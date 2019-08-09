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Эксперт фондового рынка пояснил, как заставить деньги "работать"

пятница, 09 августа 2019, 16:11
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Можно сложить деньги в банке и спрятать ее в надежном месте, можно открыть банковский депозит и получать прибыль, которая едва покрывает инфляцию, а можно инвестировать в доходные активы и оставаться в плюсе даже в периоды кризиса – эксперт пояснил, как заставить деньги работать и приносить максимум дохода за минимальное время.

Об этом рассказал в интервью сайту DeloUA Анатолий Федорчук, руководитель инвестиционного отдела ООО "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА".

"В поиске эффективного способа заработать деньги за короткий период времени, нужно учитывать, что высокий доход предполагает высокую рискованность. Это две чаши весов, которые надо всегда стараться уравновесить. Большинство инвестиционных инструментов и стратегий с помощью которых можно существенно увеличить размер имеющегося капитала сложны в реализации и доступны только для опытных инвесторов с большим опытом, а некоторые и вообще недоступны из-за завышенных рисков. Но довольно простым в плане реализации и понимания является процесс инвестирования в IPO", - объясняет эксперт.

IPO (Initial Public Offering - ред.) - это первичное размещение акций компании на бирже. Проще говоря, когда компания выходит на IPO, то она впервые предлагает купить ее акции всем желающим, и украинским инвесторам в том числе. Если компания, которая выступает эмитентом ценных бумаг, начинает торговать своими акциями, то она с закрытой становится открытой. До того, как акции компании станут доступными на фондовом рынке, инвестор может купить их у андеррайтера. Андеррайтер помогает эмитенту продать свои акции подороже и ищет инвесторов, которые готовы инвестировать в покупку ценных бумаг компании по такой цене.

"Сначала инвестору нужно открыть счет у брокера, имеющего выход к фондовому рынку, на котором будут торговаться акции компании. Затем нужно подать заявку на участие в IPO и получить на свой счет акции за несколько дней до того, как они станут доступными для покупки на фондовом рынке. Процесс не сложный и простой для понимания, но очень интересный. Компания-эмитент, которая начинает торговать своими акциями, хочет заработать на этом максимум, чтобы иметь средства для реализации своих новых проектов. Инвестор хочет купить акции подешевле, чтобы потом заработать на них. Андеррайтеру надо удовлетворить интересы двух сторон и получить за это свои комиссионные. Могу сказать, что процесс, по которому осуществляется покупка акций на IPO, полностью показывает суть работы фондового рынка", - комментирует специалист ООО "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА".

Компании, которые начинают торговаться на бирже, не имеют долгой истории развития, не могут продемонстрировать темпы роста выручки и прибыли. Они нуждаются в деньгах для развития, поэтому больше похожи на стартап. Более того, в момент выхода на IPO они не приносят прибыли, одни убытки. Часто процесс оценки таких компаний базируется не на финансовых фактах, а является более творческим. Из-за этого создается вакуум неопределенности, а чем выше неопределенность, тем больше есть шансов заработать много, и тем выше инвестиционные риски.

На какую прибыль можно рассчитывать, если инвестировать в IPO - зависит от того, в какую компанию инвестировать. Сейчас популярностью на фондовом рынке пользуются акции технологических компаний. Часто на IPO выходят компании медико-фармацевтического направления. Они занимаются изготовлением потенциально инновационных продуктов и препаратов, и поэтому, пока исследования не дадут результатов, требующих финансирования. Популярны в кругу инвесторов также технологические компании, - рассказал Анатолий Федорчук, руководитель инвестиционного отдела ООО "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА".

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