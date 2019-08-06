Кредиты не вернутся никогда: эксперт рассказал о деятельности "проблемных" банков в Украине

Украинские банки, которыми владеют иностранные финансовые группы, являются важной составляющей макрофинансового и экономического здоровья страны, индикатором для других иностранных инвесторов на предмет того, стоит ли приводить свои деньги в Украину, многие из них вышли из кризиса 2014-2015 годов, демонстрируя стабильность и прибыль, а некоторые даже в определенном смысле стали моделью ведения бизнеса на банковском рынке для других финучреждений. Вместе с тем, ряд иностранных банков - и не только российских государственных - являются проблемой для банковского сектора.

Об особенностях деятельности банков с иностранным капиталом в Украине рассказал финансовый эксперт Тарас Козак.

Он отметил, что владельцами практически всех иностранных банков, работающих в Украине западные финансовые банковские группы, которые задают высокие стандарты работы, запрещают украинским "дочкам" заниматься чем-либо, кроме банковской деятельности. По словам эксперта, в этих структурах просто невозможны любые формы отмывания денег и другой незаконной деятельности.

"На уровне налогообложения - они очень прозрачные, с другой стороны, если в Украине кризис, то эти западные материнские компании досылают капитал в Украине, помогает им делать свои банки значительно надежнее, чем любые банки, которые имеют украинских владельцев и государственные украинские банки, которые получают финансирование за счет налогоплательщиков. На всех государственных банках в каждом кризисе мы теряем много миллиардов долларов, потому что банки поддерживали за счет средств налогоплательщиков", - говорит эксперт.

Он отметил, что некоторые западные банки еще в 2013 году были убыточными и формировали большие резервы, а все украинские банки (в том числе государственные) были, наоборот, прибыльными и показывали, что переживают за кредиты и формировали резервы.

"Эта политика оказалась правильной, так как многие из тех кредитов - в Крыму, на Донбассе - не вернулись. И они уже были к этому готовы. А наши банки только в 2014-2015 годах начали показывать убытки, в то время, как западные банки в 2015 году почти все стали прибыльными. "Приватбанк" во время собственности Коломойского и Боголюбова всегда был прибыльным. Хотя на самом деле там убытки были миллиардные. Просто потому что они не создавали резервы под выданные кредиты. Кредиты выдавались такие, которые не вернутся никогда, и все это понимали, а резервов под них не было", - отметил Тарас Козак.

Однако, по его словам, "несколько выбиваются из общей картинки" банк "Форвард" и Правэксбанк. "Банк Форвард" - это ребрендированный банк "Русский стандарт" - крупный российский частный банк, и он до сих пор имеет связи с Россией. "Правэкс" - "дочка" огромной итальянской банковской группы Банк Интеза Санпаоло, в которой все более-менее стабильно. Эксперт считает, что они имели целенаправленную стратегию уменьшить количество офисов.

"Менеджмент в "Правэкс" вполне мог уменьшать количество отделений, потому что каждое отделение - это дополнительные средства. В 2006, 2007, 2008 годах, когда банки продавались, очень часто "надували" избыточное количество отделений - цена банка зависела от количества открытых отделений. Такого уже нет, это теряет целесообразность", - добавил он.

Ранее "Апостроф" публиковав материал "Одни приносят пользу, другие работают в минус: что происходит в банках с иностраннымкапиталом в Украине", где был представлен подробный разбор работы иностранных финучреждений, работающих с украинскими клиентами.