Налоговую милицию в Днепре пикетируют производители бодяжного дизеля - эксперт

Налоговая милиция Днепропетровской области вскрыла масштабную схему поставок бодяжного дизеля для армии и "Укрзализныци".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил энергетический эксперт Дмитрий Марунич.

"ГУ ГФС Днепропетровской области сейчас на осадном положении. Управление каждый день пикетируют активисты, здание пытались брать штурмом. Все акции проплаченные. Требование – срочно наказать замначальника управления Сергея Пенькова. Оказывается, 29 мая сотрудники налоговой милиции арестовали в Николаевском порту 11,5 тыс. тонн масла. Это 180-190 железнодорожных цистерн. Масло завезла компания "Софт Ойл", владельцем и директором которой является тракторист Кирилл Суворов. Выяснилось, что "Софт Ойл" является частью схемы поставок дизельного топлива для армии и "Укрзализницы", - рассказывает эксперт.

По словам Марунича, схему создала знаменитая компания "Трейд Коммодити", которая в стадии банкротства, - компания не заплатила налогов на сумму 525 млн грн.

"Вместо "Трейд Коммодити"появилась ее наследница "Оптимус Конекшн". Она поставляет топливо двум компаниям: "Август пром" и "Фирма "Фидея", на долю которых приходится 50-70% топливных тендеров "Укрзализныци" и Министерства обороны. Секрет успеха компании в запатентованной технологии производства дизеля из авиационного топлива и масла, доставшейся от "Трейд Коммодити". Акциз при импорте дизтоплива составляет примерно 140 евро на тонне, а при импорте авиатоплива - 21 евро на тонне. На масле акциза нет в принципе", - сообщил эксперт.

Однако налоговая милиция Днепропетровщины выяснила, что никакого производства дизеля не существует. В Николаевском порту масло и керосин закачивают в железнодорожные цистерны из двух насосов. Такой "дизель" довольно быстро убивает моторы.

"Попытки расследовать это дело встретили сопротивление. Суворова, который согласился давать налоговикам показания, просто похитили. Приехала группа и увезла. Неизвестно, жив ли он. Самих налоговиков сейчас обвиняют в похищении человека, угрожают уголовными делами. Адвокаты подставного директора завалили ГБР заявлениями. Очень активно в ситуацию включился местный отдел "К" СБУ."Активисты" водят вокруг управления ГФС свои "хороводы", - рассказывает Марунич.

По его мнению, своими силами фискальной службе проблему не решить. Ситуация в Днепре требует вмешательства руководства страны. Если расследование дела по топливным схемам заставят прекратить - это будет первое серьезное поражение окружения президента Зеленского.