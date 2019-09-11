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20 тысяч долларов за "голову" бизнесмена: в СМИ рассказали о скандале в налоговой Днепра

среда, 11 сентября 2019, 13:48
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Представители налоговой милиции Днепропетровской области во главе с первым заместителем руководителя управления ГФС Сергеем Пеньковым шантажируют коллег директора компании "Софт Оил" Кирилла Суворова, предлагая "за его голову" 20 тысяч долларов.

Об этом сообщает программа "Надзвичайні новини" на канале ICTV.

В июне 2019 года днепропетровские фискалы три недели удерживали Суворова на загородной базе отдыха, но ему удалось скрыться.

"Начали давить и психологически выдавливать свидетельство: "Подпиши отказ от фирмы". Следователь говорил: "Начинай рассказывать, сейчас заведем в камеру - начнем допрос по-другому", - рассказал бизнесмен журналистам.

Поводом для заточения бизнесмена стала ситуация, которая сложилась вокруг компании "Софт Оил", подписавшей контракт на поставки масла базового в Украину. В конце мая в Николаев пришли два танкера с товаром. С разрешения и под контролем таможни в Николаеве масло было слито, отобраны образцы для анализов. 28 мая лаборатория выдала заключение, что декларант правильно определил код товара. Это подтверждало таможенные декларации на импорт. Была оплачена первая часть сборов в 8 млн грн. Однако директор компании просто исчез, а груз оказался заблокирован по ходатайству Налоговой милиции Днепропетровской области.

Вскоре неизвестные шантажисты начали вымогать выкуп за снятие ареста. Как отметил Олейник, просили оказать "финансовую поддержку налоговой милиции".

"Она сказала, что является представителем от руководства налоговой милиции Днепропетровской области. За освобождение масла была озвучена сумма 180 тысяч долларов. Она объяснили пропорцию, как будет распределена эта сумма: часть - в налоговую полицию Днепропетровской области, часть - для Николаевской таможни", - рассказал адвокат Роман Могила.

Юристы компании обратились во все госинстанции и добились снятия ареста с масла. А ГБР начало следствие против похитителей. 28 августа масло было арестовано повторно. Представители ГФС вышли на юристов предпринимателя с предложением "продать" директора фирмы.

"Позвонил Юрий Францен. Это оперуполномоченный Днепропетровской налоговой полиции. Он заявил, что пришел от руководителя и есть предложение - за денежное вознаграждение я должен назвать место, где находится Суворов, а также помочь привлечь его к уголовной ответственности. Помочь убедить его, что надо дать показания, которые будут его компрометировать за преступления, которые он не совершал. 20 тысяч долларов", - рассказал адвокат Егор Латайко.

По его словам, еще 20 тысяч долларов фискалы предлагали за совладельца фирмы Дмитрия Олийныка.

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