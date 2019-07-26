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"Фармак" остается единственным законным владельцем товарного знака "Корвалол" - Таранчук

пятница, 26 июля 2019, 20:05
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На сегодняшний день ПАО "Фармак" является единственным законным владельцем знака для товаров и услуг "Корвалол", использование этого наименования другими компаниями будет считаться нарушением прав ПАО "Фармак".

Об этом в интервью изданию "Голос Украины" заявил директор правового обеспечения ПАО "Фармак" Дмитрий Таранчук, комментируя постановление Большой палаты Верховного суда Украины о направлении дела по ТМ "Корвалол" на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Таранчук напомнил, что ПАО "Фармак" длительное время оспаривает в судах регистрацию, как торговой марки, обозначения "КОРВАЛОЛ–ДАРНИЦА", зарегистрированное на имя ЧАО "ФФ "Дарница" в 2005 году.

"Обозначение "Корвалол-Дарница" является схожим до степени смешения со знаком "Корвалол Corvalolum" компании "Фармак": фонетическое и графическое сходство обозначения "Корвалол-Дарница" заключается в том, что слово Корвалол является тождественным со знаком "Корвалол Corvalolum", а смысловое сходство сводится к тому, что данное обозначение предназначено для маркировки одного и того же товара 5 класса - лекарственного средства препарата Корвалол, оно имеет одинаковый состав, терапевтические свойства, каналы распространения и одинаковый круг потребителей", - отметил Таранчук.

Как сказал представитель ПАО "Фармак", по этому вопросу было несколько исков в судах разных инстанций, и в результате рассмотрение дошло до Верховного суда. 25 июня Большой палатой Верховного суда было принято решение об отмене судебных решений первой и апелляционной инстанции и направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

"Большая палата Верховного суда рассмотрела данное дело по сути и вынесла беспристрастное решение в строгом соответствии с действующим процессуальным законодательством. Для полного и объективного пересмотра данного дела суду первой инстанции процессуальное законодательство предписывает на соответствующих стадиях судебного процесса проверить и проанализировать все поданные доказательства и объективно рассмотреть все ходатайства сторон, в т.ч. ходатайства АО "Фармак". В то же время, отмена постановления апелляционной инстанции по решению Апелляционной палаты МЭРТ о признании обозначения "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" хорошо известным, означает, что вышеуказанное решение Апелляционной палаты МЭРТ является действующим для всех субъектов правоотношений и сохраняет за правообладателем (которым является "Фармак", - ред.) хорошо известного знака "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" все права, предусмотренные действующим законодательством Украины", - подчеркнул Таранчук.

"На сегодня ПАО "Фармак" единственный законный владелец знака для товаров и услуг "Корвалол" и использование этого наименования в любом сочетании с другими словами, в том числе с латинским написанием, третьими лицами будет считаться нарушением исключительных неимущественных прав ПАО "Фармак", - акцентировал директор правового обеспечения ПАО "Фармак".

Он также прокомментировал решение суда о запрете использования названия "корвалол" в продукции другого предприятия - фармацевтической компании "Здоровье".

"Судебный спор между компанией "Фармак" и компанией "Здоровье" имеет общие основания, которые стали основой для иска к фармацевтической компании "Здоровье". Это связано с тем, что название лекарственного препарата "Корвалол-Здоровье" является схожим до степени смешения со знаком "КОРВАЛОЛ" и "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM", которые производятся в компании "Фармак", и вводит в заблуждение потребителей касательно производителя препарата под этим названием. Основное различие между данными судебными процессами (процессом с ФФ "Дарница", - ред.) только в том, что в деле с компанией "Здоровье" предметом спора была государственная регистрация лекарственного средства "Корвалол–Здоровье", а в споре с компанией "Дарница" — регистрация торговой марки "Корвалол-Дарница", - подчеркнул Таранчук.

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