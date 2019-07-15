RU  UA  EN

понедельник, 15 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Бизнес

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

15 июля

23:32
Появились данные, где удерживают осужденного в Италии бойца АТО: видео
23:15
Варфоломей сделал важное заявление о признании ПЦУ и скандале вокруг Филарета
22:54
Синоптики назвали дату, когда в Украине прекратятся дожди
22:37
В Индии аттракцион с людьми разлетелся на части: жуткий момент попал на видео
22:15
У боевиков истерика: ВСУ устроили дерзкую "диверсию" на Донбассе, фото
21:56
Каждый голос за "Батькивщину" - это голос за снижение тарифов, рост пенсий и качественную медицину - Тимошенко
21:34
Гламурное селфи: планы главарей ДНР-ЛНР показали одной картинкой
21:30
Деньги на украинскую медицину были всегда, не было политической воли их использовать по назначению - Дубиль
21:15
Зеленский устроил "чистки" дипломатов: кто попал под раздачу
20:58
Смертельная доза: в Киеве поймали рекордно пьяного водителя, фото
20:57
СМИ: Кличко агитирует за кандидата в нардепы Костенко в рабочее время
20:30
Бойцы ВСУ показали, как мстят врагу за обстрелы: мощное видео с передовой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Представители бизнеса рассказали о давлении и информатаках со стороны налоговой милиции Днепропетровщины

понедельник, 15 июля 2019, 14:40
переглянути новину українською

Представители бизнеса готовят иск в суд о защите деловой репутации и компенсации убытков к первому заместителю начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области Сергею Пенькову из-за давления и информационных атак с его стороны.

Об этом сообщается в материале, опубликованном "РБК-Украина".

Недавно в эфире телерасследования Сергей Пеньков обвинил компании "Фидея" и "Август Пром" в участии в схемах поставок некачественного топлива Министерству обороны Украины и "Укрзализныце".

В компаниях заявление налоговика назвали абсолютным нонсенсом.

В заявлении адвокатов компаний указано что, компании действительно осуществляли поставки дизельного топлива структурам Министерства обороны Украины и "Укрзализныци", однако со стороны покупателей не было высказано претензий по качеству.

По словам адвокатов, не было проведено ни одной экспертизы, которая свидетельствовала бы о низком качестве топлива. В компаниях утверждают, что принятие государственными структурами некачественного топлива полностью исключено.

"В соответствии с установленным законом порядком и делового обычая, приему топлива предшествует ряд исследований, проводимых лабораториями производителя, лабораториями "Укрзализныци" и Министерства обороны Украины и независимыми лабораторными учреждениями вроде Инспектората. Все принятое покупателями топливо соответствует стандартам и техническим регламентам, чему есть документальные подтверждения в виде результатов исследований", - подчеркивается в заявлении.

Также компании утверждают, что не имели никаких хозяйственных отношений с ООО "Софт Оил", ничего не поставляли и не покупали у нее. Любое связывание их с этой компанией абсолютно безосновательно, убеждены бизнесмены. Обвинения со стороны Пенькова об уклонении от уплаты налогов на сотни миллионов гривен адвокаты также отвергают.

"У компаний отсутствуют долги перед бюджетом, отсутствуют какие-либо согласованные и невыполненные налоговые обязательства. Если бы были законные претензии к компаниям со стороны налоговой, то складывались бы соответствующие акты, с которыми компании должны были быть ознакомлены, они бы имели возможность предоставить возражения и так далее. Вместо этого безосновательные обвинения от главного налогового милиционера Днепропетровщины", - говорится в заявлении адвокатов.

Компании заявляют, что кроме информационной атаки, испытывают и серьезное давление со стороны Сергея Пенькова из-за преследований в пределах сфабрикованного уголовного дела. Днепропетровские налоговые милиционеры с 25 июня 2019 и до начала июля 2019 находились якобы с обысками на базах, на которых хранились горюче-смазочные материалы компаний.

"Чем закончится эта кампания давления на бизнес по всем фронтам - пока неизвестно. Но по заявлениям бизнеса можно сделать вывод, что один из руководителей Днепропетровской ДФС продолжает задействовать весь арсенал возможностей, чтобы уничтожить компании, которые, вероятно, отказались играть за его «правилам». В ход уже идут не только карманные суды и административное давление, но информационные атаки", - говорится в статье.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Деньги или санкции: как мировые бренды покупают крымское оборудование в обход закона

​Арсений Финберг о том, как CRM позволяют автоматизировать и масштабировать бизнес

Как Audi Q8 покоряет Украину - интервью основателя "Audi Центр Одесса Юг" Максима Шкиля

По имени не называть, или "Корвалольные войны" украинских фармацевтов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: