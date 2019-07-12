RU  UA  EN

суббота, 13 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Бизнес

Новости

13 июля

12:27
Зинченко высмеял скандального украинского футбольного эксперта: фото
12:20
Сети разгневал инцидент с Катей Осадчей в самолете авиакомпании Коломойского
12:20
Возобновление "нормандского формата": стало известно, о чем говорили дипломаты в Париже
11:53
Киеву нужен нормальный мэр и эффективный закон о столице - лидер партии "Основа"
11:44
Массовое ЧП с детьми под Одессой: видео и свежие данные от врачей
11:24
Украина завоевала два "золота" на Универсиаде в Италии
11:16
Во Львове 21-летняя девушка устроила смертельные гонки с полицией: фото и видео ДТП
11:03
Тимошенко заявила о готовности вместе с Зеленским "поднимать страну"
10:45
Джокович - Федерер: онлайн видео трансляция финала Уимблдона
10:45
Гибель 7 детей на реке в России: появилось фото и детали трагедии
10:31
Бывшие контрактники Нацгвардии устроили драку с полицией в Николаеве: фото и видео
10:27
Почему в Италии посадили нацгвардейца Маркива: волонтер детально описала скандальную историю его дела
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Налоговую милицию в Днепре пикетируют производители бодяжного дизеля - эксперт

пятница, 12 июля 2019, 13:14
переглянути новину українською

Налоговая милиция Днепропетровской области вскрыла масштабную схему поставок бодяжного дизеля для армии и "Укрзализныци".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил энергетический эксперт Дмитрий Марунич.

"ГУ ГФС Днепропетровской области сейчас на осадном положении. Управление каждый день пикетируют активисты, здание пытались брать штурмом. Все акции проплаченные. Требование – срочно наказать замначальника управления Сергея Пенькова. Оказывается, 29 мая сотрудники налоговой милиции арестовали в Николаевском порту 11,5 тыс. тонн масла. Это 180-190 железнодорожных цистерн. Масло завезла компания "Софт Ойл", владельцем и директором которой является тракторист Кирилл Суворов. Выяснилось, что "Софт Ойл" является частью схемы поставок дизельного топлива для армии и "Укрзализницы", - рассказывает эксперт.

По словам Марунича, схему создала знаменитая компания "Трейд Коммодити", которая в стадии банкротства, - компания не заплатила налогов на сумму 525 млн грн.

"Вместо "Трейд Коммодити"появилась ее наследница "Оптимус Конекшн". Она поставляет топливо двум компаниям: "Август пром" и "Фирма "Фидея", на долю которых приходится 50-70% топливных тендеров "Укрзализныци" и Министерства обороны. Секрет успеха компании в запатентованной технологии производства дизеля из авиационного топлива и масла, доставшейся от "Трейд Коммодити". Акциз при импорте дизтоплива составляет примерно 140 евро на тонне, а при импорте авиатоплива - 21 евро на тонне. На масле акциза нет в принципе", - сообщил эксперт.

Однако налоговая милиция Днепропетровщины выяснила, что никакого производства дизеля не существует. В Николаевском порту масло и керосин закачивают в железнодорожные цистерны из двух насосов. Такой "дизель" довольно быстро убивает моторы.

"Попытки расследовать это дело встретили сопротивление. Суворова, который согласился давать налоговикам показания, просто похитили. Приехала группа и увезла. Неизвестно, жив ли он. Самих налоговиков сейчас обвиняют в похищении человека, угрожают уголовными делами. Адвокаты подставного директора завалили ГБР заявлениями. Очень активно в ситуацию включился местный отдел "К" СБУ."Активисты" водят вокруг управления ГФС свои "хороводы", - рассказывает Марунич.

По его мнению, своими силами фискальной службе проблему не решить. Ситуация в Днепре требует вмешательства руководства страны. Если расследование дела по топливным схемам заставят прекратить - это будет первое серьезное поражение окружения президента Зеленского.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Деньги или санкции: как мировые бренды покупают крымское оборудование в обход закона

​Арсений Финберг о том, как CRM позволяют автоматизировать и масштабировать бизнес

Как Audi Q8 покоряет Украину - интервью основателя "Audi Центр Одесса Юг" Максима Шкиля

По имени не называть, или "Корвалольные войны" украинских фармацевтов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: