компаний открыт, но иногда им не хватает конкретных знаний. Вместе с нашими партнерами - ассоциацией Укрлегпром и Украинской неделей моды (UFW) - мы намерены заинтересовать и задействовать производителей и дизайнеров в конкретных учебных программах и мероприятиях."

Что Украина может предложить Великобритании

Легкая промышленность в Украине насчитывает более 2500 предприятий.

"В текстильном производстве задействовано более 500 предприятий и почти 16 тысяч работников. Но самая большая отрасль - 1669 предприятий и более 50 тысяч работников — это производство одежды, - рассказала глава правления Укрлегпром Татьяна Изовит. - У нас большой потенциал: емкость внутреннего рынка товаров легкой промышленности в Украине составляет минимум 170 млрд гривен. А ежегодный рост мирового спроса дает нам основу для того, чтобы развиваться дальше".

Кроме производства товаров легкой промышленности, Украина также может предложить Великобритании перспективных дизайнеров.

"Сегодня сфера моды в Украине насчитывает около 800 масс-маркет брендов и 200 брендов сегмента люкс. "На 80-90% их производство построено в Украине", —говорит глава международного департамента UFW Александра Дмитриевич. - Дизайнеры сегмента масс-маркет остаются в Украине и продают на украинский рынок продукт со стоимостью до 150 евро. Но дизайнеры сегмента люкс ищут пути для экспорта, потому что из-за высокой добавочной стоимости украинский рынок не позволяет реализовать эти продукты в достаточном объеме. UFW сосредоточен на промоции украинских дизайнеров, и мы привозим в Украину международных байеров, прессу. Про украинских дизайнеров сегодня пишут, ведь наш продукт очень интересен, поражает всех своей аутентичностью. Общими усилиями мы все сможем эту индустрию продвинуть быстрее и более качественно, создав по-настоящему конкурентоспособный продукт".

Как украинским брендам стать успешными на рынке Великобритании

О потребительских трендах в Великобритании и платформах, на которых украинские дизайнеры и производители могут представить свою продукцию, рассказала Мириам Кернот Осборн, директор по международным продажам Fashion в ITE GROUP (Лондон, Великобритания) и руководитель международного сегмента выставок Pure London & Pure Origin.

"Британский рынок моды очень динамичен, нация любит шопинг. Мы любим моду и тратим на нее больше, чем наши европейские соседи. Британия продает одежду, обувь и аксессуары в универмагах, супермаркетах, независимых бутиках и в интернете. 20% покупок осуществляется онлайн, и многие бренды не имеют магазинов на торговых улицах. При этом супермаркеты часто имеют собственные бренды, и, если вы производитель, то это одно из направлений для сотрудничества, которое вы можете рассматривать, - говорит Кернот Осборн. - При этом британских потребителей отличает мультикультурность, разнообразие вкусов. Люди хотят чего-то креативного, отличающегося. Британцы ценят индивидуальность, уникальность, независимость, то, чего нет у других".

Чтобы заявить о себе на британском рынке, украинским производителям и дизайнерам необходима системная поддержка. Финансирование, предоставляемое Евросоюзом в рамках инициативы EU4Business в сотрудничестве с ЕБРР, и экспертные консультации помогут представителям малого и среднего бизнеса показать свою продукцию на ключевых выставочных платформах Великобритании - Moda, Pure London, Pure Origin, Jacket Required, Scoop.

Чтобы достойно представить продукцию на британском и других международных рынках, украинским брендам посоветовали следить за устойчивостью качества производства.

"Если продукция не будет суперкачественной, мы не сможем конкурировать с компаниями из других стран, - констатирует Татьяна Абрамова, директор ТОВ "Дом моды "Рито". - Я не питаю иллюзий, что с первой выставки компанию сразу заметят. Чаще всего это долгая история, и, как минимум, 3 выставки должно пройти, чтобы тебя заметили и поняли, что ты надежный партнер. На первую свою выставку в Копенгагене мы ехали со страхом, но она дала нам уверенность, что наш продукт - отличный. Украина уже давно является игроком мирового рынка. Мы должны идти за границу, и за эту возможность высказываем огромную благодарность ЕС и ЕБРР, которые способствовали организации нашей первой выставки в Великобритании. Следующий шаг будет еще успешнее: Украина получит больше контрактов и заказов".