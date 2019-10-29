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В Китае показали смартфон-гармошку, который сгибается в разные стороны: фото и видео

вторник, 29 октября 2019, 05:33
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Китайская компания TCL представила прототип смартфона с гибким экраном, который складывается дважды и складывается, как гармошка.

Об этом сообщает CNET.

Многие производители смартфонов начали экспериментировать с гибкими экранами, чтобы сделать устройства с большими экранами компактнее. Потенциально это позволило бы носить в кармане устройство, которое при раскладывании превращается в полноразмерный планшет.

Однако, пока компания не намерена выпускать серийную версию прототипа. Среди серийных устройств пока применяется две базовые конструкции: в Samsung Galaxy Fold экран сгибается посередине и складывается внутрь, а в Huawei Mate X экран наоборот остается снаружи после складывания.

Стоит заметить, что TCL предложила одну из самых необычных конструкций на сегодняшний день. В ее прототипе экран сгибается дважды и складывается как гармошка.

Целью компании была демонстрация концепции, а также базовых технологий, таких как петли и гибкий экран, но она не раскрывает параметры смартфона. Журналисты, получившие доступ к устройству, отмечают, что в разложенном виде он выглядит как 10-дюймовый планшет.

Кроме того, в ближайшее время серийное воплощение раскладушки с гибким экраном представит Motorola. Весной 2019 года компания получила патент, в котором был изображен крайне похожий на телефон RAZR смартфон с гибким экраном, сгибающимся пополам.

Как сообщал "Апостроф", опубликован рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и функционала. Первое место в топ-20 занял смартфон OnePlus 7T ($600).

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