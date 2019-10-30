RU  UA  EN

среда, 30 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 октября

11:26
Переписывают номера оружия: сеть взбудоражили подробности разведения сил на Донбассе, фото
11:24
Колоритный клип певицы из Ивано-Франковска назвали новым хитом YouTube - в нем вся жизнь украинского села
11:09
Готовится к Хэллоуину? Ученые показали жуткое фото Солнца
11:05
HBO отменили приквел "Игры престолов" с Наоми Уоттс: теперь в разработке история семьи Таргариенов
10:32
Полиция поймала извращенца, напавшего на маленькую девочку под Киевом: видео
10:19
Когда "Ольха" и "Нептун" поступят на вооружение ВСУ: в СНБО дали четкий ответ
10:11
Я влюблена: Наталья Могилевская сделала признание о своей личной жизни
09:51
Красивый крошечный мужчина: Рики Мартин показал первое фото четвертого ребенка
09:19
Боевики ЛНР устроили подлую атаку против мирных жителей в зоне разведения сил: фото
09:13
В Киеве такси снесло забор и вылетело на дорогу: фото с места
08:49
В России провели испытания "оружия судного дня": опубликовано видео
08:46
На Донбассе загадочно умерла известная пропагандистка ДНР: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ЕВА раскритиковала рост налогового давления, прописанный в законопроектах Рады

среда, 30 октября 2019, 10:20
переглянути новину українською

В Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) раскритиковали необоснованно резкий рост налогового давления на отдельные отрасли, отмену принципа личной ответственности налоговых инспекторов, усложнение доступа бизнеса к кредитам.

Об этом говорится в заявлении ЕВА.

Ассоциация, объединяющая более 1000 украинских и иностранных компаний, работающих в Украине, направила официальное письмо на имя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева с существенными замечаниями по законопроектам 1209, 1209-1, 1210 и 1210-1.

Рассмотрение этих законопроектов запланировано парламентом на текущую неделю.

"Ряд предложений, которые содержатся в законопроектах, продолжает вызывать серьезное беспокойство у компаний-членов Ассоциации", - заявила в письме исполнительный директор Анна Деревянко.

Всего в ЕВА определили 11 системных проблем данных законопроектов. В частности, бизнес выступает категорически против штрафных санкций по налоговым накладным, изменений в правила трансфертного ценообразования, доначисления НДС при экспорте, и тому подобное.

Особое внимание в Ассоциации обратили на исключение из Налогового кодекса норм о личной ответственности налоговых инспекторов за необоснованные доначисления по налогам и сборам.

"Налогоплательщикам удалось наладить конструктивный диалог с налоговыми органами не в последнюю очередь благодаря этой сдерживающим норме в Налоговом кодексе. Призываем сохранить в НКУ принцип личной ответственности налоговых инспекторов" - советует Деревянко.

Также в ЕВА негативно отнеслись к усложнению правил трансфертного ценообразования, может существенно ударить по работе в том числе крупных иностранных инвесторов в Украине.

"Предложенные изменения расширяют права налоговых органов, возлагая значительное бремя на налогоплательщиков (например, предоставление налоговым органам информации о заключенных контрактов по сырьевым товарам)", - объясняет Деревянко.

В Ассоциации раскритиковали осложнения процесса учета в налоговом учете процентов по кредитам и другим долговым обязательствам. По мнению ЕВА, это существенно ухудшит доступность кредитов для финансирования украинского бизнеса.

Кроме того, Ассоциация обвинила народных депутатов в избирательном и необоснованно резком повышении налогового давления на отдельные отрасли промышленности.

Речь идет, в частности, о резком росте рентной платы при добыче полезных ископаемых, в т.ч. железной руды.

"Суммы налога вырастут в 4 раза и существенно увеличат себестоимость продукции. И это учитывая чрезвычайно высокую конкуренцию на этом рынке, в частности со стороны Российской Федерации", - напоминает Деревянко.

Также в Ассоциации раскритиковали сохранения обременительной системы администрирования акцизов на топливо и резкое повышение акцизов на табачные изделия, в частности на тютюновмисни изделия для электронагрева - что, по мнению ЕВА, противоречит нормам Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

"Также Ассоциация настаивает на неукоснительном соблюдении принципа стабильности налогового законодательства и поддерживает заявления премьер-министра Украины о том, что налоговая реформа должна начаться весной 2020, а изменения в налоговое законодательство должны вступить в силу с 2021", - заявила в официальном письме Деревянко.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Неприятный дух украинского интернет-рынка косметики и парфюмерии

Отнять и поделить: арифметика реприватизации

Если Зеленский провалится, то это будет большая катастрофа - Сергей Гайдайчук

Контрафакт стоп: система Track&Trace разработчиков Industrial Innovation Group готова покончить с нелегальным алкоголем и сигаретами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: