Представители бизнеса рассказали о давлении и информатаках со стороны налоговой милиции Днепропетровщины

Представители бизнеса готовят иск в суд о защите деловой репутации и компенсации убытков к первому заместителю начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области Сергею Пенькову из-за давления и информационных атак с его стороны.

Об этом сообщается в материале, опубликованном "РБК-Украина".

Недавно в эфире телерасследования Сергей Пеньков обвинил компании "Фидея" и "Август Пром" в участии в схемах поставок некачественного топлива Министерству обороны Украины и "Укрзализныце".

В компаниях заявление налоговика назвали абсолютным нонсенсом.

В заявлении адвокатов компаний указано что, компании действительно осуществляли поставки дизельного топлива структурам Министерства обороны Украины и "Укрзализныци", однако со стороны покупателей не было высказано претензий по качеству.

По словам адвокатов, не было проведено ни одной экспертизы, которая свидетельствовала бы о низком качестве топлива. В компаниях утверждают, что принятие государственными структурами некачественного топлива полностью исключено.

"В соответствии с установленным законом порядком и делового обычая, приему топлива предшествует ряд исследований, проводимых лабораториями производителя, лабораториями "Укрзализныци" и Министерства обороны Украины и независимыми лабораторными учреждениями вроде Инспектората. Все принятое покупателями топливо соответствует стандартам и техническим регламентам, чему есть документальные подтверждения в виде результатов исследований", - подчеркивается в заявлении.

Также компании утверждают, что не имели никаких хозяйственных отношений с ООО "Софт Оил", ничего не поставляли и не покупали у нее. Любое связывание их с этой компанией абсолютно безосновательно, убеждены бизнесмены. Обвинения со стороны Пенькова об уклонении от уплаты налогов на сотни миллионов гривен адвокаты также отвергают.

"У компаний отсутствуют долги перед бюджетом, отсутствуют какие-либо согласованные и невыполненные налоговые обязательства. Если бы были законные претензии к компаниям со стороны налоговой, то складывались бы соответствующие акты, с которыми компании должны были быть ознакомлены, они бы имели возможность предоставить возражения и так далее. Вместо этого безосновательные обвинения от главного налогового милиционера Днепропетровщины", - говорится в заявлении адвокатов.

Компании заявляют, что кроме информационной атаки, испытывают и серьезное давление со стороны Сергея Пенькова из-за преследований в пределах сфабрикованного уголовного дела. Днепропетровские налоговые милиционеры с 25 июня 2019 и до начала июля 2019 находились якобы с обысками на базах, на которых хранились горюче-смазочные материалы компаний.

"Чем закончится эта кампания давления на бизнес по всем фронтам - пока неизвестно. Но по заявлениям бизнеса можно сделать вывод, что один из руководителей Днепропетровской ДФС продолжает задействовать весь арсенал возможностей, чтобы уничтожить компании, которые, вероятно, отказались играть за его «правилам». В ход уже идут не только карманные суды и административное давление, но информационные атаки", - говорится в статье.