Минкульт предложил новый принцип господдержки кино: в чем суть

Минкультуры предложил новый принцип господдержки кино: в чем суть

Министерство культуры, молодежи и спорта планирует изменить принципы государственного финансирования киноиндустрии и ввести рейтинг продюсеров. Об этом сообщил министр, культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает Укринформ.

"Мы будем менять со временем принципы прозрачности финансирования кино, мы будем вводить рейтингования продюсеров. Потому что, по моему глубокому убеждению, государственное финансирование - это привилегия ... Мы будем вводить инструменты, механизмы прозрачности", - сказал он.

По его словам, такое решение связано с результаты питчинга, проведенного в августе Государственным агентством по вопросам кино.

"В августе был проведен питчинг, где принято решение о финасування фильмов-победителей на 1,7 млрд грн, что втрое превышает текущий бюджет Госкино. То есть была определена государственная поддержка фильмов на три года вперед", - добавил Бородянский.

По его мнению, Госкино вышло за пределы своих полномочий, так как максимальная сумма, которой агентство может оперировать – это 500 млн грн в год.

Кроме этого, по словам министра, деньги на развитие киноиндустрии выделяются не пропорционально: госфинансирование якобы идет лишь на игровое кино и кинопродукцию, оставив без государственной поддержки документальное кино и сериалы.

Как сообщал “Апостроф”, стали известны дополнительные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые вступят в силу с января 2020 года по апрель 2022 года.