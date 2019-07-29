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Корвалол является хорошо известным знаком, права на который принадлежат "Фармаку" - эксперт

понедельник, 29 июля 2019, 15:16
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Решение Верховного суда, согласно которому спор между ПАО "Фармак" и ЧАО ФФ "Дарница" относительно ТМ "Корвалол" вновь направлен на рассмотрение суда первой инстанции, не отменяет предыдущего решения о том, что название "Корвалол" является хорошо известным знаком, права на который принадлежат "Фармаку".

Об этом в эксклюзивном комментарии "Апострофу" заявил заместитель директора НИИ Интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук Украины Александр Дорошенко.

"Утверждение, что "корвалол" теперь не является "хорошо известным знаком", безусловно, неверное. Поскольку из перечня хорошо известных знаков этот знак не исключен. То есть, по-прежнему остается в силе решение Апелляционной палаты Минэкономразвития и торговли. По крайней мере, до нового решения суда", - отметил Дорошенко.

Он напомнил, что знак "Корвалол" впервые был зарегистрирован именно "Фармаком" с номером свидетельства 7321 и права эти действуют с мая 1993 года. А заявка компании "Дарница" была подана только в 2003 году.

"До этого времени десять лет совершенно официально знак принадлежал именно "Фармаку" и, безусловно, за это время, можно сказать, что приобрел известность именно в отношении владельца знака - ПАТ "Фармак". И таким его статус является и на сегодня - как с точки зрения потребителя, так и формально. Если вы обратитесь к открытому реестру "хорошо известных знаков", то обнаружите, что "Корвалол" там есть и его собственником является "Фармак". Поэтому, говорить о том, что "Корвалол" утратил какую-то различительную способность или утратил статус хорошо известного знака по отношению к "Фармак" - неправильно", - подчеркнул эксперт.

Дорошенко также указал на сходство в судебных спорах относительно "Корвалола" между компаниями "Фармак" и "Здоровье" (по которому судебное решение было принято в пользу ПАО "Фармак") и аналогичным спором между "Фармаком" и "Дарницей".

"Я считаю, что определенное сходство в этих двух делах есть, за исключением того, что в случае с фирмой "Здоровье" вопрос - с регистрацией лекарственного препарата, а в случае "Дарницы" - с товарными знаками. Претензии "Фармака" по отношению к "Здоровью" вполне обоснованы, потому что торговое название "Корвалол" изначально с 1993 года принадлежит именно "Фармаку". Естественно, владелец знака имеет право препятствовать противоправному использованию этого знака. А такая регистрация, которую осуществила фирма "Здоровье", на самом деле и является одним из видов такого использования", - отметил Дорошенко.

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